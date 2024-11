La selección uruguaya, que se movió en el Complejo Celeste buscando el equipo para enfrentar a Colombia, jugará el viernes.

Las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 están en plena acción, con la undécima fecha programada para que comience este jueves y se cierre el viernes. En la jornada de apertura se disputarán tres de los cinco partidos programados, mientras que uruguayos, colombianos, peruanos y chilenos jugarán un día después con resultados a la vista.

A las 18.00 de nuestros relojes abrirán la etapa Venezuela y Brasil. La vino tinto, que en un momento era la sensación de la clasificatoria, ahora enfrenta serios problemas para clasificar: se medirá ante un Brasil que busca mantener su racha positiva tras haber ganado en sus dos recientes encuentros en esta ronda eliminatoria.

A las 20.30 será el turno de la selección argentina, que lidera la tabla de posiciones y visitará a Paraguay. Jugarán en el Defensores del Chaco y, más allá de que el equipo dirigido por Lionel Scaloni es líder cómodo, los guaraníes vienen afilados porque desde que los dirige el también argentino Gustavo Alfaro no conocen la derrota y pasaron de últimos a estar en puestos de clasificación.

Finalmente, a partir de las 21.00, Ecuador, actualmente en la quinta posición de la clasificación, recibirá a Bolivia, que está justo en la zona de repechaje. Este encuentro puede ser determinante para las aspiraciones de ambos equipos.

Cuando juega Uruguay

La jornada del viernes tendrá al esperado cruce entre Uruguay y Colombia a las 21.00 en el estadio Centenario. El combinado celeste se movió en el Complejo bajo la supervisión de Marcelo Bielsa, quien ganará un día para dilucidar el equipo.

En el entrenamiento matutino del miércoles la novedad no fue linda: Santiago Bueno, uno de los zagueros convocados y con chances de ser titular, se sintió y no pudo completar la práctica. El equipo médico evaluó al jugador, pero desde Uruguay no se comunicó nada al respecto. Nicolás Marichal podría ser el reemplazante natural de Bueno, pero también Bielsa tiene a disposición a Guillermo Varela y José Luis Rodríguez, laterales que han sabido jugar de zagueros con el DT argentino. La otra variante es que Mathías Olivera juegue de central y Marcelo Saracchi vaya por la banda izquierda.

Una probable oncena podría ser con Sergio Rochet; Nahitan Nández, José María Giménez, Bueno o su reemplazante y Olivera; Manuel Ugarte, Federico Valverde y Rodrigo Bentancur; Facundo Pellistri, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo.

El encuentro entre Uruguay y Colombia no será el único del viernes: Perú y Chile serán quienes cierren la fecha desde las 22.30, en una edición más del clásico del Pacífico.

El torneo clasificatorio continuará con la duodécima jornada el próximo martes, en la que se jugarán cinco partidos: Bolivia-Paraguay, Colombia-Ecuador, Argentina-Perú, Chile-Venezuela y Brasil-Uruguay.

Detalles

Jueves

18.00 Venezuela-Brasil. Maturín

20.30 Paraguay-Argentina. Asunción

21.00 Ecuador-Bolivia. Guayaquil

Viernes

21.00 Uruguay-Colombia. Montevideo

22.30 Perú-Chile. Lima

Tabla de posiciones