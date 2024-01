Este jueves, la Copa Nacional de Selecciones, en la Organización del Fútbol del Interior (OFI), tuvo la última reunión de delegados de las 35 representaciones participantes, donde se sortearon los cruces de cuartos de final, el módulo nacional donde se cruzan campeones y vicecampeones del Litoral, Litoral Norte, Sur y Este, para definir al campeón del interior.

Un rato después de la reunión se realizó el lanzamiento en el Club de la Fuerza Aérea, y se oficializaron los 16 partidos con los que el 20 de enero se abrirán los históricos cuatro torneos en los que se agrupan los representativos del Litoral, Litoral Norte, Sur y Este.

Después de la gloria, por la otra gloria

Cuando ya estén los campeones de cada confederación, después de los festejos largos y sentidos de unos y la frustración cortita de otros, empiezan los cruces, que cómo cada año se sortean.

Los cuartos de final quedarán conformados así: el primero del Litoral Norte se cruzará con el segundo del Este, mientras que el primero del Sur, como el año pasado, jugará contra el segundo del Litoral Norte. Los ganadores de cada una de estas llaves se cruzan en semifinales. El otro ramal del camino a la final quedó armado con las llaves 2 y 3: el primero de la Confederación del Este se enfrentará en ida y vuelta con el segundo del Litoral, mientras que el campeón del Litoral se medirá ante el segundo del Sur, y los ganadores serán los semifinalistas.

Vuelta y vuelta

El Litoral Norte es el de competencia más simple, lo juegan Artigas, Salto, Paysandú, Rivera y Tacuarembó , en régimen de todos contra todos a dos ruedas, en 10 jornadas. El campeón es el que suma más puntos y el segundo pasa junto al campeón a los cuartos de final de la Copa Nacional de Selecciones.

Paysandú pidió quedar libre el 20 de enero para tratar de llegar con el estadio Artigas lo más pronto posible. En la primera fecha jugarán Rivera – Salto en el Paiva Olivera, y Tacuarembó – Artigas en el Raúl Saturnino Goyenola.

Un año más

El Litoral, que llegará a los 122 años desde su primera competencia, se conforma con dos series. Una la integran las dos únicas capitales departamentales que juegan en esta confederación, Fray Bentos y Mercedes representando a Río Negro y Soriano, que disputarán con Young, el representante de Río Negro Interior, y Dolores, el de Soriano, por dos lugares a las semifinales. La serie dos, la componen Bella Unión Tranqueras, Ligas Agrarias de Salto y Guichón, que también lleva a los dos primeros después de jugar en régimen todos contra todos a dos ruedas a las semifinales del Litoral.

Los dos finalistas del Litoral pasan a cuartos de final de la Copa Nacional de Selecciones con los cruces anotados líneas atrás.

Que 100 años no es nada

En el año del centenario del primer campeonato del Sur , el torneo se desarrollará con 11 participantes divididos en tres grupos. El A lo integran Florida, Canelones y Casupá, clasifican dos de los tres a la segunda fase que se jugará en triangulares semifinales.

Empieza el sábado 20 con el partido en el Campeones Olímpicos entre Florida y Canelones. El grupo B tiene a Colonia del Sacramento, Federación de Colonia, San José y Liga de Ecilda Paullier y clasifica a los dos primeros. Arranca con Federación de Colonia ante Ecilda Paullier, y San José versus Colonia del Sacramento.

La conformación del grupo C también es de cuatro selecciones de las que clasificarán dos. Durazno, Flores, Sarandí del Yi y San Gregorio de Polanco. Los triangulares de semifinal se juegan con primero de la serie A, segundo de la serie B, y primero de la serie C, mientras que el otro triangular lo conforman segundo de la serie A, primero de la serie B, y segundo de la serie C.

Este campeonato

Los grupos tienen cambios en relación a los últimos años. Los 11 participantes se dividen en tres series: la A, que tiene a Lavalleja, Treinta y Tres, el vigente campeón del interior, Cerro Chato y Batlle y Ordoñez, clasifica a los tres primeros.

El grupo B tiene a Rocha , Cerro Largo, Chuy y Río Branco, y también promueve el paso de los tres primeros a cuartos de final. En tanto, el grupo grupo C, quedó reducido a tres participantes muy fuertes: Zona Oeste de Maldonado, el actual monarca del Este, Liga Mayor de Maldonado, y Canelones del Este que arrancará jugando en Migues.

Se TV de otra manera

Después de la televisión nacional que generó Tenfield en los últimos campeonatos, y después de años también de televisaciones regionales o departamentales, con algunos canales de cable del interior y de envíos de streaming de productoras, volverá a cambiar el paradigma de las emisiones en directo dado que se acordó con DirecTv, y Tenfield no llegó a igualar la oferta.

Según manifestó el presidente de OFI Sebastián Sosa a Jorge Benoit en entrevista para Fútbol Florida las emisiones no serán de exclusividad por lo que se podrá negociar con cableoperadores de las distintas ciudades, y seguramente se acuerde con Antel y AUF TV para la emisión en streaming de los partidos que sean televisados. Asimismo se están articulando con productoras televisivas para generar las emisiones a subir. En principio habría un mínimo de dos o tres emisiones por semana.