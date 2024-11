La votación en el consejo de liga culminó 10 a 4; Sud América ya había descendido deportivamente.

Colón, Sud América, Cooper y La Luz citaron a un consejo de liga de la segunda división profesional para el miércoles 6 con el objetivo de evaluar los descensos de la vieja divisional B al amateurismo. La votación salió 10 a 4 a favor de cancelar los descensos directos. Lo llamativo es que solamente faltan dos jornadas para terminar el torneo y que Sud América ya había descendido deportivamente en la fecha pasada.

La moción aprobada plantea aumentar los cupos en la segunda división para 2025, por tanto los últimos dos equipos de la tabla de promedios no bajarán directamente sino que jugarán un repechaje con los que terminen en los puestos 3 y 4 de la C. Además, en esta reforma reglamentaria se plantea que los clubes que ganen la repesca renuncien a los derechos económicos del profesionalismo para no afectar el reparto de dinero para las restantes 14 instituciones para 2025, como estaba previsto originalmente.

Por la afirmativa votaron La Luz, Sud América, Cooper, Colón, Atenas de San Carlos, Oriental de La Paz, Cerrito, Montevideo City Torque, Tacuarembó y Juventud de Las Piedras, mientras que Albion, Plaza Colonia, Rentistas y Uruguay Montevideo quedaron en minoría por la negativa.

A simple vista, parece un atropello bastante grande cambiar las condiciones de un campeonato con las cartas vistas y lugares decididos por la deportividad. Además, es un precedente complejo para futuras ocasiones en que un grupo de clubes pueda juntarse y cambiar el reglamente a conveniencia.

De todas formas, la decisión final no está laudada. Primero se necesita la autorización y el voto de conformidad de la C, tal cual hizo la B en el consejo de liga de ayer. Si eso sucede, el tema pasará al consejo de fútbol profesional, donde las 16 instituciones de primera división tienen voto doble y las de la segunda división voto simple. De esa votación dependerá la aprobación final del proyecto.

El proceso llevará varias semanas y no hay certezas de cuándo podría estar la decisión definitiva; lo seguro es que será con los torneos terminados y nombres propios arriba de la mesa.