En la jornada del sábado, en el Campus de Maldonado, la selección uruguaya sub 23 de fútbol masculino, dirigida por el entrenador principal de las selecciones nacionales, Marcelo Bielsa, habrá de enfrentar en su primer amistoso de preparación para el próximo Preolímpico de Venezuela a la selección preolímpica de Paraguay, dirigida por Carlos Jara Saguier. Esta selección es además rival del grupo de los celestes y en 12 días se estarán enfrentando otra vez pero ya en la competencia oficial en el estadio Misael Delgado de Valencia, Venezuela.

El partido será a las 20.30 en el Campus de Maldonado y las entradas están a la venta a través de auftickets.uy a un costo de 190 pesos la tribuna Roberto Sosa, 290 pesos la tribuna Sur Campeones del Este y 350 pesos la tribuna Dagoberto Fontes. El partido además será televisado por AUF TV.

El plantel uruguayo quedó definido ocho días atrás, cuando la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) demandó oficialmente la lista de 23 jugadores a Uruguay y a las otras diez selecciones que competirán por conseguir dos lugares para la competencia olímpica a desarrollarse en París, justamente 100 años después de la primera gesta intercontinental de Colombes en 1924.

Marcelo Bielsa, que desde que negoció su contrato con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) planteó su deseo de dirigir a la selección sub 23, no pudo contar con el universo de jugadores elegibles uruguayos nacidos desde el 1º de enero de 2001 por la negativa de los clubes del exterior que han negado la cesión de algunos de sus contratados, lo que en principio deja a la celeste sin algunos valores que ya tienen muchos partidos con la selección absoluta, como el mundialista Facundo Pellistri, de Manchester United, o Manuel Ugarte, del PSG de Francia. El único de los seleccionados absolutos que pudo ser confirmado fue Cristian Quique Olivera, que juega en la MLS de Estados Unidos.

Todos los que son, todos los que están

Como el torneo organizado y reglado por la Conmebol y el Comité Olímpico Internacional no cuenta con la cláusula de FIFA de cesión obligatoria de los futbolistas para el evento continental, hay otros tantos jugadores que, aunque en principio fueron elegidos por el director técnico argentino, no pudieron llegar. Los casos más notorios en las últimas semanas son los del campeón mundial sub 20 Alan Matturro, que defiende los colores de Genoa, y el goleador de Santa Rosa, Agustín Álvarez Martínez, otro que ya vistió la celeste absoluta y que integra el plantel de Sassuolo.

Desde hace mucho tiempo la AUF estuvo tramitando la presencia de Matturro, que si bien ha sido convocado en los últimos 16 partidos del club genovés, sólo ha participado en 89 minutos en partidos por el Scudetto, distribuidos en cuatro partidos. Sólo en uno fue titular: estuvo 76 minutos ante Roma el 28 de setiembre. En los otros tres entró tres minutos en el cruce con Udinese el 1º de octubre, cuatro minutos frente a Verona el 10 de noviembre y seis minutos el 5 de enero ante Bolonia. También jugó por la Copa Italia los 120 minutos de partido y alargue ante Regiana el 1º de noviembre, y 67 minutos en la derrota ante Lazio del 5 de diciembre.

El delantero Álvarez Martínez, que ya ha jugado y convertido en la selección absoluta, pero que por una larga recuperación de una lesión de ligamento cruzado de rodilla recién ha podido volver a la Primavera, una suerte de tercera división, de su club, sólo ha estado como suplente en los dos últimos encuentros del club de la primera división italiana.

Con la sorpresiva presencia de dos de los más jóvenes futbolistas que estaban preparándose desde diciembre en el Complejo Celeste, como sparrings y como posibles reemplazos para el caso de que, como sucedió, no fueran cedidos todos los futbolistas solicitados, la nómina se completó con dos jugadores juveniles de Defensor Sporting. Erico Cuello, mediocampista natural de Colonia Valdense, de 18 años –dará cinco años de ventaja–, juega en el medio, se define como dinámico y su lateralidad es derecha; Rodrigo Dudok, más joven aún, tiene 16 años y juega de delantero, por la izquierda. Este año integró la selección uruguaya sub 17, por lo que en la competencia del Preolímpico dará casi siete años de ventaja.

Los 23 futbolistas que viajarán a Venezuela la próxima semana serán los tres arqueros Randall Rodríguez (Peñarol), Ignacio Suárez (Nacional) y Fabrizio Correa (River Plate); los defensas Sebastián Boselli (River Plate, Argentina), Nicolás Marichal (Dinamo Moscú, Rusia), Mateo Antoni (Nacional), Mateo Ponte (Botafogo, Brasil) y Fredy Martínez (Nacional); los mediocampistas Vicente Poggi (Necaxa, México), César Araújo (Orlando City, Estados Unidos), Santiago Homenchenko (Peñarol), Valentín Rodríguez (Peñarol), Rodrigo Chagas (Nacional), Tiago Palacios (Torque) y Erico Cuello (Defensor Sporting); y los delanteros Renzo Sánchez (Nacional), Anderson Duarte (Defensor Sporting), Cristian Olivera (Los Ángeles FC, Estados Unidos), Matías Abaldo (Gimnasia y Esgrima La Plata, Argentina), Juan Cruz de los Santos (River Plate), Matías Fonseca (Wanderers), Luciano Rodríguez (Liverpool) y Rodrigo Dudok (Defensor Sporting).

Hay futbolistas de Maldonado (Randall Rodríguez), de Punta del Este (Antoni), de Paysandú (Ignacio Suárez),de Sarandí del Yi (Marichal), de Durazno (Fredy Martínez), de Mercedes (Homenchenko), de Artigas (Chagas), de Rocha (Sánchez), de Tacuarembó (Duarte) y de Colonia Valdense (Cuello).

Hay dos futbolistas nacidos y criados en el extranjero. El desequilibrante argentino Tiago Palacios Pernas, hijo de madre uruguaya y también nieto de abuelos orientales, hace tiempo tiene cédula de identidad como natural uruguayo, y con su pasaporte entregado por la Dirección Nacional de Identificación Civil había sido elegido como sparring de la selección absoluta en los primeros entrenamientos de Marcelo Bielsa y siguió los consejos de su madre montevideana para elegir el camino de la celeste. El otro es el napolitano Matías Fonseca, hijo de Daniel, que durante mucho tiempo jugó en Italia, en Nápoles, y se afincó en esa hermosa ciudad del sur. El menor de los Fonseca empezó jugando en Como, después pasó a los juveniles del Internazionale de Milán y llegó a jugar con la selección juvenil italiana sub 19 ante España.

A la cancha

El primero de los dos amistosos de preparación será este sábado a las 20.30 en el Campus de Maldonado ante la selección de Paraguay, que también integra el grupo B del Preolímpico junto a los celestes, mientras que ante Banfield la selección jugará el martes en el mismo horario y también en Maldonado.

No hay antecedentes de formaciones, pero Bielsa utilizaría un esquema 4-3-3 con Ignacio Suárez o Randall Rodríguez en el arco; Mateo Ponte, Nicolás Marichal, Sebastián Boselli, Fredy Martínez; Renzo Sánchez, César Araújo, Tiago Palacios, Luciano Rodríguez, Cristian Olivera y Juan Cruz de los Santos.

Los paraguayos, que serán nuestros primeros rivales en el grupo (el miércoles 24 de enero a las 17.00), tienen numerosas ausencias, entre las que se destaca el internacional absoluto Julio Enciso, del Brighton. Pero además Jara Saguier no contará con Romeo Bernardo Benítez (Athletico Paranaense), Damián Bobadilla (San Pablo), Matías Segovia (Botafogo), Julio Enciso (Brighton), Diego González (Lazio), Hugo Cuenca (Milan), Sebastián Olmedo (Puebla), Matías Galarza (Talleres) y Santiago Ocampos (Flamengo), pero jugará con futbolistas que en todos los casos son de primera división y entre los que se destacan Iván Leguizamón, extremo de San Lorenzo de Almagro, y Juan José Cardozo, de Argentinos Juniors.