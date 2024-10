El entrenador de Nacional habló luego de la derrota ante Rampla, la primera en el torneo local desde que está al mando del tricolor.

Nacional perdió con Rampla en el estadio Centenario, quedó igualado con Peñarol en la cima del Clausura y cinco abajo en la Anual.

Fue el primer partido perdido por Martín Lasarte por el Campeonato Uruguayo, porque desde su llegada sólo había caído ante San Pablo de visitante por Copa Libertadores. Tras el encuentro ante el picapiedra, dijo: “Nosotros tenemos que modificar cosas. No podemos ser una especie de electro. Un partido bueno, uno malo, así no se puede, es imposible”.

Sobre la mejora del segundo tiempo, analizó: “Me dio la sensación de que en el principio del segundo tiempo los cambios nos dieron otro aire, pero era más el impulso de ir perdiendo. Logramos empatar, no es que sea fantástico, pero para el partido que estábamos jugando no era malo. Ni siquiera pudimos sostener eso, nos faltó rigor defensivo. Además, una vez que llegamos a tres cuartos, no tuvimos ideas, pocos remates. Ellos esperaron su oportunidad, la encontraron y después se hace el partido cuesta arriba”.

Nacional perdió pie en las dos tablas y así lo comentó Lasarte: “En el fútbol todo puede pasar. Siempre pensé en el Clausura, porque es en el que competí desde el inicio con los rivales. Todo lo demás fueron cosas que no pasaron y que no viví, pero me hago cargo de todo. La realidad es que hace tres meses, cuando llegamos, eran siete puntos, después dos, y ahora vuelven a ser cinco. Hay que seguir esperando no aflojar en la continuidad de resultados que nos permitan obtener algo frente a un traspié del rival”.

El entrenador agregó: “El problema es cuando no depende de vos. Este es el primer partido que perdemos a nivel local en no sé cuánto tiempo. Parece que se hubiera muerto alguien. Lógicamente es jorobado, pero el fútbol también tiene estas cosas y uno aprende. A veces hace falta un cachetazo que te haga reaccionar a tiempo”.

El jueves Nacional enfrentará a Durazno por la Copa Uruguay; sobre el equipo que puede colocar, el entrenador comentó: “Si nosotros tenemos la fortuna o el talento de poder pasar esta serie ya el otro jueves tendríamos partido. Hay que verlo bien. No sé si conviene que jueguen los que están jugando habitualmente. Quizá sí haga lo mismo de Rivera y armar una estructura con otros compañeros que están trabajando bien y no han tenido mucha oportunidad”.