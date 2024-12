El jueves se realizará el sorteo que definirá los ocho grupos del certamen, que tendrá 32 equipos y se jugará en Estados Unidos.

Con el triunfo de Botafogo en la final de la Copa Libertadores quedaron definidos los 32 clasificados al Mundial de Clubes que se jugará en Estados Unidos, por primera vez en el formato con que se disputó el máximo torneo de selecciones entre Francia 1998 y Qatar 2022.

El certamen clubista comenzará el 15 de junio y terminará el 13 de julio, exactamente un año antes de la final de la Copa del Mundo 2026, que también se disputará en Estados Unidos, aunque en ese caso tendrá como coorganizadores a México y Canadá.

El jueves será el sorteo de la fase de grupos, en la que los equipos se dividirán en ocho zonas de cuatro integrantes. Los dos mejores avanzarán a octavos de final y a partir de esa instancia serán partidos de eliminación directa hasta conocerse el campeón.

¿Qué equipos participan en el Mundial de Clubes?

Por África están clasificados Al-Ahly (Egipto), Wydad Casablanca (Marruecos), Espérance de Tunis (Túnez) y Mamelodi Sundowns (Sudáfrica).

Por Asia, Al-Hilal (Arabia Saudita), Urawa Red Diamonds (Japón), Al Ain (Emiratos Árabes Unidos) y Ulsan Hyundai (Corea del Sur).

Por Oceanía, Auckland City (Nueva Zelanda).

El territorio se vuelve más conocido al llegar a los participantes de la Concacaf, de la que se clasificaron Seattle Sounders, de Estados Unidos, y los mexicanos Monterrey, León y Pachuca –este último dirigido por el uruguayo Guillermo Almada–. El país anfitrión tenía un cupo disponible que se le otorgó a Inter Miami, donde juegan Lionel Messi y Luis Suárez, una decisión que despertó polémica, ya que se suponía que iba a ser designado el campeón de la Major League Soccer (MLS). La “excusa” para elegir al equipo del astro argentino fue que fue el combinado que sumó más puntos en la temporada regular de la MLS.

Por la Conmebol jugarán River Plate y Boca Juniors, los dos grandes de Argentina, y los brasileños Botafogo, Palmeiras, Flamengo y Fluminense.

Desde Europa llegarán las potencias: Manchester City y Chelsea (Inglaterra), Real Madrid y Atlético de Madrid (España), Inter de Milán y Juventus (Italia), Bayern Múnich y Borussia Dortmund (Alemania), Porto y Benfica (Portugal), Paris Saint-Germain (Francia) y Red Bull Salzburgo (Austria).

Así quedaron los bombos del Mundial de Clubes

Los bombos quedaron determinados por el ranking de cada federación. En la fase de grupos no se podrán enfrentar equipos del mismo país ni chocarán clubes de la misma confederación, aunque este último punto excede a los europeos. Habrá un equipo de cada bombo en cada grupo. Se arrancará sorteando los cabezas de serie y desde ahí se irá bajando por el resto de los bolilleros preestablecidos.

Bombo 1: Manchester City, Real Madrid, Bayern Múnich, Paris Saint Germain, Flamengo, Palmeiras, River Plate, Fluminense.

Bombo 2: Chelsea, Borussia Dortmund, Inter de Milán, Porto, Atlético de Madrid, Benfica, Juventus, Red Bull Salzburgo.

Bombo 3: Al Hilal, Ulsan Hiunday, Al Ahly, Wydad Casablanca, Monterrey, León, Boca Juniors, Botafogo.

Bombo 4: Urawa Red, Al Ain, Espérance, Mamelodi Sundowns, Pachuca, Seattle Sounders, Auckland City, Inter Miami.

Sedes del Mundial de Clubes

Los escenarios para recibir los encuentros son el Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), Bank of America Stadium (Charlotte), TQL Stadium (Cincinnati), Rose Bowl (Pasadena), Hard Rock Stadium (Miami), Geodis Park (Nashville), Camping World Stadium (Orlando), Inter & Co Stadium (Orlando), Lincoln Financial Field (Philadelphia), Lumen Field (Seattle), Audi Field (Washington) y Metlife Stadium (Nueva Jersey). En este último se disputará la final el 13 de julio.