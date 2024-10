El torneo, que debió disputarse en 2023, se jugará a partir de este viernes en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Estaba estipulado que el Sudamericano se jugara en noviembre de 2023, pero en su momento la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) argumentó “circunstancias operacionales imprevistas” para aplazar el torneo. Finalmente, comenzará este viernes. El certamen va entre el 4 y el 19 de octubre en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, en el llano, donde la altitud sobre el nivel del mar apenas pasa los 400 metros.

El torneo se jugará casi un año más tarde de lo estipulado, por lo que se permitirá la edad original de la generación. En esta única oportunidad en el siglo XXI será un torneo continental para futbolistas de hasta 16 años, ya que podrán participar jugadores nacidos desde el 1º de enero de 2008 en adelante. La segunda categoría juvenil de torneos organizados por la Conmebol –después de años de competencia sub 19, que después pasó a ser sub 20– fue la sub 16, que comenzó a disputarse en 1985, 1986 y 1988 y luego pasó a ser sub 17.

Historia reciente

La celeste ha participado en todos los campeonatos, en dos de los cuales ha estado muy cerca de alzar la copa: en el primero del proyecto de selecciones nacionales, elaborado y ejecutado por Óscar Tabárez cuando la selección era dirigida por Fabián Coito en 2007 –en la que apareció Diego Polenta–, se perdió el título en la última jornada en Porto Alegre. Después, en 2015, cayó por penales en la final con Brasil. Por entonces, el entrenador era Alejandro Garay, el que más veces dirigió a Uruguay en sub 15, y en el equipo estaban Facundo Torres, Santiago Rodríguez, José Neris y Juan Manuel Sanabria.

El campeonato vuelve después de su más largo paréntesis, dado que no se juega desde 2019. En aquella ocasión en el plantel celeste, que era dirigido por Diego Demarco, estaban Alan Maturro, Nicolás Siri y Anderson Duarte, que serían campeones del mundo sub 20 en 2023.

Grupo complicado

El jueves 12 de setiembre se realizó el sorteo del fixture y Uruguay quedó ubicado en el complicadísimo grupo B junto a Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela. En el A estarán Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay y Perú.

La celeste jugará todos los partidos de la serie en el estadio Ramón Aguilera Costas, también conocido como Tahuichi Aguilera.

Uruguay jugará todos los partidos de corrido, ya que la fecha libre la tiene cuando se juega la última etapa de la fase de grupos. Debutará el próximo sábado a las 18.00 contra Ecuador, el lunes 7 a las 20.30 contra Brasil, el miércoles 9 a las 18.30 contra Venezuela y cierra el viernes 11 a las 18.30 con Argentina. Los partidos se podrán ver por Directv.

Los dos mejores de cada grupo avanzan a semifinales, donde el primero del grupo A se cruza con el segundo del grupo B y viceversa. El torneo es el único de selecciones que no es clasificatorio a otro certamen dado que no hay mundiales de la categoría.

El equipo

La celeste será dirigida por Edgardo López Báez, entrenador de 62 años, que en su época de jugador pasó por River Plate en nuestro país y por Talleres de Córdoba, Boca Juniors y Deportivo Táchira en el exterior. López Báez además fue protagonista en las selecciones juveniles de 1979 y 1981.

La delegación que viajó el domingo pasado rumbo a Bolivia está compuesta por siete jugadores de Defensor Sporting, seis de Nacional, cinco de Peñarol y dos de Danubio y Montevideo City Torque.

López Báez decidió citar futbolistas de cinco clubes. Esto en gran parte se explica por la realidad de la tabla anual de la categoría sub 16 en el actual torneo de formativas, que lidera Defensor Sporting con 59, seguido por Nacional con 55, Danubio con 54 y Peñarol con 52. Torque está séptimo con 35, detrás de Progreso y Albion.

Los futbolistas del plantel celeste

Fabián Cristaldo (Defensor Sporting), Paulo da Costa (Peñarol), Tiago Deanes (Nacional), Ezequiel Irute (Nacional), Nicolás Pérez (Torque), Brian Barboza (Peñarol), Thiago Luthar (Peñarol), Ignacio Fernández (Nacional), Santiago Sosa (Danubio), Gonzalo Pan (Defensor Sporting), Maximiliano Casco (Defensor Sporting), Bruno Pereira (Defensor Sporting), Julio Daguer (Peñarol), Thiago Roldán (Defensor Sporting), Luciano González (Nacional), Nicolás Azambuja (Danubio), Agustín dos Santos (Nacional), Alan Torterolo (Defensor Sporting), Facundo Martínez (Torque), Renzo Cupla (Peñarol), Emiliano de Oliveira (Nacional) y Lautaro Navarro (Defensor Sporting).

Facundo Martínez, extremo de Torque, es el único de los muchachos que ya ha jugado en primera división. Apunta como gran goleador Lautaro Navarro, delantero y goleador de Defensor Sporting que en la pasada temporada hizo la friolera de 43 goles. Es hijo del Chino, actual entrenador del primer equipo violeta.