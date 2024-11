El equipo de Marcelo Bielsa fue protagonista a pesar de empezar perdiendo. Un gol en contra y uno de Rodrigo Aguirre lo acercaron a la victoria. Colombia empató sobre la hora y un minuto después Manuel Ugarte encontró la victoria.

La celeste de Marcelo Bielsa quiso ser protagonista siempre. Los errores propios le permitieron a Colombia ponerse en ventaja. Mientras Federico Valverde y Rodrigo Bentancur crecían en el medio del campo y Rodrigo Aguirre demostraba su potencial, Colombia alcanzó el primero.

Ya había tenido un error en la primera acción del partido Sergio Rochet, que en un tiro libre sin demasiado peligro para la visita fue a buscar el centro y Juanfer Quintero la puso en el primer palo. Premio para la avivada, el aprovechamiento del error del rival a merced de la clase y la concentración de un crack.

En el segundo tiempo Uruguay, por empujar, encontró el empate. Fue tras un centro de Marcelo Saracchi y dos rebotes consecutivos que llegó el autogol de Colombia que le permitió el empate a los de Bielsa.

El segundo cayó minutos después, también por insistencia. Rodrigo Aguirre, que las quiso todas, recibió de Mathías Olivera en el área y definió cruzado. Lloró en el córner porque cumplió su sueño.

En los descuentos Colombia encontró el empate en una jugada confusa. Todo parecía perdido, pero Manuel Ugarte convirtió el tercero un minuto después.

Así jugaron los futbolistas celestes:

Sergio Rochet: En la primera acción salió a destiempo y casi permite la apertura del score. En el gol de Juanfer Quintero de tiro libre, dio un paso en falso y recibió el tanto en el primer palo.

Nahitan Nández: Expeditivo como de costumbre. Impuso marca y velocidad. Se ganó una amarilla que podría haber evitado y será baja contra Brasil.

Josema Gimenez: Ejerció el rol de capitán y líder de un equipo en renovación que necesitaba ganar de cualquier manera.

Mathías Olivera: Es un señor zaguero, acompañó a Giménez, que lideró al equipo. Con calidad, dio el pase para que Aguirre pusiera arriba en el marcador a Uruguay.

Marcelo Saracchi: Cumplió con la cobertura de un sector. Cuando pudo fue salida. En el segundo tiempo provocó el centro donde vino el gol en contra del empate. Salió lesionado.

Federico Valverde: Tiró un caño que fue la frutilla de un rendimiento parejo y con destellos de una calidad incuestionable. Da gusto verlo jugar con Bentancourt.

Rodrigo Bentancourt: Recuperó pelotas importantes que siempre fueron bien entregadas por el futbolista del Tottenham. Da gusto verlo jugar con Valverde. Fue superlativo el rendimiento del ex Boca.

Facundo Pellistri: Otro de los que contagió con el ímpetu y puso de pie a la tribuna. Recuperó pelotas que parecían perdidas y ejerció con potencia el puesto.

Rodrigo Aguirre: Un debut con muchas ganas, lo pusieron para eso, para contagiar y confirmar. Las quiso todas y está en un nivel superlativo. Consiguió el segundo gol de Uruguay y cumplió el sueño del pibe.

Darwin Núñez: No tuvo tanta participación en el primer tiempo. Pero fue una referencia constante para todo el equipo y no perdió la concentración. Merece el gol casi siempre, aunque los goles no se merecen. Lo tuvo de tiro libre al cierre del primer tiempo.

Maximiliano Araújo: Tuvo la más clara del primer tiempo, aunque no fue de los más destacados. Fue una flecha en diagonal y definió al cuerpo del arquero con la pierna menos hábil.

Manuel Ugarte: El equipo lo estaba necesitando y suplantó a Rodrigo Aguirre, que salió lesionado. Consiguió su primer gol en la selección para darle la victoria a la celeste en los descuentos.

Guillermo Varela: Siempre está a disposición.