Girona, con participación de Stuani, se estrenó en casa con derrota ante el Feyenoord de Facundo González. Atlético de Madrid, con Josema Giménez, cayó aplastado 4-0 en Lisboa ante Benfica. Maxi Araújo dio la asistencia en el empate de Sporting Lisboa.

La nueva Liga de Campeones de Europa puso en marcha su segunda fecha. Ahora, con el nuevo formato que cuenta con más participantes y más partidos, los equipos buscan sumar y pasar a octavos. El último campeón, Real Madrid, con Federico Valverde en la cancha, cayó ante Lille en Francia. Darwin Núñez fue titular en el triunfo de su equipo sobre Bolonia 2-0. Aston Villa sorprendió: le ganó a Bayern Munich y tiene puntaje perfecto.

Real Madrid fue sorprendido en el norte de Francia por Lille, que ganó en su casa 1-0 y cortó una racha de 14 partidos sin perder en la Champions, todos dirigidos por Carlo Ancelotti.

Federico Valverde jugó el primer tiempo bien volcado a la derecha. En la segunda parte, con el ingreso de Kylian Mbappé, Luka Modric y Arda Güler, Valverde quedó como impecable eje central de los merengues.

Darwin Núñez fue partícipe desde el arranque en el partido que Liverpool le ganó en Anfield 2-0 a Bolonia. El artiguense fue sustituido en el minuto 61 por el portugués Diogo Jota. Los goles locales los convirtieron el argentino Alexis Mac Allister y el egipcio Mohamed Salah.

El Girona de Christian Stuani perdió en su segunda presentación en la UEFA Champions League. Cabe recordar que, con su nuevo formato, el torneo ya no se disputa en grupos de cuatro equipos, sino que cada uno juega un total de ocho encuentros para pasar a los octavos de final. Fue la primera vez que el conjunto catalán jugó por la máxima competición europea frente a su gente en el estadio Montilivi.

David López, de Giron, Facundo González, de Feyenoord y Cristhian Stuani, de Girona, durante el partido de la UEFA Champions League entre el Girona FC y el Feyenoord en el estadio Montilivi en Girona. Foto: Lluis Gene, AFP

Es la segunda derrota en dos fechas del equipo español, que en la pasada fue derrotado por Paris Saint-Germain y en esta oportunidad cayó 3-2 en su casa frente al Feyenoord de Países Bajos. Los niveles de mala suerte fueron altísimos para los rojiblancos, que en París perdieron en la última jugada del partido y en Girona tuvieron que absorber dos goles en contra, un penal que no pudieron convertir en gol y un tanto anulado por el VAR. La particularidad del trámite pasó por los dos goles en el propio arco del local, además del penal marrado por el macedonio Bojan Miovski en el minuto 67. En la primera parte, que empezó con ventaja local, el equipo holandés dio vuelta el tanteador y pudo haber aumentado, pero no pudo acertar un penal que no convirtió.

El oriundo de Tala ingresó en el minuto 75 por el ya mencionado Miovski. El empate 2-2 había impulsado al equipo catalán a ir por el triunfo, pero el gol en contra del checo Ladislav Krejčí ahogó las expectativas. Stuani tuvo un buen cabezazo de pique al piso que el arquero de los holandeses tapó en una gran atajada.

Tuvo minutos en Feyenord el joven zaguero celeste y campeón sub 20 del mundo Facundo González, que entró al campo para armar una línea de cinco y asegurar el triunfo.

Atlético de Madrid cayó por goleada en su visita a Benfica: 4-0. José María Giménez, el zaguero titular de referencia, fue amonestado sobre el final del partido.

Centro y gol

Los otros celestes que jugaron por la Champions fueron Franco Israel, de arranque en el arco de Sporting Lisboa, y Maximiliano Araújo, que tuvo un exitoso ingreso en el último cuarto de hora antes del empate lisboeta, para el cual el zurdo metió la asistencia. Fue empate 1-1 ante el PSV como visitante en Eindhoven.

Además de Aston Villa en la punta, han causado revuelo las dos victorias del equipo francés Stade Brestois 29, que esta vez aplastó al Red Bull en Salzburgo 4-0. De esta forma se suma al equipo inglés y a los poderosos Borussia Dortmund, Juventus y Liverpool. También está con puntaje perfecto el Bayern de Leverkusen.

En la próxima fecha, la tercera, habrá cruces más que destacados. El primero tiene a los protagonistas de la pasada final: Real Madrid recibirá a Borussia Dortmund. El otro tiene las mismas naciones en jaque: Barcelona jugará de local ante Bayern Munich.

Una memoria para el nuevo formato

Lo que antes era la fase de grupos ahora será la fase de liga. No hay tablas divididas, sino una sola en la que están todos. Los ocho primeros clasificarán directo a octavos de final, mientras que los 16 que les sigan jugarán playoffs para ganarse los ocho lugares restantes de octavos. Acá hay otro cambio, porque los ocho eliminados no pasarán a jugar la Europa League como sucedió hasta el año pasado.

La innovación es hasta ahí, porque a partir de octavos de final la cuestión será a la vieja usanza: mata-mata de ida y vuelta hasta las semifinales incluidas, porque la final será a único partido.