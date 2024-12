Otros uruguayos en cancha fueron Christian Stuani, en Girona, y Franco Israel y Maxi Araújo, ambos en el Sporting Lisboa.

Este martes comenzó la sexta fecha de la Champions League, donde se destacaron los partidos que jugaron los uruguayos. Temprano en la tarde el Girona de Christian Stuani recibió al Liverpool de Darwin Núñez; el artiguense ex Peñarol volvió a la titularidad, mientras que Stuani, ídolo del equipo catalán, entró desde el banco de suplentes. Fue victoria de los ingleses 1-0 con gol de penal de Mo Salah.

En la previa, el director técnico de Girona, Míchel Sánchez, dijo que era un día “especial” e “histórico” por la visita del Liverpool a Montilivi, y que su sueño era vencer al equipo inglés 1-0 con un gol del uruguayo Stuani en el minuto 90: “Quiero que sea capaz de hacer el gol que merece en Champions”, señaló el entrenador. Sánchez, además, apeló al “orgull gironí” (“orgullo gerundense”) y a “la magia de Montilivi” en la rueda de prensa previa al duelo, pero no le fue suficiente. Liverpool, por su parte, tiene marca perfecta: seis jugados, seis ganados, 18 puntos.

Otro atractivo de la fecha lo disputaron el Atalanta italiano frente al Real Madrid de Federico Valverde. El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Madrid, habló en conferencia de prensa previo al duelo de Champions League y se refirió al uruguayo, el jugador que más ha jugado este año: “Puedes pensar en rotar la plantilla completa, pero hemos tenido lesiones y es más complicado rotar. Creo que el de Valverde es un caso especial, porque ha jugado como lateral, pivote, interior y extremo. No me importa si le gusta o no ser extremo, hemos ganado dos Champions con él allí y es fundamental”, dijo.

Valverde empezó siendo titular en su habitual puesto en la mitad de la cancha, pero terminó de puntero derecho. Los merengues se terminaron imponiendo 3-2 con goles de Mbappé, Bellingham y Vinícius.

Además, también jugó el Sporting Lisboa de Franco Israel y Maxi Araújo. Lo hizo en Bélgica frente al Brujas local. Los dos estuvieron desde el arranque, pero no pudieron evitar la caída 2-1.

Franco Israel, golero de Sporting Lisboa durante el partido de la UEFA Champions League entre el Brugge Sporting en el Jan Breydelstadion. Foto: John Thys, AFP

Todos los resultados

Dinamo Zagreb 0-0 Celtic

Girona 0-1 Liverpool

Brest 1-0 PSV

Shakhtar 1-5 Bayern Múnich

Brujas 2-1 Sporting Lisboa

Salzburg 0-3 PSG

Más para el miércoles

La fecha, que es la antepenúltima de la fase inicial, se cerrará este miércoles con nueve encuentros. En cuanto a presencia uruguaya, se destacan el Atlético de Madrid de José María Giménez, que recibe al Slovan Bratislava; el Barcelona, donde Ronald Araújo anda cerca de la recuperación definitiva, visitará al Borussia Dortmund; el Feyenoord, donde alterna el zaguero Facundo González, jugará en Países Bajos ante el Sparta Praga; mientras que la Juventus, donde Alfonso Montero ha sido ascendido al plantel principal, jugará en Turín ante el Manchester City.