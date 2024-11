El acuerdo actual sobre los derechos de imagen terminará su vigencia a fines de 2024 y por el momento no se renovó el contrato con Tenfield, quien tiene los derechos televisivos hasta fines de 2025.

La Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol (Audef) emitió un comunicado sobre la resolución tomada en la asamblea extraordinaria que se llevó a cabo el pasado 28 de octubre. Como medida más fuerte, resolvieron no dar notas en las emisiones televisivas una vez que culminen los partidos de las categorías profesionales del fútbol uruguayo.

El acuerdo actual sobre los derechos de imagen de los entrenadores, que rige desde 2022, finaliza en diciembre de este año. Aunque hubo negociaciones al respecto durante varios meses, hasta el momento no se llegó a un acuerdo, pese a que la relación entre las partes es buena.

De hecho, en la asamblea del 28 de octubre se permitió a la directiva de Audef la posibilidad de continuar con las negociaciones para concretar un nuevo acuerdo. La empresa Tenfield tiene los derechos televisivos del fútbol profesional uruguayo hasta diciembre de 2025, lo que marca que el nuevo arreglo, por el momento, sólo podría ser considerado para el próximo año.

En caso de que se mantenga la medida incambiada, en 2025 sólo se podrá escuchar la palabra de los entrenadores en la conferencia de prensa posterior a los encuentros por el Campeonato Uruguayo, tanto de Primera como de Segunda División.

Ariel Longo, presidente de Audef, dijo en una entrevista radial que el gremio se tomó “unos seis meses de negociación para ver si podíamos renovar con Tenfield. No se pudo concretar. No fue por mala voluntad de las partes, sino por situaciones extra que a nosotros no nos involucran. Tenemos buena relación con todas las partes, no tenemos roto ningún vínculo. Fue un acuerdo comercial que terminó y se abre la puerta para quien tenga los derechos. Nuestro fin es defender al entrenador sin perjudicar al fútbol”.