Como estaba fijado, el sábado estuvo plagado de fútbol. El inicio de la Copa Nacional de Selecciones tenía agenda completa para ese día inaugural, en el que las cuatro confederaciones, Litoral, Sur, Este y Litoral Norte, jugaron sus respectivas primeras fechas.

Empezando por el torneo más añejo de la Organización del Fútbol del Interior (OFI), el Litoral, en el grupo A hubo victorias de Guichón y Bella Unión, mientras que en el B se llevaron los tres puntos las dos representaciones de Soriano, Mercedes y Dolores.

Lo más destacado fue el triunfo clásico 2-1 de Mercedes sobre Fray Bentos en el mismísimo Parque Liebig’s. Enzo Cardozo y Walter Domínguez convirtieron para la tricolor sorianense, mientras que Sebastián Rosano anotó para los albicelestes. Dolores, por su parte, con el mismo marcador venció a Young en el Lavalleja cerealero. El destaque en la serie del norte fue la victoria guichonense 2-0 jugando como visitante en Tranqueras; Bella Unión goleó 3-0 a Ligas Agrarias de Salto.

En el Litoral pasarán dos de cada grupo, que se enfrentarán en semifinales. Los dos que avancen a la final, además de definir su campeonato, también entrarán en los cuartos de final de la Copa Nacional.

En el Litoral Norte son cinco selecciones y juegan todos contra todos a dos rondas, local y visitante. El único que no tuvo acción el pasado fin de semana fue Paysandú, al que le tocó cumplir con la fecha libre. Entre los que sí jugaron, Salto y Artigas arrancaron en punta: los salteños, con gol cerca del final del partido, a los 80’, vencieron al siempre difícil Tacuarembó 1-0 en el estadio Dickinson; los artiguenses se impusieron en el duelo norteño jugando como visitantes 2-0 con doblete de Cristian Fagúndez.

El Sur también existe y de qué manera: cumpliendo un siglo de competencias. Por el grupo A, el que arrancó en punta fue Canelones, que se llevó una buena victoria desde el Campeones Olímpicos tras ganarle 3-2 a Florida (Casupá tuvo fecha libre).

Por el grupo B ganaron San José y la Federación de Colonia. Los maragatos, jugando como locales en el Casto Martínez Laguarda, con gol de Alexi Acosta a menos de diez minutos para el final, derrotaron 1-0 a Colonia; los federados colonienses, esta vez de local en cancha de Nacional de Nueva Helvecia, ganaron por un cómodo 2-0 a Ecilda Paullier.

En el grupo C, por último, fueron San Gregorio (2-1 a Flores) y Durazno (que goleó 3-0 a Sarandí del Yí).

Una vez finalizados los grupos del Sur, se llevarán a cabo los triangulares semifinales, en los que clasificarán dos de la serie A y tres cada uno de B y C. Los triangulares de semifinal se juegan con el primero de la serie A, el segundo de la serie B y el primero de la serie C, mientras que el otro triangular lo conforman el segundo de la serie A, el primero de la serie B y el segundo de la serie C.

En el Este también se juega a tres series y hubo goleadas. Una de ellas fue la que le propinó Lavalleja, el actual monarca nacional, 4-0 a Cerro Chato en el Fernández Cruz de Santa Clara y por el grupo A. La otra fue con resultado más repartido, 3-1 para Maldonado sobre Canelones del Este, en este caso por el grupo C.

El otro partido del grupo A fue empate: 2-2 entre Batlle y Ordóñez y Treinta y Tres. Mientras en el grupo C no hubo más partidos porque son tres selecciones y Zona Oeste de Maldonado quedó libre, en el grupo B Melo venció 2-1 a Río Branco, mientras que igualaron 1-1 Rocha y Chuy en el Mario Sobrero.

Si bien, al igual que en el Sur, en el Este hay tres series, la forma de avanzar a las siguientes instancias será distinta: pasarán tres selecciones de los grupos que tienen cuatro (A y B) y dos del que tiene tres (el C). Con los ocho clasificados se armará el camino de cuartos de final.