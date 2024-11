A falta de dos fechas, Nacional y Peñarol se dirimen tanto la Tabla del Clausura como la Tabla Anual. Además, se perfilan las clasificaciones a Copa Libertadores y Copa Sudamericana, así como también los descensos a Segunda División.

A falta de dos fechas para finalizar el Torneo Clausura, Peñarol y Nacional se debaten la consagración. El equipo tricolor quedó primero por algunas horas, con 29 puntos, sobre 26 de Peñarol, que esperó a la noche del jueves para sumarse al caballo de la tabla de posiciones. Con la victoria frente a un Fénix condenado al descenso, Nacional consiguió su tercera consecutiva en el Clausura. El tricolor confirmó el éxito de la vuelta de Nicolás Diente López, que lleva ocho goles en 12 partidos disputados desde su llegada, los cuales le valieron 13 puntos para su equipo.

En conferencia de prensa tras la goleada 6 a 0 frente al ave, Martín Lasarte rescató la actuación de Luis Mejía, el arquero panameño: “Hizo ver que el partido tuvo ida y vuelta, sobre todo en la segunda parte. Ellos dejaron muchos espacios atrás que aprovechamos, los goles lo demuestran, pero es cierto que ellos remataron una cantidad de veces, quizás sin mucha puntería, pero en las que tuvieron, Luis mostró que está muy bien”.

En cuanto a la salida del Diente en cierto momento del partido, señaló que “íbamos a hacer un reacomodo táctico, pero con la misma gente, y Nico [López] comentó que necesitaba salir porque estaba muy dolorido de la cabeza”. Y agregó: “Estamos en una etapa donde no podemos perder a nadie por mucho tiempo y es preferible saltar algún partido para estar bien para después”. Nacional jugará con un descendido Deportivo Maldonado este sábado sin su público.

Peñarol hizo los deberes y derrotó a un equipo bohemio que no alcanzó a hacerle fuerza al carbonero. Un gol de Facundo Batista y uno de tiro libre de Leo Fernández sentenciaron la victoria en la visita de Peñarol al Prado. Con el gol de tiro libre, Fernández superó a Pablo Bengoechea en cantidad de goles de tiro libre en un año de competición. Una bestia, fue saludado por Antonio Pacheco y elogiado por Aguirre en conferencia de prensa: “Yo no digo más nada porque lo dije hace ocho meses que es el mejor pateador que yo conozco, por no decir del mundo. Suena exagerado, pero es así”. El equipo aurinegro jugará el partido más atractivo de la fecha frente a Defensor Sporting el próximo domingo.

El Wanderers del Tony Pacheco a pesar de la derrota, se mantiene en posición de clasificación a Copa Sudamericana y depende de sí mismo. Danubio, con el magro empate en la mañana del jueves frente a Cerro en su casa, se alejó definitivamente de la pelea por el Clausura, pero se mantiene en posición de clasificación a la Copa Sudamericana, lo que rubricaría un gran año a pesar de haber tenido un poco de todo para los de La Franja. Danubio juega con Racing por puntos parecidos. En tiendas albicelestes, siguen mirando de reojo la tabla de promedios.

Por otra parte, un gol de Esteban Da Silva para Racing, a poco del final, le dio el triunfo a su equipo por 1-0 ante Deportivo Maldonado, que confirmó su descenso a la Segunda División Profesional. Miramar Misiones y River Plate no se superaron y repartieron un punto para cada uno, que los sigue condenando a pelear por la permanencia. Liverpool, deseando que termine el año, y Cerro Largo, que a pesar de algunas tormentas puede tener premio, igualaron sin goles en el Ubilla de Melo.

La Tabla Anual también es un mano a mano entre bolsos y manyas, que lideran. Peñarol tiene 81 puntos (con un partido menos) y Nacional 79; no hay margen de error.

Defensor Sporting y Boston River con 58 y 36 puntos, respectivamente, se ubican en puestos de clasificación a la Copa Libertadores de América, donde acompañarán a Nacional y Peñarol. Defensor Sporting derrotó por 3-0 a Progreso en el Franzini, para escalar al tercer puesto de la tabla Anual y mejorar su posicionamiento para la Copa Libertadores del 2025. Sin embargo, Boston River hizo lo que tenía que hacer y le ganó a Rampla, por lo que volvió a quedar un punto por encima del tuerto.

A la Copa Sudamericana al día de hoy irían Danubio, Racing, Cerro Largo y Wanderers. Al bohemio le sigue Progreso, aunque el gaucho está mirando más hacia abajo que hacia arriba.

En el descenso, Fénix es el más comprometido a sumarse a Deportivo Maldonado para la Segunda División del 2025. Pero hay que ver aún qué pasa en los partidos que disputarán Miramar Misiones ante Liverpool, el domingo, Progreso ante Fénix, el lunes, lo que pueda hacer Cerro ante Boston River, y lo que suceda entre Rampla Juniors y River Plate. Vale recordar que los tres últimos serán los condenados al descenso.