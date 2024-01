El 2024 llegará con nuevos desafíos para el fútbol femenino. Para Peñarol supondrá jugar la Copa Libertadores además del torneo local, y para el resto de los equipos, pelear por el Campeonato Uruguayo número 28 de la historia.

Todavía no hay ningún detalle confirmado sobre la próxima temporada del torneo doméstico de mujeres. Al término de 2023 no se llevó a cabo el Consejo de Liga para definir estos detalles porque “quedó pendiente de entrega el cierre económico de la temporada 2023”, según explicó a la diaria Mariana Fernández, la presidenta del femenino. “Ese cierre económico no es un área que manejamos, esperamos que lo podamos entregar y ya habiendo comunicado las condiciones para el 2024 se pueda solicitar a los clubes la confirmación de participación en cada categoría”, ahondó la mandataria. Recién cuando se realice esa cuestión administrativa se podrá empezar a cranear el formato de competencia para 2024.

En ese sentido, Fernández estima que el torneo podría comenzar en mayo: “No podemos desconocer la participación en Sudamericanos en marzo y abril, cosa que roza la dinámica de la continuidad de los campeonatos. En principio, por esas razones, se comenzaría en mayo”, agregó la presidenta, aclarando que la información es a título personal y no oficial, porque recién esta semana podría reunirse con sus compañeros de directiva.

Poco a poco las jugadoras y otros agentes relacionados a la disciplina se van manifestando por el hecho de que no estén los detalles definidos para el siguiente torneo, pero la realidad es que es algo común en el femenino y continúa siendo una utopía que al finalizar un torneo se planifique el siguiente, sobre todo teniendo en cuenta que la temporada del año pasado fue la que comenzó más tarde a nivel latinoamericano por un conflicto entre la Asociación Uruguaya de Fútbol y los clubes, que todavía sigue vigente.

De aquí para allá

Mientras a nivel institucional todavía no hay nada definido, una vez finalizado uno de los años de mayor crecimiento del fútbol femenino comenzó a funcionar el mercado de pases, y llegó con varias novedades positivas para las jugadoras uruguayas.

La noticia más tempranera tuvo como protagonista a Solange Lemos. La mediocampista tricolor tendrá su primera experiencia en el exterior: con 21 años de edad jugará en el Querétaro de México en la próxima temporada. “Me toca despedirme del club de mis amores, fue un año lleno de emociones. Momentos de felicidad pero también de tristeza, siempre representando a los tres colores más lindos de la mejor forma”, escribió la jugadora en sus redes sociales para anunciar su salida de Nacional.

El tricolor ya tiene más de una salida confirmada, porque Ángela Gómez también partió del país y jugará en Bahía de Brasil. La mediocampista de 21 años surgida en Liverpool fue la capitana de Nacional hasta la temporada pasada, y tras una excelente actuación durante todo el campeonato logró su primera salida al exterior.

También lo hará Sofía Ramondegui; la defensa de 22 años que se destacó en Nacional es ahora jugadora del Kinderman de Brasil al igual que Julieta Morales, figura de Peñarol campeón, y allí compartirán equipo con Camila López, delantera de 22 años que llegó del Platense de Argentina.

Peñarol también tendrá otra sensible baja: Daiana Farías, defensa de 24 años que volvió al carbonero a mitad del año pasado proveniente de Racing de Portugal y que fue una pieza clave para la obtención del Campeonato Uruguayo con el conjunto de Cecilia Santo. La futbolista confirmó a la diaria que jugará en Brasil, aunque todavía no hizo público el nombre del equipo al que irá porque resta la firma del contrato.

Araceli Pereyra también recibió una noticia: jugará en Platense de Argentina. La mediocampista de Wanderers surgida en Litoral de Paysandú tendrá su oportunidad de oro.

También hay novedades para uruguayas que ya militan fuera del país, como Luciana Gómez, mediocampista de 23 años surgida en Liverpool, que venía jugando en Atlético Mineiro, al que había llegado desde Nacional, y ahora jugará en Botafogo del mismo país.

Si se trata de renovaciones, dos de las mejores continuarán en sus respectivos equipos: Belén Aquino, que renovó con el Inter de Porto Alegre por tres temporadas más, mientras que en River Plate de Argentina se confirmó la continuidad de Laurita Felipe.