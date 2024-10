Con el nuevo presidente del Comité Olímpico Uruguayo tras 37 años de mandato de Julio César Maglione.

En 1987, cuando tenía 20 años, se recuerda remando. En esa disciplina llegó a competir incluso en un Sudamericano juvenil. Por aquel entonces, asumió la presidencia del Comité Olímpico Uruguayo (COU) el doctor Julio César Maglione. Mientras tanto, aquel joven de 20 y tantos fue delegado del fútbol de salón, de pesas y de remo, y luego fue vocal del club. Siempre en el Montevideo Rowing Club. Después de llegar a capitán le tocó la presidencia. Fueron años difíciles, desafiantes. “Agarramos un club que estaba más para cerrar que para abrir, y fue divino porque logramos salvarlo y lo dejamos saneado”, cuenta sobre aquellos años de crisis económica (2000-2004) e institucional.

Llegó a ser presidente de la Federación Uruguaya de Remo en 2010, en la que implementó sus ideas y consiguió grandes resultados deportivos. Para que haya resultados, dice, hacen falta tres patas: deportistas, entrenadores y dirigentes. Además, presidió recientemente la Federación Panamericana de Remo, cargo que, según cuenta, le dio el roce internacional con otros dirigentes para animarse a ser ahora presidente del COU.

En 1987, cuando Fernando Ucha ni se imaginaba que sería dirigente, Julio César Maglione asumió la presidencia del COU. El 26 de setiembre de 2024, 37 años de mandato ininterrumpido después, Maglione, próximo a cumplir 89 años, le dejó su asiento a Ucha, electo tras ser candidato único al cargo. Ahora volverá a remar, pero esta vez para mejorar la realidad del deporte competitivo uruguayo.

¿Cuáles son tus lineamientos como presidente?

Somos el COU, el área deportiva es un área fundamental; cambiar la óptica en esta área. Hasta ahora lo único que hemos hecho es colaborar con las federaciones económicamente. Esa realidad queremos cambiarla. Queremos empezar a tener nuestros equipos de evaluación, de metodólogos, de planificación para trabajar en conjunto con las federaciones si ellas nos lo permiten y están de acuerdo. Ya hemos hablado con algunas y les gusta. En un país donde los recursos son escasos, tenemos que ser inteligentes en su uso. La idea es armar un equipo interdisciplinario para ayudar a las federaciones y planificar. ¿Qué planificar? Los próximos Juegos Panamericanos Júnior (Asunción 2025) y los próximos Juegos Odesur de mayores (Santa Fe 2026). En dos años no vamos a cambiar la realidad, pero sí vamos a empezar a marcar las pautas de trabajo para el futuro.

¿Por qué esos dos eventos del ciclo olímpico son prioridad?

Esos juegos nos van a marcar la realidad en la que está cada federación. Si en un Panamericano Júnior y en un Odesur de mayores no tenés ningún resultado, es porque no estás haciendo un buen trabajo en tu federación. Tenemos que empezar a nivel de menores a hacer un trabajo. Y si vos tenés resultados a nivel júnior y no de mayores, tenemos que trabajar con los júnior y dejar a los mayores de lado. Es un poco eso, nos va a marcar cómo está cada federación. Marcaremos niveles de cada federación y a partir de eso trabajaremos de una manera distinta con cada una.

Repartir entre los que logren resultados

¿Esos niveles en qué inciden?

En dos cosas fundamentales. En un país donde no hay recursos, no podemos poner recursos a donde no vamos a tener resultados. Eso está claro. Hoy tenemos diez pesos y los repartimos entre 35 federaciones. Eso no puede pasar más. Tenemos que repartir entre los deportistas que van a lograr resultados. El objetivo del COU, cuando vamos a competir, es ir a buscar resultados. No es sólo ir a competir. Cuando vamos a unos Odesur, es ir a buscar una medalla, cuando vamos a unos Panamericanos también. En el camino para lograr eso es donde hay que insertar plata. ¿Para qué voy a insertarla en un deporte en el que no voy a tener resultados? Tengo que trabajar en ese deporte en una primera instancia para cambiar la realidad que hoy no tengo.

Además de ese parámetro de resultados, ¿hay otros que vayan a ser tenidos en cuenta?

Yo creo que los resultados se dan en el trabajo que hacés durante el tiempo. Podés trabajar muy bien y te puede ir mal, porque esto es deporte. Eso se va a evaluar. Por eso estamos hablando de tener evaluadores en el COU. Hay una cantidad de cosas a considerar, no solamente si te fue mal y quedaste afuera. Muchas cosas se evalúan en el resultado de un deportista, no es tan simplista como el simple resultado.

¿Dónde veremos esos cambios que querés implementar?

Más que nada, en un respeto a los deportistas que trabajan bien. Darles más apoyo a los que trabajan bien e incentivar a que todos vayan por ese camino. Que no dé lo mismo trabajar todos los días en doble turno para ir a unos Juegos Odesur que ir dos veces por semana tres meses antes de un juego para llegar a competir. No es lo mismo y, por lo tanto, no es el mismo el apoyo que van a recibir. Primero, el respeto a los deportistas. El respeto a los entrenadores, que también trabajan. Y respeto a las federaciones. En el deporte creo que siempre tiene que haber una trilogía: buenos deportistas, buenos entrenadores y buenos dirigentes. Donde una de las tres patas falle, los resultados no se concretan. En esto estamos todos juntos. Si no tenemos buenos deportistas por supuesto que nunca vamos a tener buenos resultados, pero si no tenemos buenos entrenadores y buenos dirigentes, tampoco.

¿Qué hace para vos a un buen dirigente?

Creo que una de las fortalezas es saber armar equipos. Nadie por sí solo logra nada. Acá tenemos que formar equipos y esa es una de las grandes tareas. Hay que trabajar en eso. Desde el Comité Olímpico no tenemos equipos desde el área deportiva, dejamos a las federaciones muy solas. Hemos intentado en estos últimos años empezar a trabajar, pero no tenemos psicólogos, no tenemos un evaluador al que las federaciones puedan consultar, ni un metodólogo, ni un planificador. Hay que darles a las federaciones herramientas. Ayer estábamos hablando de hacer un gran encuentro nacional de entrenadores. Queremos saber qué es lo que piensan ellos, escucharlos y transmitirles lo que nosotros pensamos. Partir de un encuentro así sería un buen punto para este plan estratégico que estamos armando. Tenemos que escuchar a todos.

Cambiar el modelo

¿Y en el ámbito de la gestión que es muy amateur en Uruguay?

Es fundamental. Ojalá fuera sólo amateur. Muchos dirigentes no sólo no cobran, sino que son el sustento de muchas federaciones. Esa realidad hay que cambiarla. Muchas federaciones existen gracias a que hay cuatro o cinco dirigentes que las sostienen. Eso a largo plazo tiende a morir porque es inviable. Tenemos que cambiar el modelo. Hoy te diría: ojalá que seamos como Sudamérica que tiene en Argentina el 1% de impuesto a la telefonía celular, en Paraguay el 3% al alcohol y el tabaco, Chile ni que hablar que está despegada. Sólo la federación de remo recibe más plata que todo el deporte uruguayo, esa es la realidad. Brasil, sólo de un programa de loterías recibe 100 millones de dólares. El COU recibía cero pesos del Estado hasta hace un año y medio atrás con la ley que se logró [ver artículo 548 de la ley de Rendición de Cuentas de 2022], que nos ayuda bastante, pero estamos lejos de la realidad de la región.

¿Ese proceso de creación de la ley te da elementos para pensar de forma optimista el diálogo con los políticos?

Si yo me tiré a ser presidente del COU es porque surgió esta ley. Si no, no me hubiera tirado nunca. Era totalmente imposible, porque dependíamos de los programas del Comité Olímpico Internacional [COI], que te permiten sobrevivir, pero no hacer nada. Con esta ley no podemos hacer mucho, pero podemos empezar a soñar de otra manera. Depende de nosotros generar conciencia, crear necesidades y demostrarles a los políticos... no al secretario de deporte que está convencido de que es el camino sea quien sea, convencer a los ministros de Economía de que este es el camino. Es a quienes tenemos que convencer. Hablamos de inversiones en salud mental, ¿por qué no hablamos de invertir en deporte para ahorrar después en salud mental y seguridad? Es un tema preocupante y es culpa nuestra porque no ponemos en la agenda política estos temas. El COU de a poco va a tratar de convencer a los políticos de que la herramienta deporte es más eficaz y más barata para estos flagelos que tiene la sociedad.

Hoy en determinados barrios es complicado que la Policía entre. Entrar con un deportista a esos barrios es facilísimo. Voy con Déborah Rodríguez o Lola Moreira, con Emiliano Lasa, con Felipe Kluver o Bruno Cetraro y no pasa nada. Entremos con el deporte a esos barrios, no es una función del COU, pero trabajemos en eso. ¿Por qué hablamos del alto rendimiento? Para tener espejos, para que los niños quieran ser como esos espejos. Eso es lo mejor que nos puede pasar con el alto rendimiento. Se nos llenan los clubes de remo cada vez que los remeros ganan medallas porque tenemos espejos. Para eso es el alto rendimiento en el mundo.

¿Qué otros ejes de trabajo desarrollarás?

En educación tenemos un módulo anual de preparación de dirigentes. Hemos incorporado también a las intendencias, cuatro el año pasado y cuatro este año se sumaron a la capacitación, y eso es algo que también me parece que desde el COU vamos a trabajar muy de cerca con las intendencias si nos lo permiten. Queremos que el comité sea de todo el Uruguay, entonces llevaremos el COU al interior con cursos de formación para dirigentes y otras herramientas que estamos planificando. Y luego sentarnos con los directores de deportes para planificar a través de las intendencias qué podemos hacer.

¿Cómo está conformado tu equipo de confianza entre dirigentes?

Todos los directivos son compañeros de confianza. No sólo vamos a trabajar con la junta directiva. A través de las comisiones les vamos a dar participación a todas las federaciones. Lo fundamental del COU tienen que ser las comisiones. Ahora nombraremos a los coordinadores de cada comisión. Como directiva les vamos a sugerir a esos coordinadores tres nombres y les pediremos que formen su comisión y daremos un tiempo para que armen un plan de trabajo para el próximo año. Ahí veremos cómo vienen trabajando las comisiones. Son las bases. Si las comisiones trabajan, el COU va a funcionar bien, si no trabajan, el COU no va a funcionar bien. El trabajo de la mesa es hacer que esas comisiones trabajen.

¿Cómo te agarra personalmente un desafío así?

Hoy sé dónde estoy parado, sé lo que se puede llegar a hacer y lo que no. Por naturaleza soy una persona que cree que puede lograr cosas donde otros piensan que no, pero con los pies en la tierra. Sé de la realidad del COU, sé que no es fácil, pero creo que vamos a poder cambiar un poco la realidad del deporte. Depende, más que nada, del trabajo con las federaciones. Podemos tener mucho empuje, pero el trabajo del COU se basa en el trabajo con las federaciones que son nuestros socios. Algunas querrán y otras no, cada una es autónoma. A algunas federaciones capaz que no les gusta lo que vamos a hacer, puede que les guste más llevarla light y que no los compliquen mucho. Nosotros no estamos para eso. Si nos tenemos que ir en cuatro años, nos iremos, pero tenemos que tratar de cambiar. Sueño con tener una estructura deportiva y para eso hay que lograr el respaldo del Estado. Los sueños hay que transformarlos en realidad golpeando las puertas.

Ropa y negocios

Veo que otros países desarrollan su marca de Comité Olímpico para venta de indumentaria y merchandising, pero no sucede en nuestro país. ¿Hay intenciones de que Uruguay lo haga?

Justamente estuve hablando con la presidenta del comité de Panamá, que no lo tenía instrumentado y lo empezaron a implementar hace dos años. Hoy es una fuente de ingresos. No es una panacea, pero te hablo de Panamá porque es un país que tiene un volumen similar de población. Me gusta ver los países parecidos a nosotros para ver lo que hacen y cómo lo hacen. Hoy con la tecnología es muy fácil instrumentarlo y lo tenemos que hacer. Al día de hoy nosotros pagamos toda nuestra indumentaria cada vez que un deportista sale a competir, la tenemos que comprar. Tenemos que cambiar eso.

¿E-sports olímpicos? ¿Qué pasa con los e-sports? Los e-sports se vienen con una fuerza bárbara. Estamos muy cerca de la asociación de e-sports del Uruguay, tenemos vínculos, hemos trabajado con ellos desde el COU, la hemos reconocido como tal y el segundo paso es integrarla al COU. Si no es este año, el que viene con seguridad, de alguna manera. Va a haber juegos olímpicos de e-sports, no puede ser que no esté dentro del COU. De alguna manera la integraremos. No podemos ir contra lo que se viene, aunque a veces no lo entendamos ni sepamos de lo que se trata. Se viene y, por más que no queramos, nos va a llevar por delante. Hay quienes dicen que eso no es un deporte, pero se viene. Cuanto antes estemos al lado de ellos, cuanto antes aprendamos, vamos a estar más cerca del mundo. Además, hay deportistas buenos en eso. Bienvenido sea, demos la oportunidad y que compitan.

.