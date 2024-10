Algunos futbolistas de Peñarol hablaron tras la derrota, Javier Méndez se disculpó con la gente y Maximiliano Olivera dijo: “En ocho minutos se nos fue de las manos”.

Gastón Ramírez habló en conferencia de prensa luego de la derrota 5-0 de Peñarol ante Botafogo en Río de Janeiro. El volante creativo expresó: “Fue un partido muy difícil. El primer tiempo fue parejo, supimos controlarlo, lo hicimos muy bien, incluso con alguna chance. Los goles desvirtuaron el segundo tiempo. Estas cosas a veces pasan. Cuando el rival no te convierte, deja la esperanza de seguir luchando hasta el final. Lamentablemente en cada ocasión que tuvieron nos hicieron goles y se hizo muy difícil”.

Ramírez habló del campo de juego de pasto sintético: “No me gusta. No le veo nada de positivo jugar en estos campos. No es excusa. Hasta ellos se sintieron incómodos en cierto punto. No es una cancha para practicar este deporte”.

Para cerrar, dejó la esperanza abierta para el partido en el Campeón del Siglo: “Ahora hay que seguir honrando la camiseta de Peñarol y luchando por nuestros sueños. En el fútbol todo puede pasar”.

Javier Méndez: “Para perder una semifinal hay que jugarla”

El zaguero Javier Méndez también habló luego del encuentro: “Lo primero es pedirle disculpas a la gente que vino hasta acá y nos apoyó, lo segundo agradecerles. Fueron dos tiempos muy distintos. En el primero hicimos un partido prácticamente perfecto, pudimos cortarles los circuitos y no encontraban espacios. En el segundo nos encontramos con un desajuste que abrió el score, pudieron filtrar pelotas y después se nos hizo difícil porque empezamos a dejar espacios y los favoreció a ellos”.

Pese a que la situación es compleja, quedan 90 minutos en el Campeón del Siglo y Peñarol deberá afrontarlo de la mejor manera, así lo vio el ex Racing y Danubio: “Sería malo rendirse ahora y no volver a intentar. El sueño está. Sabemos que es más complicado de lo que esperábamos. Lo veíamos muy cerca, pero lo vamos a seguir intentando. A principio de año muchos nos ponían en duda. Para perder una semifinal primero hay que jugarla”.

Maximiliano Olivera, en tanto, fue contundente: “Es difícil analizar porque fueron ocho minutos en los que se desvirtuó todo y se nos fue de las manos”. El capitán aurinegro agregó: “No le encontramos explicación. Con esos tres goles les dimos espacios y se les hizo todo más fácil. Hicimos un gran primer tiempo, generamos situaciones de gol y controlamos bien el partido”.