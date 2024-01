Randall Rodríguez con la selección sub 20 (archivo, mayo de 2023).

Randall Rodríguez, arquero de Peñarol y campeón del mundo sub 20 con Uruguay, está siendo observado por Real Madrid, que según medios europeos buscará incorporarlo para reforzar el equipo por las posibles bajas del ucraniano Andriy Lunin y el vasco Kepa Arrizabalaga.

Por ahora, Carlo Ancelotti, el entrenador del equipo merengue, sólo tiene la certeza de la continuidad de Thibaut Courtois, porque el ucraniano tiene ofertas de otros equipos y el club está negociando con Chelsea por el vasco.

Siguiendo su política de fichajes jóvenes, Real Madrid siempre está monitoreando el mercado en busca de promesas sudamericanas, y en ese contexto se interesaron por Randall Rodríguez.

“El Madrid ve con buenos ojos su evolución de los últimos meses, después de sorprender en el Mundial sub 20 de Argentina del pasado verano. Si bien aún no se habrían producido los primeros contactos entre las instituciones, la fórmula llevada a cabo por la directiva pasaría por fichar al portero de 20 años para el Castilla, siguiendo el modelo promovido con Valverde, curtiéndose en el filial durante sus primeros años en Europa antes de dar el salto al primer equipo”, publicaron en el medio As.

Peñarol y Real Madrid tienen una gran relación, algo que proviene justamente de la negociación por Federico Valverde.

Randall Rodríguez mide 1,89 metros de altura y se formó en Peñarol, donde se destacó en la Copa Libertadores y en el Sudamericano, ambos en la categoría sub 20, las instancias previas al Mundial del que Uruguay se coronó campeón. En esa instancia Rodríguez mantuvo el arco en cero en el 85,71% de los partidos, siendo el mejor dato de los porteros titulares durante el torneo.

Desde la obtención de la Copa del Mundo sub 20 se especula con su titularidad en el arco aurinegro de primera, pero Randall es actualmente el suplente de Guillermo de Amores, que tuvo una buena temporada. Ahora, además, se sumó a los trabajos con Marcelo Bielsa para el Preolímpico.