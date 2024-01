El campeonato que reúne a la inmensa mayoría del país, la Copa Nacional de Selecciones, comienza este fin de semana una nueva edición. Serán 35 equipos participantes divididos en las cuatro confederaciones: Litoral, Sur, Este y Litoral Norte.

Primero, como es característico, se jugará por zonas, donde nunca es menor salir campeón, para después –clasificación mediante–, dos de cada sector jugarán el desenlace que llevará a conocer el campeón del interior versión 2024. Lavalleja es el actual monarca.

Conviene explicar cómo se juega en cada confederación. La más sencilla es la Litoral Norte: las cinco selecciones juegan en régimen de todos contra todos a dos ruedas; en suma, diez partidos en los que el campeón será quien sume más puntos. Primero y segundo pasan a cuartos de final de la Copa Nacional.

El Litoral tendrá dos series, una modalidad ya habitual en esta confederación. Habrá cuatro equipos por grupo, desde donde pasarán dos y dos que se enfrentarán en semifinales. Los dos finalistas serán quienes avancen a cuartos de la Copa.

El Sur está de fiesta porque cumple 100 años. En esta parte del mapa futbolístico los grupos serán tres, lo que exigirá jugar triangulares semifinales en las que clasificarán dos de la serie A y tres cada uno de B y C. Los triangulares de semifinal se juegan con el primero de la serie A, el segundo de la serie B y el primero de la serie C, mientras que el otro triangular lo conforman el segundo de la serie A, el primero de la serie B y el segundo de la serie C.

En el Este también habrá tres grupos, pero la clasificación será distinta a la del Sur: pasarán tres selecciones de los grupos que tienen cuatro (A y B) y dos del que tiene tres (el C). Con los ocho clasificados se armará el camino de cuartos de final.

En cuanto a la televisación, este año la historia cambió, y los partidos ya no se verán por Tenfield (VTV y VTV Plus) y sí por DirecTv, además de por streaming.

Sábado de fútbol

Empezando a recorrer el mapa desde arriba, en el Litoral Norte se cruzarán Rivera con Artigas en el Atilio Paiva Olivera riverense desde las 21.45, mientras que a las 21.30 el pitazo inicial será en el Dickinson salteño, con la selección naranjera recibiendo a Tacuarembó. Tendrá fecha libre Paysandú.

En el Litoral, por la serie A Tranqueras y Guichón jugarán en el Silva Bitancourt desde las 21.15, mismo horario para el choque entre Bella Unión y Liga Agraria, que se enfrentarán en el Martínez Cerrutti norteño. Por el otro grupo los partidos serán a las 22.00: Dolores ante Young en el Juan Antonio Lavalleja doloreño, mientras que en el Parque Liebig’s habrá clásico del bueno: Fray Bentos-Mercedes, un cruce que habla de la historia misma del Litoral.

En el Sur y por el grupo A el partido será Florida contra Canelones en el Campeones Olímpicos a las 22.00, quedando libre Casupá; en la serie B, también desde las 22.00 el Casto Martínez Laguarda recibirá otro partido con historia: San José-Colonia, mientras que, media hora más tarde, en la cancha de Nacional de Nueva Helvecia el representativo de la Federación de Colonia será local ante Ecilda Paullier; por último, en la serie C, San Gregorio-Flores jugarán desde las 22.00 en el 16 de Noviembre, mismo horario para Durazno-Sarandí del Yi que irá en el estadio Landoni.

En el Este el grupo A jugará sus dos encuentros a las 21.30: Cerro Chato-Lavalleja en el Fernández Cruz de Santa Clara, Batlle y Ordóñez-Treinta y Tres en el Parque Álzaga. En la serie B desde las 20.15 se cruzarán Río Branco y Cerro Largo en el Uría, mientras que a las 21.30 los que saldrán a escena serán Rocha y Chuy en el Mario Sobrero de la capital rochense. Por último, en la serie C, Zona Oeste tendrá libre y verá de afuera lo que hagan Canelones del Este con Maldonado en el Unión Miguense desde las 21.15.

Campeonatos

Litoral

Serie A

Bella Unión

Tranqueras

Guichón

Ligas Agrarias de Salto

Serie B

Fray Bentos

Mercedes

Dolores

Young

Sur

Serie A

Florida

Canelones

Casupá

Serie B

Colonia del Sacramento-Liga de Colonia

San José

Liga de Ecilda Paullier

Serie C

San Gregorio

Durazno

Sarandí del Yi

Flores

Este

Serie A

Lavalleja

Cerro Chato

Batlle y Ordóñez

Treinta y Tres

Serie B

Rocha

Chuy

Cerro Largo

Río Branco

Serie C

Canelones del Este

Liga Mayor Maldonado

Zona Oeste de Maldonado

Litoral Norte

Artigas

Salto

Paysandú

Rivera

Tacuarembó.