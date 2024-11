El entrenador hizo un balance del año con Uruguay, el momento de la selección y las tormentas que debió pasar: “Cualquier entrenador que pase por las situaciones que yo pasé queda afectado en su autoridad”

Luego del empate 1-1 de Uruguay ante Brasil Marcelo Bielsa habló en conferencia de prensa y comenzó analizando la igualdad: “Fueron superiores, pero rescato varios momentos del partido, la pelota estuvo en un porcentaje alto a favor de Brasil. Es muy difícil conseguir que un rival que nos dominó con jugadores desequilibrantes haya podido convertir sólo un gol. A eso le doy valor porque la actuación defensiva del equipo fue buena”.

En la misma línea conceptual, continuó con elogios para el trabajo ofensivo: “Teniendo poco la pelota y estando lejos del arco rival pudimos convertir y no estar tan lejos en situaciones de gol. Nosotros creamos peligro cuatro veces y el adversario seis, esa diferencia tan corta es muy difícil de conseguir ante un equipo como Brasil, que ataca tanto y tuvo la pelota con intérpretes muy desequilibrantes”.

Bielsa hizo un repaso de 2024, que terminó ayer para Uruguay. En las Eliminatorias, que sólo logró el triunfo ante Colombia, el entrenador evaluó: “Los números no son los que podríamos haber esperado, pero hay atenuantes. Los partidos con Paraguay y Ecuador obtuvimos dos puntos de seis. Con Ecuador el primer tiempo fue muy favorable para nosotros, pero en el complemento se tornó neutro. Allí empezamos a recobrar parte del estilo, corrimos mucho pero no marcamos diferencias. Con Colombia fue muy importante, merecimos ganar por un margen bajo, y el de Brasil tiene su mérito. Con Paraguay y Venezuela lo asumimos con la ausencia de 15 jugadores que habitualmente son convocados, eso es prácticamente armar un equipo nuevo, eso en la selección lleva tiempo y es mucho más difícil”.

Para cerrar el análisis de las Eliminatorias, puntualizó: “En líneas generales los números describen una realidad que fue un poco mejor. Interpretar cada partido en forma particular modera. No fue lo mismo lo que hicimos antes de estas seis fechas, que había sido muy bueno”.

Lo que le da felicidad al entrenador es la cantidad de jugadores con los que puede contar: “Uruguay tiene dos jugadores por puesto y eso es importante. La actuación de Nández con Colombia enfrentando a Luis Díaz es el mejor rendimiento individual que vi de un jugador en todos los partidos que me tocó dirigir, fue soberbia. Lo que hizo Varela ante Brasil en un puesto donde inicialmente teníamos dificultades fue muy positivo. Los partidos de Olivera ante Colombia y Brasil fueron soberbios, además hay un grupo de mediocampistas muy importantes. El ingreso de Aguirre no fue descollante, pero tuvo matices, lo que hizo con Colombia también, pareciera que es un jugador que va a tener un rol significativo”.

“En líneas generales Uruguay tiene dos jugadores por puesto y en otros más de dos. Esto hace pensar que no se va a alterar especialmente el rendimiento si faltan futbolistas habituales”.

¿Bielsa se quiso ir?

En un pasaje de la conferencia de prensa, el entrenador fue consultado sobre si pensó en dejar su cargo. Con sus características, respondió: “Los entrenadores no dicen 'voy a continuar', continúan. Me piden que dé una respuesta de situaciones hipotéticas, es muy difícil hablar de la realidad, imagínese si me voy a referir públicamente a estas situaciones. Cualquier entrenador que pase por las situaciones que yo pasé queda afectado en su autoridad”.