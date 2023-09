Se mueve el balón en el fútbol femenino. El Clausura, último torneo del Campeonato Uruguayo de Primera División, llega a su tercera fecha. Las novedades están dentro y fuera de la cancha. En este último aspecto, el puntero Danubio –con puntaje perfecto en dos presentaciones– no jugará. Esto no se debe a que tenga que cumplir su fecha libre, sino a que su rival de turno, Peñarol, está exonerado de hacerlo este fin de semana por tener a varias de sus jugadoras disputando el torneo Liga Evolución sub 19 en Colonia. Será el segundo partido que les quede pendiente a las carboneras, que en la fecha pasada tampoco jugaron ante Defensor Sporting.

Quien sí tendrá fecha libre por cuestiones del campeonato será Fénix, que mirará de reojo lo que pase en las cuatro canchas donde sí habrá fútbol. La jornada se dividió con un partido sabatino, al que Defensor llega como favorito para quedarse con los tres puntos –aunque, conviene decirlo, el Boston empezó bien el Clausura–, y tres juegos el domingo, entre los que se destaca la presencia de Nacional, campeón del Apertura y del Intermedio.

Sábado

14.45 Boston River-Defensor Sporting. Parque Palermo (10, 12 y TV Ciudad, AUFTV y AntelTV).

Domingo

14.45 Liverpool-Nacional. Estadio Belvedere (10, 12 y TV Ciudad, AUFTV y AntelTV)

15.00 Racing-River Plate. Estadio Charrúa

15.30 Wanderers-MC Torque. Parque Viera

Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS (archivo).

Uruguay arranca la Copa América de futsal femenino

En el Arena Malvinas Argentinas de Buenos Aires, este fin de semana comienza la Copa América de futsal femenina, en la que estarán las diez selecciones sudamericanas. Uruguay, que debuta el domingo, integra el grupo A junto a las locales, Colombia, Perú y Chile, mientras que en la zona B están Brasil, Paraguay, Bolivia, Ecuador y Venezuela.

El torneo tendrá dos fases: una inicial, de grupos, y una fase final en la que se jugarán las semifinales y la final, pero también encuentros para definir los puestos 9°, 7° y 5°. Clasificarán a semifinales las dos primeras selecciones de cada grupo, que se cruzarán para ser finalistas. Del resto, los terceros disputan el 5° puesto, los cuartos disputan el 7° puesto y los quintos disputan el 9° puesto.

La buena noticia es que el campeonato podrá verse por DirecTV. El domingo, por cierto, será el debut de las celestes, quienes desde las 18.00 se medirán con la selección chilena. Se jugará en días seguidos, Uruguay tendrá libre el lunes, el martes chocará con Colombia, el miércoles le tocará enfrentarse con Argentina –estos dos partidos desde las 20.00– y cerrará la fase de grupos el jueves a las 18.00 contra Perú.

Plantel celeste

Arqueras

Catia Gómez

Inés Lupano

Jugadoras

Florencia Vicente

Denise Irigoin

Shamila González

Graciana Ravelo

Stefany Suárez

Romina Girbau

Federica Silvera

Naiara Ferrari

Lorena Graña

Jennifer Clara

Solciré Pazos

Denisse Dufau

Entrenador

Walter Skurko

Facundo Pellistri (D), del Manchester United, y Sven Ulreich, arquero del Bayern Munich, durante un partido por el grupo A de la Liga de Campeones, el 20 de setiembre, en Alemania. Foto: Christof Stache, AFP

En la televisión

Los campeonatos europeos de fútbol recién se están armando, pero ya concitan la atención de propios y extraños. Son muchos los uruguayos que están jugando en las mejores ligas y prueba de ello fue la buena participación de charrúas en la pasada semana de Champions y Europa League.

En España lo más atrayente estará el domingo, cuando desde las 16.00 Atlético y el Real jueguen el derbi madrileño. Es muy probable la presencia de uruguayos en este partido: Federico Valverde se apronta para ser titular en el merengue –fue suplente por la Champions League–, mientras que José María Giménez podría estar desde el vamos en el Aleti –recientemente recuperado de una lesión, Josema también fue suplente en el colchonero–.

En España también podría volver a la titularidad Ronald Araújo, quien apenas ha jugado en el Barcelona producto de una lesión –que lo dejó fuera de la convocatoria de Marcelo Bielsa, además–. El zaguero lateral puede ir desde el vamos en el enfrentamiento del Barcelona con el Celta en el Camp Nou.

En Inglaterra, el líder de la Premier es Manchester City y no es novedad. Para ver el equipo de Pep Guardiola hay que estar atentos este sábado. En el vecino de la ciudad, el United, por Champions, Facundo Pellistri fue titular en la caída 4-3 ante Bayern Münich y hay que ver si este sábado el DT lo ratifica en el puesto o lo pone en el banco de suplentes.

En América del Sur lo más destacado es la final de la Copa de Brasil entre San Pablo y Flamengo. Jugarán en el Morumbí y la ventaja es de los paulistas, quienes ganaron 1-0 en la ida. El campeonato irá para un uruguayo: Giorgian de Arrascaeta, quien volverá a estar a la orden en el Fla, o Michel Araújo, de gran presente en San Pablo.

Sábado

10.30 Bayern Münich-Bochum (ESPN 2)

11.00 Manchester City-Nottingham Forest (ESPN)

13.30 Barcelona-Celta de Vigo (ESPN)

16.00 Burnley-Manchester United (ESPN)

18.30 Boca Juniors-Lanús (ESPN)

21.00 Huracán-Vélez Sarsfield (TyC Sports)

Domingo

10.00 Arsenal-Tottenham Hotspur (ESPN)

11.15 Rayo Vallecano-Villarreal (DIRECTV 610)

13.00 Bologna-Napoli (DGO)

16.00 Atlético de Madrid-Real Madrid (DIRECTV 610)

16.00 San Pablo-Flamengo (Sport TV)