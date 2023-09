Lo de Novak Djokovic es impresionante. El domingo ganó una vez más el US Open, cuarto título de su cosecha, y si bien está lejos del máximo ganador del Abierto yanqui, Richard Sears, quien tiene siete US Open, Djokovic alcanzó su 24º Grand Slam ganado, siendo el máximo ganador de estos torneos en la historia del tenis. El serbio dominó absolutamente la final, más allá de que el segundo set fue parejo y pudo caer para el lado de Daniil Medvedev, su rival de turno. Djokovic se impuso tres sets a cero: 6-3, 7-6(7) y 6-3. Luego de conseguir su vigesimocuarto título, el serbio se colocó una camiseta con ese número en homenaje a Kobe Bryant, estrella de la NBA que falleció trágicamente en 2020 tras caerse el helicóptero en donde viajaba.

En la rama femenina la ganadora fue Coco Gauff. La joven estadounidense de 19 años venció en la final a la bielorrusa Aryna Sabalenka -próxima número uno del mundo- por cifras de 2-6, 6-3 y 6-2. El apoyo del público fue fundamental para que la locataria pudiera dar vuelta el partido y alzar el trofeo como la mejor, cortando una racha de seis años sin campeonas estadounidenses en Nueva York.

“Ahora mismo solo siento felicidad y un muy, muy pequeño alivio. Porque, sinceramente, en ese momento lo hacía por mí y no por los demás. He estado abrazando cada cosa positiva y negativa que se dice de mí. Me doy cuenta de que, a veces, la gente tiene personalidades diferentes y algunas personas necesitan apagar los comentarios y no mirarlos. Pero yo soy una persona contestataria. Mis padres lo saben. Si me dicen una cosa, me gusta hacer la otra”, dijo la campeona en conferencia de prensa posterior a la final.

Consultada sobre las expectativas que hay depositadas sobre ella en el tenis estadounidense, en especial como la jugadora de quien esperan sea la heredera de las hermanas Williams, entre otras, Gauff dijo que “es un honor estar en esa categoría con Althea Gibson, Serena, Venus, Naomi, Sloane. Ellas allanaron el camino para que yo esté aquí. Recuerdo a Sloane ganando este trofeo en 2017. Obviamente, Serena y Venus, las palabras no pueden describir lo que significaron para mí. Espero ser la continuación de un legado. Espero que otra chica pueda ver esto y crea que puede hacerlo, y ojalá su nombre pueda estar también en este trofeo”.