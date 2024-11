En la clasificatoria para la fase final los norteños ganaron en Belém do Pará por 71-65.

En el tercer partido del grupo B de las clasificatorias para la fase final de la Americup que se jugará el año que viene en Managua, la capital de Nicaragua, Brasil derrotó a Uruguay en el Mangueirinho, en Belém do Pará, casi en la línea del Ecuador por 71-65. A pesar de la derrota fue un gran partido de Uruguay que se mantuvo en juego durante los 40 minutos a pesar de la enorme potencialidad de los brasileños.

El partido de la segunda ventana de la clasificatoria dio a la verdeamarela su temprana clasificación antes de jugar el domingo en la misma ciudad ante Panamá, mientras Uruguay jugará de visitante en Pilar ante la selección de Paraguay y si consigue la victoria ya estará en el selecto grupo que decidirá el título en Nicaragua. Pasan los tres mejores de cada grupo.

Fue muy interesante el partido del joven elenco uruguayo que no contó por distintas razones con Bruno Fitipaldo ―capitán del equipo―, Jayson Granger, Santiago Vescovi, Agustín Ubal, Mathías Calfani y Gonzalo Iglesias, pero que sin embargo con jóvenes valores y el aporte de los mayores Luciano Parodi, con muchos minutos, y Kiril Waschman dio gran batalla en donde destacó el gran aporte goleador de Joaquín Rodríguez, la fortaleza de Nicolás Arregui y el desgaste de Serres.

Sorpresa

El primer cuarto fue una sorpresa porque los jóvenes basquetbolistas uruguayos lo ganaron después de tomar ventaja y sostenerlo. Con una buena rotación defensiva el elenco de Gerardo Jauri terminó los 10 minutos iniciales ganando por 19-15.

Después de dos minutos en que los celestes no pudieron parar la ofensivas brasileñas, y colocaron un 7-0, apareció Joaquín Rodríguez que convirtió más de la mitad de los puntos uruguayos para cerrar con un parcial de 19-7, porque los brasileños no acertaron con sus triples - tiraron 12- y porque el buen tono defensivo de los de Jauri y el goleo de Joaquín permitió a los uruguayos no solo tomar diferencia sino controlar el partido. Especialmente se dio en el arranque del segundo cuarto donde el buen desempeño defensivo de los de Gerardo Jauri más el goleo pronunciado de Joaquín permitió ver lo que no esperábamos.

El quinteto uruguayo tuvo control de los brasileños durante los primeros minutos cortando en línea de pase y forzando al equipo local y fue efectivo en cada corrida de cancha o en cada posición larga hasta tomar la máxima distancia que fue de 9 puntos cuando a los 3 minutos del segundo cuarto la diferencia fue de 24-15.

En poco más de 2 minutos el quinteto brasileño reaccionó de tal forma que colocó un 9-0 para empatar el partido en 24-24.

Después de un escaloncito más en el que Uruguay pasó 26-24, otros 5-0 de los brasileños a pura potencia física, altura y juego de enorme rapidez pasaron 29-26 con Maozinha volando por los aires y hundiéndola de manera increíble.

La potencia y ductilidad física de los brasileños que se movían debajo del acrílico, Mãozinha Pereira, Caboclo y hasta de Bruno de Paula, magnífico asistente, fueron generando una superioridad manifiesta en la mitad de campo uruguaya ante sus defensores que no podían de manera alguna sostener la verticalidad de los ágiles brasileños.

Cerca de la línea (del Ecuador)

Después que Brasil tomó el liderazgo en el marcador, se empezó a ver el partido esperado con enorme superioridad de Maozinha y Bruno Caboclo. Se fueron al descanso largo con un marcador chiquito, pero con ventaja de 33-27, porque lograron superarnos en rebotes de los dos aros.

En el tercer cuarto donde la mayoría de los partidos aparece la llave del encuentro, Uruguay intentó con todo su esfuerzo mantener el partido cerca y a pesar de los aciertos desde los 6,75 de los brasileños y el peso inmenso debajo del acrílico de Caboclo y Maozinha el elenco de Jauri logró arrimar otra vez y con acciones de contraataque, y buenas defensas pudo quedar a una pelota (41-38).

Buenos robos en línea de pase nos permitieron quedar a un solo punto 47-46 cuando faltaban 3 minutos para el cierre del tercer cuarto.

Tanto Brasil como Uruguay habían quedado tempranamente comprometidos en faltas colectivas lo que permitió muchos tiros libres en donde el equipo de jauri no logró aprovechar con un bajo porcentaje de acierto.

Las buenas formas defensivas de Uruguay en todo el rectángulo volvieron a llevar la ventaja a la mínima 50-49 cuando faltaba poco más de un minuto para el cierre del tercer cuarto.

Con Luciano Parodi acertando algunos libres y una gran capacidad defensiva entramos al último cuarto apenas un doble por debajo de los brasileños 52-50.

En el último cuarto con Luciano Parodi manejando los tiempos y el juego celeste -vistiendo de azul- Uruguay volvió a tomar el liderazgo del marcador 53-52.

Mantuvo la defensa y hasta empezó con enorme desventaja a pelear rebotes defensivos. Se mantuvo arriba 53-55 hasta que Bruno Caboclo con doble y foul puso nuevamente a Brasil 56-55. Se abrió otro agujero de problemas con una temprana sanción de colectivas y los brasileños empezaron a buscar quedar ante la línea de libres. Se disparó el equipo local y con un 7-0 pasaron 62-55 ya con De Paula ingobernable en goleo y asistencias.

El quinteto celeste otra vez se quedó sin gol hasta que salió del pozo con un triple de Gianfranco Espindola, pero otras constantes y duras defensas brasileñas hicieron que el elenco del entrenador croata Aleksandar Petrovic tomara siete puntos de ventaja (65-58) cuando faltaban 2’ para la chicharra.

Ya no hubo más para intentar alcanzarlos, pero hubo mucho para quedar con buenas sensaciones.

Ahora la cosa será el domingo en Paraguay.