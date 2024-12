Además, hablaron Guzmán Rodríguez y Rodrigo Pérez, luego de consagrarse campeones uruguayos con Peñarol.

Peñarol venció 3-1 a Fénix y se coronó campeón uruguayo sin necesidad de finales. Luego de los festejos, varios futbolistas hablaron en zona mixta de la consagración del carbonero.

Gastón Ramírez, uno de los capitanes del equipo, dijo: “Que se dé un año así fue soñado. Si imaginaba volver de una manera, lo pensaba así. Fue todo muy bueno, como esperábamos. Nos armamos para esto, aunque no fue nada fácil, tuvimos que trabajar y sufrir mucho. Por suerte coronamos un año inolvidable para todos”.

El volante zurdo, con sentido de permanencia, habló de sueños a futuro: “Estamos en un club muy grande, la historia lo marca. Con trabajo, sacrificio, buenos jugadores, buen entrenador y buen cuerpo técnico general, se puede soñar. Me encantaría quedarme y terminar mi carrera aquí”.

Leé más sobre esto: Peñarol: la mejor versión de la época moderna

Guzmán Rodríguez: “Lo soñé toda mi vida”

Guzmán Rodríguez fue pieza fundamental del equipo y tuvo su año de mejor rendimiento como futbolista profesional, con un crecimiento pronunciado en una carrera que viene al alza. Tras la consagración, aseguró: “Lo soñé toda mi vida y lo pude cumplir. Estar en Peñarol, con este grupo hermoso que se formó, es una locura”.

Foto: Ernesto Ryan

Con la euforia del momento, dejó la puerta abierta para la continuidad: “Somos justos campeones y con mucha autoridad. Estoy contentazo. A principio de año mi llegada se demoró bastante, como un mes, pero tanta espera valió la pena, todavía tengo contrato un año más”.

Rodrigo Pérez, en tanto, publicó una chicana en sus redes sociales para los dirigentes de Nacional. El volante estuvo cerca de llegar al tricolor, pero finalmente recaló en Peñarol, club del que es hincha. En ese momento, el candidato a presidente José Decournex dijo “no conocerlo” y expuso la falta de ética del futbolista, que ya había aceptado la propuesta del bolso.

El ex Defensor Sporting publicó en sus cuentas: “Hola José y Ale [por Decournex y Balbi], era para presentarme ya que no me conocían, un gusto, Rodrigo Pérez”. El posteo lo acompañó con una foto de la copa de campeón uruguayo.

En rueda de prensa, elogió a Leonardo Fernández: “No hay otro que le pegue igual que él. Lo dije en una nota y se rieron un poco. Siempre es igual, de diez tiros, nueve son gol. Es impresionante”.