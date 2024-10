Las palabras de los protagonistas tras el partido en el que Uruguay volvió a dejar puntos frente a Ecuador.

El entrenador argentino de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, en conferencia de prensa tras el partido ante Ecuador, aceptó que hoy “se vieron algunas de las cosas que perseguimos, si bien no con el brillo y la contundencia anterior”, pero que el “partido se cerró con la pelota más en poder de ellos que nuestra”.

“En el partido con Perú se vio una versión opaca de nuestro juego. Durante el primer tiempo del partido de hoy, creamos siete situaciones de gol, que es bastante y mucho más en el fútbol actual. Pero en el segundo tiempo no pudimos prolongar esa sensación de peligro. Tuvimos la pelota; no fuimos superados excepto los últimos 15 minutos, pero tampoco nos crearon peligro. A veces tiene valor no recibir situaciones o no recibir goles. Es una justificación muy poco convincente, pero así lo pienso. Cuando un equipo atraviesa una racha negativa, a veces pierde partidos que debería haber ganado. En la valoración general del partido creo que merecimos establecer diferencias, pero también considero que, en rachas adversas, este tipo de partidos se pueden perder. No es un consuelo, es una apreciación”, manifestó el técnico argentino, quien también se atrevió a responderle a un periodista que en su enunciado emitió una opinión en vez de una pregunta: “Ese es un razonamiento suyo”, contestó Bielsa.

Además, el rosarino aclaró la situación con respecto a Luciano Rodríguez y en general de los cambios, por lo que fue cuestionado y dijo que “el momento del equipo no es sencillo y a los jugadores jóvenes hay que cuidarlos. Hoy, por ejemplo, cuando salieron Olivera y Ugarte, el funcionamiento defensivo del equipo se resintió y nos costó retomar la fisonomía que aún sin jugar bien en el segundo tiempo mantuvimos”. Enfatizó además en que “en este tipo de situaciones darles minutos a futbolistas jóvenes, con pocos antecedentes en la selección de Uruguay, no sé si ayuda al equipo y tampoco a ellos. Hay veces que la inestabilidad es mejor que la toleren los jugadores acostumbrados a este tipo de experiencias”.

El DT fue muy claro al explicar que “una cosa es que no tengamos productividad ofensiva y otra que yo aspire a solucionarla transfiriéndoles expectativas en general a jugadores que desde mi punto de vista hay que cuidarlos”. Y prosiguió diciendo que “una cosa es el proceso que se llevó con Brian Rodríguez, que fue sumando minutos y se transformó en una alternativa válida para Pellistri y Araújo; otra es toda la expectativa que nosotros nos generamos alrededor de [Federico] Viñas, que una lesión la frustró, y otra distinta exigirle a Luciano que resuelva la falta de gol del equipo”.

“Si ingresan y no resuelven se los expone”, agregó, “si no se los hace ingresar, surge la pregunta: ¿Para qué están? Es muy difícil satisfacer porque para cada argumento hay uno en contrario. Entiendo perfectamente que ustedes me digan que lo que yo creo no tiene valor”.

También hablaron Josema, De La Cruz y el presidente de la AUF, Ignacio Alonso

Uno de los puntos más altos del partido estuvo en José María Giménez, quizás uno de los más cautos al contestar las preguntas alrededor de la polémica de la semana. Después del partido, quien luciera el brazalete de capitán celeste, habló con AUF TV: “En el primer tiempo fuimos muy superiores, generamos mucho. Después, en el segundo tiempo, las cosas se emparejaron un poco más; ellos nos taparon mejor la salida por el lado izquierdo”, dijo. Giménez además sostuvo que “no existe otro camino que no sea seguir trabajando y esforzándonos para que lleguen los goles y los triunfos”, para admitir posteriormente que: “El grupo está fuerte”, o lo que todo el mundo quiere escuchar.

Por su parte, el volante del Flamengo, Nicolás de la Cruz, que ingresó en el complemento, dijo que “la autocrítica pasa en que en las últimas cuatro fechas de Eliminatorias no pudimos conseguir lo que veníamos haciendo anteriormente”. Además el ex Liverpool volvió a insistir en que “hay muchas cosas a trabajar puertas adentro”. “Fue una semana complicada”, reconoció, aunque “más allá de eso, el foco estuvo en dar lo mejor en estos dos partidos. Por lapsos se dio lo que queríamos y veníamos entrenando”.

El presidente de la Asociación Uruguay de Fútbol, Ignacio Alonso, también conversó con la prensa y despejó dudas con respecto a la continuidad del entrenador. “Olvidate. Estamos terceros en la tabla. Si empezamos con esas especulaciones estamos todos locos”, dijo. “Son resultados que uno no quiere y no hemos convertido, pero estamos tranquilos. Sabíamos que íbamos a pasar una zona de turbulencia en un momento en que no teníamos todos los jugadores disponibles, y ahora estamos saliendo de esa zona”, expresó el mandatario, también inmerso en una especie de crisis generada por los resultados y las declaraciones de Luis Suárez sobre el entorno de la selección y las maneras de Marcelo Bielsa.