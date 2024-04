Los números que arrojó la última Asamblea General en Defensor Sporting hicieron ruido dentro y fuera del club. La misma se realizó el lunes 29 de abril con una centena de socios y socias que aprobaron la Memoria y Balance del Ejercicio 2023 por 87 votos a favor, 10 sufragios en contra y dos abstenciones. De esos números se cristalizó un pasivo de 20 millones de dólares. Más específicamente, el club tradicional montevideano del Parque Rodó, tiene un pasivo de 20.246.910 dólares y una deuda con Tenfield de 2.500.000 de dólares.

Este martes el presidente interino, Hugo Díaz, declaró en Sport 890: “No llevo esto a un terreno tan riesgoso. Llegamos a esa cifra con la acumulación de déficit que se da año a año”. Sin embargo, las últimas ventas de uno de los equipos más vendedores y más creadores de futbolistas que han nutrido nuestra selección, han sido relativamente bajas, o mal pagas: Alan Matturro al Genoa de Italia por US$ 3.000.000 por el 80% de la ficha más US$ 500.000 en bonos; Andrés Ferrari al Villarreal por US$ 2.500.000, Sebastián Boselli a River Plate de Argentina por US$ 3.800.000 por el 70%, y Matías Abaldo a préstamo a Gimnasia y Esgrima de La Plata por US$ 170.000 con opción de compra de US$ 2.000.000.

Con relación a las ventas de jugadores, Díaz aclaró que “cuando uno hace una transferencia se hace a través del club y de ahí hay que separar porcentajes del jugador, de representante, de algún club del interior. Muy rara vez un club recibe más de un 50% de la transferencia de un jugador”.

En cuánto al trascendido sobre la posible venta del Complejo Pichincha, el mandatario interino dijo que “nosotros no estamos vendiendo Pichincha. Hubo ofertas por nuestro complejo. Lo que nosotros estudiamos es un canje por un terreno e instalaciones de iguales condiciones a Pichincha”.

Díaz, además, se refirió a la reciente partida de un histórico violeta, Eduardo Arsuaga, expresidente que falleció el domingo a los 96 años. “Ayer tuvimos una asamblea tremendamente respetuosa sobre las bases de cómo tenían que ser las cosas. Ayer reinaba un clima muy especial en la asamblea por el fallecimiento de Arsuaga”. Vale recordar que el lunes se realizó un último adiós a Arsuaga, con un cortejo que pasó por la puerta de la sede en la calle 21 de setiembre.

Arsuaga fue partícipe de la fusión de Defensor y Sporting, y fue además su presidente entre 1987 y 2001, período en que levantó dos Campeonatos Uruguayos, los del “Quinquenio de los chicos”, que inició en 1987 con el Campeonato obtenido por Defensor, siguió en el 88 con Danubio, continuó con Progreso en 1989 y con Bella Vista en 1990, para terminar nuevamente con Defensor Campeón en 1991. A eso se le suman cuatro Liguillas pre Libertadores de América.

El club por otra parte, informó que una de las tribunas del Estadio Luis Franzini cambiará de nombre, la tribuna Punta Carretas pasará a llamarse Tribuna Punta Carretas Prof. Ricardo De León.