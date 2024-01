Nueva camiseta de la selección sub 23.

Este miércoles, un día antes de la partida de la selección uruguaya sub 23 hacia el Preolímpico de Venezuela, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dio a conocer la camiseta con la que la celeste jugará el torneo. La nueva pilcha emula en ciertos aspectos a aquella gloriosa vestimenta que usaron los campeones olímpicos de 1924 liderados por José Nasazzi: tiene cuello, tres botones en la zona alta del pecho y una franja ancha al borde de las mangas. En alusión a la fecha, en la zona baja del lado derecho dice “1924”, “la primera estrella” y “Uruguay”, todo coronado con una estrella.

La camiseta no tiene marca. Esto se debe a que la AUF y Puma, la marca oficial de Uruguay, el 31 de diciembre culminaron el vínculo contractual que los unía. Al no haber renovación automática, por contrato deberá correr un plazo de seis meses en el que la selección celeste no puede tener nueva marca en su ropa.

Cuando se cumpla ese período de tiempo, es decir a finales de junio, la AUF estará en condiciones de hacer pública la nueva marca, si es que no continúa con Puma. Según supo la diaria, desde la asociación ya se están barajando algunas ofertas de marcas que están interesadas en vestir a Uruguay. Además del interés de la propia Puma, hay una oferta de su rival histórico, Adidas, y también están sobre la mesa los ofrecimientos de Nike y Under Armour. Como es una obligación contractual dejar correr seis meses, fuentes de la AUF sostuvieron que el tema se tomará con tranquilidad y se hará un estudio de mercado, más allá de que ya se están analizando las propuestas.

Para que Uruguay tenga marca nueva a partir de mitad de 2024 debe pasar lo siguiente: la AUF hacer pública la oferta que tenga y esperar si Puma (y Tenfield) igualan o no dicha propuesta, tal como pasó en años anteriores, donde hubo una oferta de Nike pero Puma la igualó y continuó vistiendo a la celeste.

Dicho esto, la sub 23 tendrá nueva casaca para el Preolímpico, pero también será la camiseta que use la selección absoluta en los partidos internacionales que pueda tener en las próximas fechas FIFA.

Una vuelta al pasado



100 años después de la primera estrella, vamos por la clasificación, otra vez a París, con una camiseta en homenaje. #LaDelPreolímpico pic.twitter.com/cH6TC3i7mL — Selección Uruguaya (@Uruguay) January 17, 2024

Viaja Uruguay

En la madrugada del jueves la selección que comanda Marcelo Bielsa se va para Venezuela. Se lleva en sus hombros la victoria por goleada ante Paraguay y la caída ante Banfield.

El combinado celeste tuvo unos contratiempos de último momento. Por un lado, Renzo Sánchez -titular en los dos amistosos- y Rodrigo Dudok -juvenil citado por Bielsa- están lesionados y serán sometidos a estudios para saber la entidad de las lesiones y si es conveniente que viajen o no.

Por otra parte, y tal vez peor, Cristian Olivera corre con chance de no poder jugar el Preolímpico porque su club, Los Ángeles FC, lo quiere tener para la pretemporada de la liga estadounidense. Como se sabe, en esta clase de torneos los clubes dueños de las fichas no tienen la obligación de ceder a los jugadores -como fue el caso de Alan Matturro, por ejemplo-, así que si piden su retorno el jugador debe volver. En estas horas la AUF se encuentra negociando con el club para que Olivera pueda estar a la orden de Bielsa.

Las bajas tienen distinto peso. La de Olivera parece de más peso por tratarse del centrodelantero elegido por Bielsa para afrontar el torneo. Además, si el club no permite que el jugador siga con la celeste, Uruguay tendrá un jugador menos, porque no lo puede sustituir. Sí en cambio puede sustituir a los lesionados Sáchez y Dudok, en cualquier caso antes de las 24 horas previas al debut en el campeonato -o sea tiene plazo hasta el 23 de enero-.

La celeste integra el grupo B y debuta el 24 de enero ante Paraguay en el estadio Misael Delgado de Valencia a las 17.00. El 27 a las 20.00 en el mismo recinto jugará frente a Chile y el 30 contra Perú. La selección uruguaya cierra su participación el 2 de febrero ante Argentina a las 20.00.

Los 23 de Uruguay Goleros: Randall Rodríguez (Peñarol), Ignacio Suárez (Nacional) y Fabrizio Correa (River Plate). Defensas: Defensas: Nicolás Marichal (Dinamo Moscú - Rusia), Mateo Antoni (Nacional), Sebastián Boselli (River Plate - Argentina), Mateo Ponte (Botafogo - Brasil), Fredy Martínez (Nacional), Valentín Rodríguez (Peñarol). Volantes: Rodrigo Chagas (Nacional), César Araújo (Orlando City - EE.UU.), Santiago Homenchenko (Oviedo - España), Vicente Poggi (Necaxa - México), Renzo Sánchez (Nacional), Tiago Palacios (MC Torque), Juan Cruz de los Santos (River Plate), Erico Cuello (Defensor Sporting). Delanteros: Matías Fonseca (Wanderers), Rodrigo Dudok (Defensor Sporting), Luciano Rodríguez (Liverpool), Anderson Duarte (Defensor Sporting), Cristian Olivera (Los Ángeles FC - Estados Unidos), Matías Abaldo (Gimnasia - Argentina)

.