Este viernes en el Centenario se juegan las dos semifinales.

Desidia y poco apego. La definición desenfocada e injustificada de hace unos años, calza sin embargo en otro ámbito, en el del fútbol y particularmente en la Copa Uruguay que en la tarde-noche del viernes volverá a tener semifinales en el estadio Centenario, de donde saldrán los finalistas de la tercera edición, la correspondiente al año 2024 -que sin embargo ya tuvo en este año partidos y campeón de la desprolija y discontinua segunda edición que arrancó en 2023 y terminó en 2024-.

Desidia y poco apego con la Copa Uruguay han tenido decenas de clubes profesionales y dirigentes que no han dado soporte mínimo al nacimiento y primeros pasos de un torneo absolutamente nacional y que atraviesa a todo el entramado del fútbol amateur y profesional.

No nos gusta, como impulsores y generadores de algunas de las ideas con que este campeonato nació, el desdén con que se lo trata y se lo mira como si fuese un evento extremadamente menor que no le importa a nadie, y que por tal motivo no merece ni comunicación, ni divulgación, ni interés.

Aún así seguimos defendiendo que el campeonato siga, que no pierda lo más mínimo de su institucionalidad ni seriedad en el entendido de competencia y sus partidos y que se resuelva con el orgullo y el honor que representa ser campeón de absolutamente todo el Uruguay.

El estadio Centenario será el escenario de estas chuecas dos semifinales de la edición 2024 de la Copa Uruguay. Los partidos, a juego único, serán este viernes en el que previo a la segunda vuelta de las elecciones nacionales casi no habrá actividades deportivas de competencia.

A las 17.45 se enfrentarán Defensor Sporting y Boston River, mientras que a las 21.15 Nacional chocará con Montevideo City Torque. Si no hay un ganador en los 90’ se decide por penales.

El único campeón

Defensor, el único campeón de la copa más nacional del fútbol uruguayo, es el único que ha jugado todas las semifinales: en 2022 - que se jugaban de ida y vuelta- eliminó a Progreso después de un empate en el Paladino y triunfo en el Franzini. En 2023 la violeta llegó a la final ganándole a River Plate en el Viera.

Los de Punta Carretas llegan a esta instancia después de golear 6-0 a Ferro Carril de Salto, anteriormente habían eliminado a Racing, a quien le ganó 1-0 en el Franzini, y en su primera instancia defendiendo el título venció en el Liebig’s de Fray Bentos a Atlético Bella Vista de Paysandú a quien derrotó por 3-0.

Boston River, en tanto, llegó a semifinales después de ganarle un martes de mañana en el Paladino 2-0 a Albion. Antes le había ganado a Villa Española por 2-0 y en 16avos, en su primer partido, le había ganado en el estadio Gloria de un Pueblo de Juanicó al rojinegro local también por 2-0. Es la primera vez que el Sastre se mete entre los mejores cuatro de la Copa Uruguay.

En todos los partidos, tanto los violetas como los rojiverdes, han venido usando futbolistas mayoritariamente no titulares ni con muchos minutos en el Uruguayo. Habrá que ver qué estrategias adoptan Álvaro Navarro y Jadson Viera en cuanto a la integración de sus oncenas titulares. Los dos equipos son rivales directos para quedarse con el puesto de Uruguay 3 para la Copa Libertadores 2025, que se definirá con las últimas dos fechas del Torneo Clausura. Defensor volverá a jugar el martes 26 y Boston River el miércoles 27.

Un torneo nacional que no ha sido del tricolor

Nacional, que no ha tenido éxito en las ediciones anteriores, este año ha cursado su avance siempre ante equipos no montevideanos: arrancó goleando a Frontera Rivera en el Atilio Paiva Olivera por 5-1, después le ganó al Durazno que ya no es de Durazno y ahora es el DFC por 4-0 en el Gran Parque Central, y se metió en semifinales goleando también en el Parque a Plaza Colonia por 4-0.

Martín Lasarte armó de su riquísimo plantel un grupo para este partido y seguramente el equipo forme con Ignacio Suárez; Nicolás Ojito Rodríguez, Emiliano Velázquez, Mateo Antony y el duraznense Freddy Martínez; Jairo Amaro y el fijo de titular de toda la temporada Lucas Sanabria; el carolino Ezequiel Mereles, Gonzalo Petit y el argentino Gastón González y por delante de ellos el colombiano Diego Herazo.

Torque, finalista de la edición 2023, con el antecedente de haber eliminado en semifinales a Peñarol a quien derrotó en el Centenario 3-1, llega a esta semifinal después de golear 4-0 a 18 de Julio de Fray Bentos. Antes habían derrotado 5-1 a Río Negro de San José, mientras que arrancaron el campeonato ganadole 2-0 a Paso de la Arena.

El ciudadano, el único de los semifinalistas que llegó a poner a su equipo titular en alguno de los partidos, esta vez afrontará su juego ante Nacional sin tener a ninguno de ellos siquiera en el formulario. Así lo declaró este jueves su técnico Pablo Gaglianone en Último al arco de la radio Sport 890. Los ciudadanos se están jugando el ascenso a primera división para 2025 en finales contra Uruguay Montevideo. El próximo martes será el segundo partido tras el empate 0-0 en la ida. Por tanto, en la Copa Uruguay jugará con totalidad de suplentes.

La tribuna Amsterdam no estará habilitada. Boston River y Torque se alojarán en la puerta 24 de la tribuna América. Al término del encuentro de primera hora se evacuará el sector. Los parciales de Defensor Sporting también irán a la América, pero ingresarán por la puerta 3. Los precios para estas tres instituciones serán de $ 200 para socios y $ 300 los boletos generales.

Nacional ocupará las tribunas Colombes y Olímpica. En la Colombes, se mantienen los $ 200 para socios y $ 300 generales, mientras que en la Olímpica los socios pagarán $ 300 y las generales $ 400.