Si bien todavía faltan 15 días para que termine el año, la temporada 2025 del Uruguayo ya aparece en el horizonte.

Con el torneo terminado, lo más trascendente en el fútbol uruguayo aparece tras los mostradores o en las urnas, como fue el caso de Nacional este fin de semana. En la vereda de enfrente y luego del título ganado, Peñarol va sacando apuntes sobre la temporada que vendrá en 2025.

El carbonero tomó decisiones. La más significativa de ellas será la no renovación del vínculo contractual de Gastón Ramírez, uno de los capitanes de 2024. La decisión, según dijo el presidente Ignacio Ruglio, fue del entrenador, Diego Aguirre. El volante fraybentino tenía aspiraciones de seguir un año más y retirarse con la aurinegra, hecho que ya no será posible: en redes sociales el club lo despidió agradeciéndole por “su profesionalismo y dedicación defendiendo nuestros colores”.

También según palabras de Ruglio, el 31 de diciembre vencen los contratos de Sebastián Cristóforo, Matheus Babi y Diego Sosa, quienes tampoco serán renovados y pasarán a ser jugadores libres. Las prioridades de Peñarol son Leonardo Fernández, Washington Aguerre y Javier Méndez.

Así se perfila el Campeonato Uruguayo 2025

Juventud de Las Piedras fue el último en ascender tras ganar la final de los playoffs por el tercer lugar con un global de 3-1. Con el equipo pedrense, quedaron definidos los 16 protagonistas que tendrá el Campeonato Uruguayo 2025.

El entrenador argentino de Juventud, Diego Monarriz, declaró tras la consagración: “Agradecer al pueblo uruguayo por cómo nos albergó a mí y al cuerpo técnico”. Sin embargo, después ahondó en los disturbios que se generaron tras el partido: “Estoy mal por este último incidente, donde yo estaba festejando con mis compañeros y vinieron a pegarme entre 500. La verdad, una vergüenza. Uruguay es riquísimo futbolísticamente; un millón y medio son futbolistas, cuiden esto. No pueden venir 20 cobardes a pegarme por la espalda. Yo sí hago un gesto y me la tengo que comer, jodete por boludo, pero que me vengan a pegar... ¡Manga de mediocres! No tengo palabras, estoy recontra caliente por eso. Feliz por lo otro”.

Los pedrenses, que ocuparon gran parte del año las posiciones de ascenso directo bajo el mando de Juan Carlos Carrasco, se sumaron a Plaza Colonia, campeón de la B, y Montevideo City Torque, segundo en la tabla de la fase regular. Vale decir que descendieron Deportivo Maldonado, Fénix y Rampla Juniors. Terminan de componer la lista de 16 equipos Peñarol, Nacional, Boston River, Defensor Sporting, Cerro Largo, Danubio, Racing, Wanderers, River Plate, Miramar Misiones, Progreso, Liverpool y Cerro.

Sumado a estos tres equipos ascendidos que arrancarán de cero los promedios, pero que, por otro lado, duplican, aparecen como los más complicados Liverpool y Cerro, ambos con 1,054 puntos para el descenso. Apenas más arriba aparecen los dos que se salvaron, Miramar Misiones y Progreso, mientras que River Plate amanece con 1,081 y Wanderers algo más holgado con 1,297.

Algunos equipos ya iniciaron movimientos de cara a la próxima temporada. Es el caso de Peñarol, que aseguró la continuidad de Diego Aguirre, y Nacional, que, en pleno tembladeral, aseguró a su arquero Luis Mejía para 2025.

En el caso de Defensor Sporting, el otro campeón del año, fue sorpresiva la partida de su arquero estrella en los penales contra Nacional, Mathías Dufour, que jugará en el fútbol paraguayo. Francisco Barrios es uno de los que también se van tras culminar su vínculo contractual, y el brasileño Luan Brito retornó a Fluminense.

En filas del bohemio, que aseguró la continuidad de su entrenador Tony Pacheco, Agustín Albarracín es el primero en irse. Boston River, clasificado para la Copa Libertadores, adquirirá el 100% de su ficha a Wanderers. Desde su debut en junio de 2023, jugó 44 partidos y convirtió dos goles en Wanderers. Además, Albarracín integra el plantel de la selección uruguaya sub 20, que se prepara para el Campeonato Sudamericano de Venezuela 2025.

Nahuel Furtado se despidió de Cerro Largo y negocia su incorporación a Newell's Old Boys de Rosario. Por su parte, en filas cerveceras no continuará Eduardo Espinel como entrenador y uno de los primeros en irse fue Rodrigo Odriozola, que continuará su carrera en Huachipato de Chile.