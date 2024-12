Hay tres candidatos en busca de la presidencia del club de La Blanqueada: Federico Vairo, José Decurnex y Javier Gomensoro.

El viernes, la lista 1971 emitió un comunicado con una fuerte denuncia en el marco de las elecciones del sábado en el Club Nacional de Football: “Solicitamos a la Comisión Electoral vía mail que las urnas del acto eleccionario en las capitales departamentales fueran precintadas y numeradas. No sólo no se nos respondió, sino que las urnas vinieron por encomienda con las llaves del candado fuera de la urna y así están ‘durmiendo’ durante toda la semana en el Gran Parque Central”, señala el texto.

“Algunas de esas urnas estuvieron 24 o 48 hs en la casa de los cónsules y, como agravante en el voto epistolar, los sobres han llegado a la sede abiertos”, añade la misiva, que continúa: “Por lo antes expuesto, denunciamos los hechos y solicitamos se anulen todos los votos epistolares que hayan llegado abiertos”.

Además, denunciaron otro hecho: “También queremos denunciar ante nuestra masa social y la opinión pública en general el uso indebido de la estructura del club para beneficio del oficialismo y, como agravante, dejar constancia de que se proporcionó tardíamente el padrón social de habilitados a 48 horas del acto electoral, cuando el mismo debía estar a disposición de nuestra agrupación, según calendario electoral, a partir del 6/12. Esto no es sólo una elección, es el respeto por la historia y la esencia de Nacional. No toleraremos que se juegue con la voluntad de nuestra gente. Basta de atropellos. Nacional es de sus socios”, concluye el comunicado.

¿Qué han anunciado los candidatos sobre el técnico de Nacional?

Ricardo Vairo, el expresidente José Decurnex y Javier Gomensoro son los postulantes a presidente por el período 2024/2027.

A diferencia de sus rivales, la lista 1971, que lidera Gomensoro, había sido la única en no aventurar nombres para la dirección técnica, ya que el vínculo con Martín Lasarte finaliza el 31 de diciembre. Sí manifestaron que la decisión sobre el entrenador estará bajo la órbita de Daniel Enríquez, quien sería propuesto por la lista como gerente deportivo en el caso de ganar las elecciones.

Para el actual mandatario tricolor, Alejandro Balbi, “por capacidad y experiencia, José Decurnex es el mejor candidato”. José Decurnex, quien ya fue presidente de los tricolores, deslizó la posibilidad de la vuelta de Juan Ramón Carrasco a la dirección técnica del club.

La lista de Decurnex es la única que anuncia una mujer como número dos (son cuatro mujeres en total entre todas las listas de nombres). En este caso se trata de Tatiana Villaverde, hincha ferviente tricolor con años de trabajo en la interna del club. Villaverde dijo que el foco “está en mejorar la comunicación con el socio, con el hincha y centrarnos en lo deportivo”.

Ricardo Vairo, por su parte, ha tomado renombre por tener como número dos en la lista al conocido representante de futbolistas Flavio Perchman. Por debajo aparece un viejo conocido de Nacional, Alex Saúl. Perchman es uno de los pocos que ha manifestado la posición de la lista con respecto al futuro de Nacional en el caso de que ganen la elección.

Antes de que incluso bajo el mando de Martín Lasarte, Nacional disputara la final de la Copa Uruguay -que a la postre perdería con Defensor Sporting-, Perchman ya había anunciado que su candidato a dirigir al club en caso de ganar era Jorge Bava.

El hecho tomó mayor notoriedad cuando trascendió que el Diente Nicolás López no seguiría en el caso de asumir Bava, ya que su relación no había sido la mejor en el León de México. “Vamos a esperar que pase esto y después trataremos de zurcir y resolver el tema. Esperemos que sea así, y si no es así buscaremos otro entrenador, porque lo seguro es que el Diente se va a quedar en el club”, declaró Perchman horas atrás.

Las elecciones de este sábado 14 en Nacional

Son 27.645 los hinchas asociados autorizados para votar, de los cuales ya sufragaron unos cuantos entre los socios del interior que tuvieron circuitos habilitados una semana atrás. Este sábado, entre las 9.00 y las 20.00 votan residentes en Montevideo y área metropolitana.

Se habilitarán 25 circuitos: 10 en la planta baja de la sede del club y los restantes 15 en el entrepiso de la tribuna José María Delgado del Gran Parque Central. Pueden votar todos los socios y socias mayores de 18 años que cuenten con cinco años de antigüedad reconocidos y con la cuota social al día.

El estatuto dice que la comisión directiva está integrada por 11 miembros, de los cuales la lista ganadora logra seis cargos y los otros cinco se dividen por los votos obtenidos. Vale recordar que 1.600 socios votaron en el interior del país el sábado pasado, y que quienes no lo hicieron pueden concurrir en el día de mañana al circuito eleccionario del Parque Central.