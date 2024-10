Desde el domingo arribaron los jugadores convocados por Marcelo Bielsa para los partidos de Eliminatorias ante Perú y Ecuador.

El próximo viernes 11 de octubre a las 22.30, Uruguay enfrentará a Perú en Lima por la novena fecha de las Eliminatorias. Luego irá ante Ecuador el martes 15 en el Estadio Centenario.

Desde que Marcelo Bielsa es el conductor de la selección uruguaya, la lista oficial con la convocatoria demora en ser publicada, generalmente sale cuando todos los futbolistas están en Uruguay. Por tanto, el misterio se va develando con el arribo de los jugadores al Complejo Celeste para sumarse a los entrenamientos.

A raíz de las declaraciones de Luís Suárez sobre el relacionamiento del plantel con Bielsa, se decidió que sólo hablarían al llegar los referentes del plantel: Sergio Rochet, José María Giménez, Naithan Nández, Federico Valverde y Nicolás De La Cruz.

En la madrugada del domingo llegó Nahitan Nández, futbolista de Al Qadisiya de la primera división de Arabia Saudita. El lateral derecho fue titular el pasado viernes en la derrota 2-1 de visitante frente a Al Riyadh, donde fue amonestado.

En el aeropuerto se expresó sobre los dichos de Suárez: “Contó un poco lo que pasó en la convivencia en la Copa América. Decidió hacerlo público y está en su derecho porque para nosotros es un referente y el último capitán. No sabíamos que iba a hablar y no somos quien para darle el ok a nadie. Estamos bastante grandes, cada uno dice y opina lo que piensa. Ahora nosotros estamos acá y en estos días hablaremos, veremos las cosas que no se hicieron bien y las que podemos hacer mejor en el día a día. Estamos todos para sumar y queremos que a la selección le vaya bien. La gente, el periodismo, nosotros, el entrenador y los funcionarios”.

Primero entrenamientos de la selección de cara al próximo partido de Eliminatorias

Con el transcurrir del día continuaron apareciendo jugadores. Incluso el domingo posterior al mediodía se dio el primer movimiento oficial de esta doble fecha en el gimnasio del Complejo Celeste con cinco jugadores.

Mathias Olivera volvió a la convocatoria luego de estar ausente por suspensión tras los sucesos posteriores al partido ante Colombia en la Copa América. Deberá cumplir el último partido de sanción contra Perú y quedará habilitado para enfrentar a Ecuador. El zurdo jugó 88 minutos el viernes pasado en el triunfo de Nápoli 3-1 sobre Como por la Serie A de Italia.

Santiago Bueno regresó tras sumar sus primeros minutos oficiales en la doble fecha pasada. Ingresó ante Paraguay en el Estadio Centenario y fue titular en la visita a Venezuela. El fin de semana no tuvo minutos en la derrota de los Wolves 5-3 ante Brentford por la Premier League.

El último del primer turno de arribos fue Sergio Rochet, titular el sábado en el empate 2-2 de Inter de Porto Alegre ante Corinthians. El Chino se dio el gustito de ir al Parque Central a ver el clásico entre Nacional y Peñarol. Antes habló de las declaraciones de Suárez, fue conciso y contundente: “Lo único que puedo decir es que contó cosas que ocurrieron. En mi manera de pensar estas cosas se resuelven puertas adentro. No puedo agregar más nada públicamente a lo que ya se dijo. Lo que queremos como jugadores es lo mejor para Uruguay”.

De La Cruz y Giorgian De Arrascaeta vuelven a entrenar

El segundo pelotón del domingo llegó, en su mayoría, desde Brasil. Los jugadores también realizaron un primer movimiento luego del viaje.

De La Cruz y Giorgian De Arrascaeta volvieron tras perderse la doble fecha de setiembre por lesiones musculares. Ambos fueron titulares en el triunfo 2-0 de Flamengo ante Bahía por el Brasileirao. Guillermo Varela, otro del mengao que se sumó a la celeste, ingresó a los 75 minutos en el partido disputado el día sábado. En el equipo perdedor, entró a los 60 Luciano Rodríguez que retornó a la convocatoria de la selección uruguaya buscando sus primeros minutos oficiales con la mayor.

José Luís Rodríguez llegó luego de ser titular en el empate 1-1 de Vasco Da Gama ante Juventude. La lista dominguera la cerró Matías Abaldo que cruzó el charco desde Argentina para tener su primera experiencia en la selección mayor. El delantero campeón del Mundial Sub 20 fue desde el arranque en la derrota 1-0 contra Godoy Cruz.

Se suman nuevos jugadores como Santiago Mouriño

El lunes por la mañana continuó el desfile. Facundo Torres se sumó tras el triunfo tras el triunfo 3-1 ante Cincinnati por la Major League Soccer de Estados Unidos, el ex Peñarol fue titular. Desde Argentina llegaron Nicolás Fonseca y Marcelo Saracchi quienes no sumaron minutos el último fin de semana en River Plate y Boca Juniors, respectivamente.

Los compañeros de Sporting de Lisboa Maximiliano Araújo y Franco Israel también quedaron a las órdenes de Marcelo Bielsa. Ambos fueron titulares en el triunfo 2-0 sobre Casa Pía por la primera división portuguesa.

Darwin Núñez quedó momentáneamente habilitado mientras el TAS se expide por el pedido legal de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Al delantero del Liverpool -que no tuvo minutos el fin de semana- le quedan dos encuentros por cumplir. En caso de que el fallo no sea favorable, se perderá los partidos ante Colombia y Brasil de noviembre.

Una de las caras nuevas en Santiago Mouriño, zaguero del Alavés de España, que perdió el fin de semana 3-0 ante Barcelona. El ex Racing de Montevideo fue titular y amonestado en la jornada donde el polaco Robert Lewandowski convirtió un hattrick.

Manuel Ugarte llegó luego del empate de Manchester United 0-0 ante Aston Villa, estuvo en el banco pero no sumó minutos. Kike Olivera viene dulce, anotó el segundo gol de Los Ángeles FC en la goleada 3-0 sobre Sporting Kansas City.

Federico Valverde: “Luís no mintió ni exageró en ningún momento”

Federico Valverde, por el momento, fue el último en llegar. Habló con los medios en su arribo al aeropuerto. Viene de ser titular y anotar un gol en el triunfo de Real Madrid 2-0 contra Villarreal.

El formado en Peñarol dijo: “Simplemente para aclarar que lo que dijo Luís es todo verdad. Jamás mintió, no dijo cosas que no fueran, ni exageró en ningún momento. Ahora, por mi parte, hablar en el vestuario entre nosotros, mejorar y seguir creciendo”.

Valverde afirmó que el clima sigue siendo bueno: “Es muy difícil perder la alegría cuando venís a jugar por Uruguay. Uno viene a representar a la selección, un sueño por el que siempre luchó desde chico. Como grupo hablaremos entre nosotros. El compañerismo es bueno y todos los jugadores son buenas personas. Eso hará todo más fácil. Hemos tenido varias charlas desde que está Marcelo y siempre lo hemos arreglado. Esta será una más y se va a arreglar de la misma forma”.

Para cerrar habló del presente de Peñarol en Copa Libertadores y bromeó sobre el posible desenlace con su esposa Mía Bonino, hincha de River Plate de Argentina, en caso de que los equipos se enfrenten en una final: “Estoy contento por cómo le está yendo al club. Ojalá puedan seguir por este camino y conseguir el objetivo que todos los hinchas de Peñarol queremos. Si la final es con River puede haber un divorcio”.