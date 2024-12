Ante el conflicto con el Diente López, el entrenador le comunicó a Flavio Perchman que renuncia a la posibilidad de dirigir a los tricolores en el 2025.

Sólo unas horas después de la confirmación de que Nacional sería presidido por Ricardo Vairo y Flavio Perchman y del anuncio en programas deportivos el domingo de que Jorge Bava sería el técnico y que la parte contractual estaba completamente cerrada con el representante y que el acuerdo sería por dos temporadas, se supo este lunes que Bava decidió cortar la negociación de manera definitiva manifestando que era lo mejor para Nacional.

Desde hace tiempo Perchman, como candidato a vicepresidente y claro líder ejecutivo de la dupla presidencial, había manifestado que Bava, campeón del Uruguayo con Liverpool en 2023 y con un pasaje de poco menos de una temporada en el club León de México, sería el técnico tricolor si, como aconteció, ganaba las elecciones.

En el medio surgió un problema que fue que Nicolás Diente López, el futbolista más determinante del segundo semestre de Nacional en 2024, por los 12 goles que anotó en los 18 partidos en los que participó, expresó a la directiva tricolor que él no seguiría en Nacional si el técnico era Bava.

Perchman contó que él no sabía del malestar entre Diente López y Bava, que lo tuvo a sus órdenes precisamente en el León, donde el entrenador no le daba mucha participación, pero asimismo manifestó que creía que había una confusión y que López no era quien iba a elegir técnico. Además, explicó que, si no llegaban a un acuerdo, López jugaría esta temporada en Nacional. “Si no lo logro, si es Nico o Bava, Bava no va a venir”, dijo el vicepresidente tricolor el domingo y eso fue lo que sucedió.

La situación de posible conflicto por elegir entre técnico o jugadores retrotrajo a muchos en el tiempo cuando uno de los más sonados casos con este tipo de problema sucedió con la selección uruguaya: en 1991 nombraron a Luis Cubilla como entrenador y por dos años la selección se quedó sin Enzo Francescoli, Daniel Fonseca, Ruben Sosa y otros cracks que, como consecuencia de otro conflicto –el de Cubilla con Paco Casal–, no jugaron por la selección hasta el fin de la Copa América del 93 y en las Eliminatorias para Estados Unidos 1994.

Otros nombres

Siendo que Bava no será el técnico, ahora la nueva directiva tiene que resolver con cierta rapidez quien dirigirá a los tricolores en el 2025, y ello debería ser con cierta premura dado que seguramente en los primeros días de enero ya debería estar pronto el plantel que afrontará por lo menos el primer semestre.

Pese a que Perchman manifestó que hay un plan B, se desconoce quién sería ese entrenador. Sí se sabe que Pablo Repetto, otro de los que se apuntaba, no tiene pensado volver a Uruguay para la próxima temporada y aparentemente tampoco Paulo Pezzolano, que hace poco fue cesado en el Valladolid después de unos años en los que consiguió el ascenso del elenco vallisoletano a la máxima categoría y pretende seguir en Europa.

Alexander Medina, que otra vez como años atrás volvió a realizar una excepcional campaña con Talleres de Córdoba, terminando vicecampeón, es un importantísimo candidato, pero el tema allí podía ser la desvinculación del elenco cordobés. Otro nombre que apareció es el del santanense Jadson Viera de muy linda campaña con Boston River.

Asimismo, empiezan a aparecer nombres que no se sabe cuán sembrados son por intereses y cuán interesados están en Nacional; por ejemplo, Sebastián Abreu, Marcelo Méndez o el argentino Pablo Marini.

Asimismo, ya hay una lista de futbolistas que podrían llegar a los tricolores aún sin saber quién será el técnico –como Lucas Alario, Joaquin Lavega y Leandro Suhr– y también un posible integrante de la secretaría deportiva para acompañar a Sebastián Eguren, que en el caso podría ser el argentino Gabriel Budna.