Álvaro Recoba habló en conferencia de prensa por primera vez en el año, en el marco de la pretemporada, mientras sigue abierto el mercado de pases y los equipos se arman con el objetivo de ser competitivos tanto a nivel local como internacional.

En cuanto a la conformación del plantel tricolor para 2024, el Chino, que ya tiene como novedades en sus filas a Rubén Bentancourt, Rafael Haller y Mauricio Pereyra, confirmó que “el arquero y el volante central son las dos posiciones que urge intentar confirmarlas”, aunque contó que considera que “hay que ir despacio”.

“El año pasado dije que el 5 de enero teníamos que estar todos acá, pero se ve que no la tenía muy clara. Es la primera vez que dirijo, todos estamos buscando las mejores posibilidades para completar un plantel con el que estoy satisfecho. Si logramos esas altas, estaré tranquilo”, sostuvo sobre este período de contrataciones, e hizo énfasis en el arquero, posición en la que Nacional tiene mayor necesidad por el bajo rendimiento que Salvador Ichazo tuvo en la temporada anterior y porque Ignacio Suárez estará respondiendo a la selección uruguaya para el preolímpico.

“No quiere decir que Salvador [Ichazo] se tenga que ir, pero sí que tendrá más competencia… Nacho Suárez está en la sub 23. Se han tirado muchos nombres y yo sé con quiénes hemos hablado y con quiénes seguimos tratando. No tengo definido quién empezará jugando”, expresó, y confirmó el rumor que se manejó en las últimas horas de que Luis Mejía “es uno de los dos o tres arqueros que está en consideración”.

Las salidas en Nacional

Siguiendo el orden de las líneas de posiciones, es inminente la salida de Yonathan Rodríguez, que se va a Gimnasia y Esgrima de La Plata. “Tenía ganas y pensaba que se podía quedar, pero no se logró el acuerdo. Nadie es indispensable y no quiero que se vaya nadie. En su caso, se terminó el contrato y no se pudo cerrar”, dijo el entrenador. Contó que están manejando tres opciones para reponer al mediocampo: “Si fuera por mí, llegarían dos, pero pienso que seguramente sea uno. No me preocupa tener dos cuando sé que me van a hacer mejorar el nivel que ya tenemos”, dijo el DT, y aclaró, además, que los jugadores que Nacional está mirando para el medio del campo son Christian Oliva de Juárez de México y Rodrigo Fernández, del Santos de Brasil.

“Oliva es una de las tres posibilidades, no más que esas. Uno lo ve más fácil porque es del club. Si realmente es Oliva, es hablar con él y tratar de solucionar, que seguramente tenga la posibilidad de hacerlo. Con Fernández hablamos, aunque no yo. Yo puedo decir que un jugador está al 99% de venir, pero a veces ese 1% tiene una fuerza bárbara”, dijo.

De todas maneras, hizo énfasis en los jugadores que siguen, “como Pancho [Ginella], José [Alberti], Lucas [Sanabria] y el Toro [Diego Rodríguez]. Yo no facilito la salida de nadie. Si un jugador sabe que va a tener menos posibilidades, él decidirá si salir o si quedarse a ser positivo, como pasó con algunos el año pasado”, alegó.

Van y vienen

Recoba también fue consultado por la posible salida de Juan Ignacio Ramírez y fue claro al sostener que no hará “nada para que se vaya”, porque quiere que se quede. “No le voy a facilitar la salida y se lo dije. Fue el goleador del Campeonato Uruguayo y me encantó su actitud. Por algo el fútbol nuestro a veces no es tan competitivo. A veces hay ofertas que no se pueden rechazar. No sé cuál será el destino de él, pero es probable que se vaya. Hasta que no suceda, no podemos adelantarnos”, sostuvo.

De todas maneras, Nacional tiene varias fichas sobre la mesa para llenar los vacíos: “Hay un nueve extranjero en mente. Ya lo teníamos, pero en mi mente no está que el Colo se vaya. Nadie nos va a garantizar la cantidad de goles que nos dio el Colo, pero hay otros de distintas características”, dijo Recoba. Sobre Bruno Damiani, que tiene chances de salir cedido a préstamo, dijo que si bien no quiere que se vaya, no lo impedirá, “si tiene la posibilidad, le gusta la idea y va a jugar”.

En las últimas semanas uno de los nombres que sonó para el tricolor fue Tiago Palacios, de City Torque. “Es un jugador que me interesa. Lo primero que tiene que pasar es que tenga ganas de venir y que esté convencido de a dónde viene. Hablé con él y tiene esas ganas. Le di mi devolución de lo que yo pensaba y esperaba. Se ha alargado un poco la definición porque tiene mercado. Tenemos la expectativa de que pueda venir y se está haciendo un esfuerzo importante. Si viene, nos dará más competencia”, dijo Recoba sobre esta ficha.

Consultado por los extremos, el DT no estuvo de acuerdo con que Nacional tiene pocos; destacó que cuenta con Renzo Sánchez, Guillermo López, Facundo de León, Luciano Inverso y Antonio Galeano. El Chino también habló de Mauricio Pereyra, que, a su entender, “es la sellada que se anticipó a todos y vino… Mirándolo en los entrenamientos, mi sensación es que nos va a dar un salto de calidad porque nos va a potenciar a todos”, manifestó.

Los objetivos a corto plazo para el bolso

Lo primero de valor para Nacional es el encuentro ante Peñarol el próximo miércoles. Sobre este punto, Recoba fue claro: “Los clásicos los tenés que ganar. No hay mucho misterio. Si nos preguntás a los entrenadores, no queremos jugar un clásico a los diez días de empezar la pretemporada, como tampoco deberíamos jugar un partido con Unión a la semana, pero es lo que nos tocó. Con Unión trataré de rotar mucho, hay diez cambios. En el clásico intentaremos que jueguen los que estén mejor, sabiendo que hay que ganar”, analizó.

Para el DT, este tipo de partidos -amistosos que no tienen nada en juego, pero que son ante el rival de todas las horas- “no son importantes hasta que los ganás o los perdés, así que son importantes”. Agregó, en cuanto a sus preferencias, que “si me das a elegir, por un tema de preparación, prefiero no jugarlo. Pero es lo que nos tocó y hay que ir para adelante. Ningún equipo está en la mejor condición”.

Por último, Recoba fue consultado por el hecho de que hacer una buena Copa Libertadores le daría a Nacional la chance de clasificar al Mundial de Clubes: “Podrán decir que es para la tribuna, pero para mí hacer una buena copa es ganarla. Mi vida pasa por ir para adelante. En mi cabeza pasa que todo lo que juguemos, lo ganemos. Habrá mayores presupuestos en otros lados, pero no siempre ganan los que tienen más presupuestos y más cracks. A veces ganan los más solidarios y los que trabajan más. Sino, algunos nunca la hubieran ganado. Es como Uruguay: juega para salir campeón, aunque a veces estemos lejos. Aunque la realidad a veces nos golpea, y puede golpearnos quedando afuera en la fase previa, yo estoy pensando en ir por todo. Después se verá si estamos a la altura”, finalizó.