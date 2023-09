Jenni Hermoso, la jugadora de la selección de España que fue acosada por el exdirigente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales, emitió un comunicado para responder a la nueva entrenadora, Montse Tomé, quien decidió no convocarla a la selección, alegando que la estaba “protegiendo”. La futbolista se pregunta de quién la están protegiendo y sostiene que eso fue lo que no pudo encontrar en la federación.

“Se ha intentado argumentar que el ambiente sería seguro para mis compañeras cuando en la misma rueda de prensa se comunicó que no me convocan para protegerme. ¿Protegerme de qué? ¿Y de quién?”, se preguntó la futbolista del Pachuca de México.

Hermoso alegó que esta decisión es “una estrategia de división y manipulación para intimidar y amenazarnos con repercusiones legales y sanciones económicas”, lo que viene a demostrar que “nada ha cambiado a día de hoy y confirma por lo que venimos luchando”. Por esto se solidarizó con sus colegas: “Apoyo total con mis compañeras que hoy han sido sorprendidas y forzadas a reaccionar ante otra situación lamentable ocasionada por personas que hoy en día siguen tomando decisiones dentro de la Real Federación Española de Fútbol”, agregó.

Comunicado en relación a los últimos acontecimientos del día de hoy // Official Statement regarding today's latest events #SeAcabó pic.twitter.com/OXMmfyPGz5 — Jenn1 Hermos0 (@Jennihermoso) September 18, 2023

Por otra parte, las jugadoras habían manifestado que no querían ser convocadas a la selección hasta que la RFEF resolviera ciertas cuestiones que para ellas son inconvenientes; sin embargo, la entrenadora las convocó. En esta situación, las jugadoras emitieron otro comunicado en el que declaran: “Lo expresado en nuestro comunicado del 15 de septiembre de 2023 deja claro y sin ninguna opción a otra interpretación nuestra firme voluntad de no ser convocadas por motivos justificados. Estas afirmaciones siguen plenamente vigentes”.

“Nosotras, como jugadoras profesionales de élite y tras todo lo acontecido en el día hoy, estudiaremos las posibles consecuencias legales a las que nos expone la RFEF al ponernos en una lista de la que habíamos pedido no ser convocadas por razones ya explicadas públicamente y con más detalle a la RFEF, y con ello tomar la mejor decisión para nuestro futuro y para nuestra salud”, aseguraron.

Además, dejaron en claro que la convocatoria no se hizo en tiempo y forma, según uno de los artículos del Reglamento sobre el Estatuto y Transferencia de Jugadores de la FIFA, “por lo que entendemos que la RFEF no se encuentra en disposición de exigirnos acudir a la misma”, agregaron. “Lamentamos una vez más que nuestra Federación nos sitúe en una situación que nunca hubiéramos deseado”, finalizaron.

Asunto de Estado

Las autoridades del país no son ajenas a la situación de las jugadoras. El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, se expresó al respecto: “Ayer hicimos el ridículo como país, es inaceptable. Esta mañana me he puesto en contacto con algunas [de las jugadoras] y les he pedido verme esta tarde con ellas en Valencia. Les he trasladado la preocupación del gobierno, la incomprensión ante todo lo que estaba pasando y la necesidad de saber cuál era su opinión”, sostuvo en una entrevista con la cadena SER.

“Las jugadoras con las que he hablado estaban mal, muy mal. Me he llevado una impresión negativa. No he visto rencor, pero sí tristeza y cansancio, por eso he decidido ir a apoyarlas”, agregó Francos.

A su vez, dejó en claro que desde el gobierno están dispuestos a actuar en consecuencia: “Si la RFEF no toma las decisiones correspondientes en los próximos días, exigiremos en un burofax la convocatoria de elecciones de forma inmediata. Tengo la sensación de que algunas de las personas que han estado al frente de esta crisis no se han parado a mirar el bosque. Han mirado la ramita, pero no el bosque”, finalizó.