“Toca asumirlo, estar con la familia, pensar en positivo y seguir entrenando”, dijo el volante en conferencia de prensa.

Rodrigo Bentancur habló en conferencia de prensa este mediodía en el Complejo Celeste. El jugador confirmó la noticia de los siete partidos de suspensión que recibió en la Premier League. Si bien la federación inglesa todavía no lo hizo oficial, el volante uruguayo lo confirmó: “Mi representante me avisó que le habían notificado que esa era la sanción. Del club todavía no se han comunicado. Lamentablemente sabía más o menos por dónde iba la mano”.

La sanción a Bentancur fue por los dichos hacia su compañero de equipo Heung-min Son en el programa Por la camiseta del canal 10, donde, a modo de broma, dijo en referencia a los asiáticos de oriente que “eran todos iguales”. El coreano, que es figura en Tottenham Hotspur, lo entendió como el chiste que fue y aclaró en redes sociales que la relación con el uruguayo seguía siendo tan buena como siempre y aceptó las disculpas públicas ofrecidas por Bentancur.

El exjugador de Boca Juniors y Juventus venía de estar sancionado por cuatro partidos en Uruguay, tras los incidentes registrados luego de la semifinal ante Colombia en la Copa América. Bentancur, justamente, volverá a vestir la celeste ante los cafeteros.

“Me toca volver de una sanción un poco larga, estoy contento de estar acá, compartiendo con los compañeros y vistiendo la camiseta de la selección. Tengo las mismas ganas y queremos los tres puntos porque sabemos que tenemos que sumar. Todos los gurises y el cuerpo técnico estamos dando el máximo para llegar lo mejor posible al partido”, contó.

El jugador sólo piensa en Colombia: “Ahora quiero estar tranquilo en la selección. Mi prioridad es estar acá y después veremos cuando me toque volver a Inglaterra. Estoy enfocado acá y feliz de volver, no pienso en mi club. Contra Colombia, en el partido de la Copa América, lo hicimos muy bien. En lo personal, tuve un golpe por el que tuve que salir, pero es parte del fútbol. Ahora estamos concentrados y metidos. Tenemos que llevar el partido a nuestro ritmo, hacer las cosas que quiere el entrenador, darle intensidad al juego, es por el camino que tenemos que ir”.

Bentancur solamente jugó dos partidos en la actual edición de las Eliminatorias, fue en la doble fecha de noviembre en 2023, participó 28 minutos en el triunfo 2-0 ante Argentina en Buenos Aires y 86 en la goleada 3-0 contra Bolivia en el estadio Centenario. Primero estuvo ausente por una lesión de ligamentos cruzados y luego por suspensión.

En la Copa América anotó dos goles en seis partidos disputados. Les convirtió a Bolivia y Canadá.