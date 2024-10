Siete futbolistas fueron llamados por primera vez a la selección mayor de Uruguay, entre los que destacan Facundo Bernal, Lucas Sanabria, Matías Abaldo y Joaquín Lavega.

Marcelo Bielsa eligió 29 futbolistas para los partidos contra Perú y Ecuador de la doble fecha de octubre por las eliminatorias sudamericanas. La celeste visitará a los incaicos en Lima el próximo viernes a las 22.30 y el martes 15 a las 20.30 chocará en el Estadio Centenario ante la selección ecuatoriana comenzando la ronda de revanchas.

La lista de convocados se hizo oficial el lunes de tarde, pero desde el domingo hay futbolistas trabajando en el complejo celeste, por lo que varios de los citados se pudieron conocer antes de la publicación de la nómina final.

Siete de los jugadores elegidos tendrán su primera experiencia en la selección mayor: Matías Abaldo, Santiago Mouriño, Marco Oroná, Facundo Bernal, Lucas Sanabria, Joaquín Lavega y Pablo Suárez.

Los nuevos convocados de la selección

Matias Abaldo tiene 20 años, juega en Gimnasia y Esgrima de la Plata en Argentina y fue campeón del Mundial Sub 20 en 2023. El delantero se formó en Defensor Sporting donde disputó 47 partidos antes de emigrar al lobo platense. En 73 encuentros como profesional lleva 9 goles y 8 asistencias.

Santiago Mouriño es formado en Nacional pero no llegó a debutar en primera. El zaguero fue a Racing a ganar minutos e irrumpió de gran manera. Sorprendió en la B y la rompió toda en la A. Seis meses le alcanzaron para que Atlético Madrid lo comprara, aunque nunca llegó a jugar oficialmente en el primer equipo del colchonero. Fue a préstamo al Real Zaragoza y a mitad de este año compró su ficha Deportivo Alavés. Anotó un gol en 73 partidos.

Marco Oroná es la cara menos conocida de la lista. Tiene 19 años y nació en Villa Soriano. Es volante y fue formado futbolísticamente en Sportivo Barracas de Dolores, disputó un partido por Copa Uruguay, fue el triunfo 3-2 sobre Cerro Largo, donde anotó un gol. Emigró directamente a Universidad de Chile donde la está rompiendo en el equipo Sub 21 de una de las instituciones más grandes del país trasandino, pero todavía no debutó en primera. Participó de dos partidos amistosos con la Sub 20 de Uruguay.

Facundo Bernal se formó en Defensor Sporting, juega de volante central. En agosto de este año Fluminense compró su ficha, se insertó rápido en el equipo de Río de Janeiro e incluso jugó partidos de Copa Libertadores. En 69 encuentros como profesional lleva 2 goles y 4 asistencias.

Los jugadores del medio local

Lucas Sanabria es una de las grandes figuras de Nacional, el volante tuvo una destacada participación en el triunfo clásico ante Peñarol lo que lo llevó a recibir elogios del entrenador Martín Lasarte. El floridense de 20 años disputó 36 encuentros con el tricolor en la presente temporada, anotó 2 goles y dio 4 asistencias.

Joaquín Lavega es el capitán de la selección Sub 20, incluso formó parte del proceso anterior dando ventaja de edad, aunque no quedó en la nómina final para el Mundial donde Uruguay fue campeón. El picante puntero juega en River Plate, lleva 10 goles en 2024 siendo una de las grandes figuras del darsenero.

Pablo Suárez juega en Wanderers, donde debutó en primera hace dos semanas ingresando en el empate agónico ante Danubio. En el último partido, contra Boston River, anotó su primer gol como profesional. Endiablado, encarador, un win de antes, de los que se ven poco. Se formó en Liverpool, pero llamativamente cambió al bohemio para el clausura.

Los suspendidos y los que están en capilla

José María Giménez y Mathias Olivera cumplirán su último partido de suspensión ante Perú y quedarán habilitados para enfrentar a Ecuador en el Estadio Centenario. Rodrigo Bentancur sigue ausente, pero en esta doble fecha quedará limpio para volver en noviembre. Darwin Núñez recibió habilitación momentánea mientras el TAS se expide por el pedido legal de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Estará a la órden para los dos encuentros aunque, si la sentencia es negativa, no podrá estar contra Colombia y Brasil, que es el escenario más probable.

Manuel Ugarte, Emiliano Martínez, Santiago Bueno y Nicolás De La Cruz tienen una amarilla y recibirán un partido de suspensión en caso de volver a ser amonestados.