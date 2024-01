Podemos decir que Uruguay jugó un partido apático, un partido de ceño fruncido. Que estuvo 40 minutos sin patear al arco y que encontró tras un gol de penal de su crack, Luciano Rodríguez, el suspiro que necesitaba largar.

La selección que Marcelo Bielsa, por estar suspendido, debió dirigir desde una cabina del caluroso estadio Misael Delgado de la ciudad de Valencia, en Venezuela, derrotó 3-0 a su símil peruano en un partido de trámite lento, muy similar al partido que disputaron uruguayos y trasandinos.

Tras la victoria, ahora deberá esperar el resultado de esta noche a las 20.00 entre argentinos y trasandinos. De haber un ganador, Uruguay ya no tendrá chances de ser uno de los dos clasificados al cuadrangular final, porque Argentina sumaría 7 puntos -cifra que la celeste no alcanza porque sólo tiene tres puntos-, y si Chile gana, hace 6 pero elimina a los celestes, dado que el primer criterio de desempate entre dos selecciones es el resultado del cruce directo y no el saldo de goles. Si se da el empate entre Argentina y Chile, el viernes necesitará ganar el clásico y esperar que Chile no derrote a Paraguay en la última fecha.

Lo que pasó

Perú jugó un partido muy similar al partido que disputó la selección de Chile frente al Uruguay de Bielsa la fecha pasada por el Preolímpico sub 23, que concede dos lugares en los Juegos Olímpicos de París en este 2024. Uruguay pudo romper la defensa peruana con un gol de penal de Luciano Rodríguez a los 44' tras una falta sobre Valentín Rodríguez que pitó el árbitro boliviano Gery Vargas. Posteriormente, apenas minutos después, Uruguay amplió con un cabezazo de Santiago Homenchenko en el segundo palo conectando un córner.

El primer partido contra Paraguay fue un partido más abierto que permitió al equipo uruguayo jugar por bandas por abajo y encontrar a su goleador en su máximo esplendor. También significó un partido donde chilenos y peruanos estudiaron al buen equipo uruguayo y salieron a plantarse en su campo para emplear juego directo y contragolpes. Aquello hizo que el equipo celeste no encontrara los canales para conectar a Matías Abaldo, Luciano Rodríguez y Juan Cruz De Los Santos. Pudo ser con Renzo Sánchez pero tanto el equipo chileno como en esta fecha el equipo peruano se cerraron atrás hasta con seis hombres, lo que hizo opacar las intenciones criollas.

Los partidos hay que jugarlos de cualquier manera y Bielsa entonces probó con algunos cambios de cara a este partido. Adelantó a Homenchenko que es polifuncional y le dio entrada al zaguero de River Plate argentino, Sebastián Boselli, todo en pro de ubicar mejor a Tiago Palacios, que nuevamente fue bien marcado por la defensa peruana. El muchacho de Torque que es pretendido por varios equipos tuvo escasa participación ante el planteo defensivo que Uruguay debió romper de pelota quieta.

Para confirmar la supremacía que apareció con la apertura, Sánchez generó un espacio para recibir de Abaldo y colocar el tercero con un tiro cruzado desde fuera del área. El tercer gol de alguna manera definió el partido pero el recuerdo de las dos derrotas iniciales en el Preolímpico se hicieron presente como un fantasma.