El Vasquito Matías Aguirregaray, un histórico aurinegro, jugará en Miramar Misiones. Los monos de Villa Dolores, flamante campeón de la Segunda División Profesional, se aseguró la competencia del futbolista ex Peñarol que también jugó en Deportivo Maldonado. El Vasquito también formó parte de Palermo de Italia, de Cluj de Rumania, de Estudiantes de La Plata, en Las Palmas, y de Al-Fateh de Arabia Saudita.

Por otra parte, en las últimas horas se confirmó la salida a préstamo de Bruno Damiani desde Nacional a Boston River, que, de la mano de Jadson Viera, sigue armándose para 2024. El ahora exdelantero tricolor buscará oportunidades que no iba a tener en Nacional ante las llegadas de Ruben Bentancourt y el paraguayo Federico Santander.

Es una buena alta para el equipo que dirige Jadson Viera en su primera experiencia como entrenador principal, luego de ser asistente de Alexander Medina durante muchos años. Se suma a las llegadas de Gastón Pérez que viene de Cerro, Juan Manuel Ramos que llega libre de Peñarol y Mauricio Vera, el volante argentino que viene de jugar en San Luis de Chile. El futbolista, que surgió de las inferiores de River Plate y Estudiantes de La Plata, también jugó en San Martín de San Juan y Brown de Puerto Madryn.

Uno de los que se fue de Boston River fue Santiago Corbo, porque arregló su llegada a su tocayo River Plate, que dirige Ignacio Ithurralde. Se sumó a una amplia lista de nuevas caras para el equipo del Prado, lista que alcanza nueve jugadores, entre los que se destacan dos préstamos del Club Nacional de Football: Facundo González y Augusto Scarone.

Además, el darsenero se aseguró rápidamente al Queque Christian Almeida, jugador saliente también del club albo, con vasta experiencia en la zaga y en el lateral izquierdo. A su vez, se sumaron Nicolás Campos y Diego Castrillo, que provienen de Defensor Sporting, y Norman Rodríguez, que viene de Rampla y ya conoció la red con la casaca de la dársena en los partidos de verano. Del exterior también hubo noticias, porque River Plate sumó a Ramiro Fernández, argentino que jugó en Cerro, y a Kliver Moreno, un joven colombiano que viene de vestir la camiseta de Millonarios.

En tiendas de Cerro, el equipo de Ignacio Pallas aún no ha tenido incorporaciones para 2024, tras haberse salvado del descenso en la última fecha, cuando aún dirigía Damián Santín. Pallas trabaja con el Ruso Federico Vega como asistente y Alejandro Martínez como preparador físico principal. Además, incorporó a Mathías Rolero como entrenador de arqueros, otro conocido de la casa.

Deportivo Maldonado quizás sea de los más destacados en cuanto a contrataciones. Tras la llegada de Joaquín Boghossian, se sumó Maximiliano Cantera tras su breve pasaje por el fútbol colombiano, llegada que fue festejada en el este. Además, sumó a Sebastián Gonzalez, Sebastián Diana, el ex Peñarol Hernán Petryk, el buen futbolista ex Liverpool Pablo González, que viene de jugar en el fútbol asiático, Gianfranco Trasante y el ex Peñarol Hernán Menosse, quien terminó por dejar la institución tras un fin de año bastante conversado en tiendas aurinegras.

En Capurro también hubo novedades. El equipo que nuevamente dirigirá Lionel Rocco contrató a un delantero paraguayo de nombre Emmanuel Morales, que viene de jugar en Sportivo Luqueño, se quedó con Maxi Perg, y sumó a Sebastián Cáceres y al buen lateral izquierdo Facundo Rodríguez. Además, se aseguró a Agustín Chopitea, Nicolás Queiroz, Wiston Fernández y el argentino Mauro Cachi. Fue celebrado el regreso de Andrés Schetino en el equipo del ave. Su vecino Progreso contrató a Horacio Siqueira, Bruno Hernández, Facundo Silvera y el buen volante ex Wanderers Adrián Colombino.