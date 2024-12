El campeonato cambió de sede y se jugará en Venezuela y no en Perú; si bien se disputará en las mismas fechas previstas, a los celestes les puede tocar una serie y calendario distintos.

La selección uruguaya sub 20, que participará en el próximo Sudamericano de la categoría, que ya no se llevará a cabo en Perú, donde se iba a jugar en Lima y Arequipa en enero y febrero de 2025, avanza en su preparación a la espera de la confirmación de los cuatro estadios de Venezuela, el nuevo país sede, y la realización del nuevo sorteo, que podría implicar cambio de rivales para el evento que se realizará del 23 de enero al 16 de febrero, las mismas fechas que habían sido pensadas y planeadas para jugarse en Perú. El sorteo se realizará este viernes de manera virtual desde la sede de la Conmebol y podrá ser visto a las 12.00 en directo a través del canal de Youtube de la organización.

La razón puntual del cambio de sede fue la detención preliminar de Agustín Lozano, el presidente de la Federación de Fútbol Perunao (FPF), por ser el presunto líder de la banda criminal Los Galácticos, imputación que también incluye a otros dirigentes de la FPF.

Lozano, ahora en libertad, sigue acusado por lavado de activos y otros delitos de corrupción. Por otra parte, y en declaraciones públicas, Lozano acusó a quien ejerce la presidencia de Perú, Dina Boularte, y al Instituto Peruano del Deporte de no cumplir con los aportes económicos comprometidos para remodelar los estadios de Arequipa.

Una lotería

Hace un mes, cuando el campeonato aún se jugaba en Perú, en el sorteo virtual con tres caballeros de traje y championes blancos realizado desde la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay, se explicó a través de un video instructivo que Perú, por organizador, y Brasil, por campeón, eran los cabezas de serie, en el bollón 2 estaban Uruguay y Colombia, segundo y tercero en el último torneo americano, Venezuela y Ecuador en el tercer receptáculo, Paraguay y Chile en el cuarto, y Argentina y Bolivia, los últimos en Colombia 2023, en la última pecera.

Ahora, a través de un comunicado, Conmebol anuncia un nuevo sorteo para el campeonato, que tiene en sus copones un único cambio: Venezuela, como organizador, pasa a ser cabeza de serie, y Perú, que era cabeza de serie hace un mes, pasa a estar en el cuarto bollón (ver recuadro).

Distinto tiempo, un lugar nuevo

Hace unos días a Uruguay le había tocado con Perú, Paraguay, Venezuela y Argentina. Ahora el grupo podría ser idéntico, pero también le podría tocar en el grupo B con todos los demás rivales, o sea, Brasil, Ecuador, Chile y Bolivia. Hay otras tantas combinaciones que no son necesariamente ninguna de estas, y hasta el viernes lo único que sabe Fabián Coito es que el único rival que no tendrá en la serie es Colombia.

De cada serie, en donde se juega todos contra todos, clasifican los tres primeros para generar un hexagonal final que otorgará el título de campeón y la clasificación al Mundial de Chile a los cuatro primeros, con la posibilidad de que clasifique también el quinto si Chile llega a esta instancia final y si además entra entre los cuatro primeros.

El Mundial, que defenderá la celeste, última campeona de la mano de Marcelo Broli, se disputará del 27 de setiembre al 19 de octubre, y las sedes serán Santiago de Chile, Valparaíso, Viña del Mar, Talca y Rancagua. Ambos torneos, Sudamericano y Mundial, son para jugadores nacidos a partir del 1° de enero de 2005, por lo que ninguno de los campeones mundiales en 2023 podrá repetir.

Aún no se conocen los estadios venezolanos que serán sede del torneo, pero el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), Jorge Giménez, adelantó que seguramente serán las ciudades de Barquisimeto, Valencia, Puerto La Cruz y Maturín.

32 no es 23

La nómina grande de 32 futbolistas, de los cuales sólo 23 -incluyendo tres arqueros- viajarán a Venezuela, está compuesta por los goleros Kevin Martínez (Danubio), Federico Bonilla (Nacional), Felipe Ortiz (Deportivo Maldonado), Mathías Aguiar (Montevideo City Torque) y Paulo da Costa (Peñarol), y los jugadores Facundo González (River Plate), Nicolás Ramos (Nacional), Paolo Calione (Nacional), Alfonso Montero (Juventus, Italia), Juan Martín Rodríguez (Boston River), Patricio Pacífico (Defensor Sporting), Lautaro Dufur (Rentistas), Axel Frugone (Nacional), Erico Cuello (Defensor Sp.), Mateo Peralta (Danubio), Mauricio Amaro (Defensor Sp.), Mauro Zalazar (Schalke 04, Alemania), Thiago Helguera (Sporting Braga, Portugal), Marco Oroná (Universidad de Chile), Lucas Pino (MC Torque), Pablo Suárez (Wanderers), Agustín Albarracín (Wanderers), Alejandro Severo (Racing), Germán Barbas (Peñarol), Bruno Calcagno (Palencia CF, España), Lucas Agazzi (Defensor Sp.), Exequiel Mereles (Nacional), Joaquín Lavega (River Plate), Nahuel da Silva (MC Torque), Renzo Machado (Liverpool), Esteban Crucci (Wanderers) y Gonzalo Petit (Nacional).

Lucas Agazzi, que ya tiene 64 partidos en Primera División, que no sólo incluyen la actividad local sino también Libertadores y Sudamericana, o el zurdo de River Plate Joaquin Lavega, que debutó en pandemia en 2021 y ya lleva 96 partidos en Primera -y que además, dando ventaja de dos años, se quedó en el último corte del Sudamericano y el Mundial sub 20 de 2023 cuando dirigía Marcelo Broli-, son los más experientes.

Además hay una serie de nombres ya muy conocidos como Juan Rodríguez, el zaguero que jugó en Boston River a préstamo de Peñarol y que estuvo en el plantel de Bielsa en las Eliminatorias; el sanducero Thiago Helguera, ex Nacional que está en Sporting Braga de Portugal; o Pacífico, Albarracin, Machado y Pino, quien ya estuvo citado en la mayor de Bielsa, además de haber jugado y anotado con la selección local en Estados Unidos ante Guatemala; e incluso futbolistas que juegan en el exterior y ya han vestido la celeste, como el sorianense Oroná, ex Sportivo Barracas de Dolores que se fue a Universidad de Chile donde aún no ha debutado en Primera División; Alfonso, hijo de Paolo Montero, que juega en juveniles de Juventus en Italia; Mauro, hijo del Cabeza Zalazar, que está en Schalke 04 en Alemania; o Bruno Calcagno, en Palencia desde setiembre de este año, pero que antes estaba en Mallorca, que son todos campeones con la celeste en el torneo de L’Alcudia 2024.

El miércoles, un equipo celeste que empezó jugando con Kevin Martínez; Facundo González, Nicolás Ramos, Lautaro Dufur, Axel Frugone; Erico Cuello, Alejandro Severo Germán Barbas; Mateo Peralta, Gonzalo Petit y Ezequiel Mereles derrotó 3-2 a un selectivo sub 19 de la Liga Premier de México dirigido por el exinternacional celeste y zaguero surgido en Danubio César Vega. Los goles de Uruguay fueron de Facundo González, Alejandro Severo y Nahuel da Silva.

Además de los 11 iniciales, en el transcurso del encuentro jugado en el Complejo Uruguay Celeste ingresaron Facundo Bonilla, Paolo Calione, Mauricio Amaro, Marco Oroná, Nahuel da Silva, Agustín Albarracín, Pablo Suárez y Esteban Crucci.

La Liga Premier es la tercera categoría del fútbol mexicano, que oportunamente nació como sustituta de la segunda división y ahora ha quedado relegada detrás de la Liga Expansión y de la principal, la Liga MX.