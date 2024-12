Entrevista a Andrea Lanfranco, integrante del Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Tras un año movido, que incluyó partidos de Eliminatorias, Copa América y amistosos con la selección del fútbol local, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) se prepara para un balance que está en pleno cierre. Este año, además, incluyó la firma de un nuevo contrato para vestir a la selección uruguaya con la empresa Nike, tras 17 años con Puma. Ese contrato fue un convenio que en su momento manejó la empresa Tenfield, que además tenía los derechos comerciales de la marca selección, de la camiseta celeste y hasta de los amistosos. El nuevo contrato por la camiseta se firmó por 41 millones de dólares por ocho años.

Andrea Lanfranco llama la atención en la AUF porque es un lugar en el que no abundan las mujeres. Tiene un historial largo, asociado a Wanderers, y hace nueve años está en la Asociación. Todos la reconocen y la saludan. Da seguridad cuando habla, y sus conceptos están plasmados en planillas y balances que lleva consigo como religión de contadora. Ingresó en 2015 a la AUF como secretaria general ejecutiva, en un cargo técnico, y en 2018 pasó a integrar el Consejo Ejecutivo, siendo la primera mujer en esta área. Maneja números.

“Se está trabajando para el cierre del balance. La situación financiera se lleva todo el año y la trabaja todo un equipo. Cuando hay alarmas que se prenden, ahí estamos enseguida. Por ahora no se me prendió ninguna. Estamos cerrando los números, creo que va a mejorar lo que fue el balance del año pasado”, dice Lanfranco a la diaria.

Los ingresos de la AUF se basan en lo que genera la selección uruguaya de fútbol. Desde amistosos, Eliminatorias, recaudación por entradas, patrocinio, merchandising. Luego hay ingresos como tasas bases. “Del fútbol uruguayo, ni un peso”, dice Lanfranco, que agrega: “Nosotros subsidiamos a los clubes. En juveniles, principalmente. Hay más de 2.800 partidos por fin de semana. Subsidiamos arbitraje, seguridad. Al fútbol femenino, fútbol playa, fútbol sala. Del 12,5% de la diferencia del salario mínimo de jugadores, la AUF se hizo cargo. También el VAR es 100% subsidiado por la AUF. Se les brinda a los clubes determinada cantidad de dinero en subsidios para mejorar la situación del fútbol. Todos están pasando situaciones complicadas. La AUF quiere asistir”.

En los balances de la AUF aparecen los números que da la selección uruguaya, y siempre son positivos. Es una burbuja. Ese dinero se reparte según reglamento a los clubes. Luego la AUF gasta anualmente según planificaciones y demandas que se deben cubrir. Como los clubes tienen ingresos bajos, la AUF los asiste en juveniles por entender que es un buen lugar aportar. “Se sacan jugadores. Nos importa que tengan una asistencia para eso. Aportamos mucho desde ese lugar. Eso reditúa en un beneficio para ellos. También tienen la posibilidad de llegar a categorías juveniles de la AUF. También la selección local es una forma de mostrar”, apunta la contadora.

En setiembre de 2024, 12 clubes de la Unión de Clubes denunciaron a la AUF por balances fraudulentos e irregularidades. Los clubes fueron Cerro, Cerro Largo, Defensor Sporting, Fénix, Liverpool, Peñarol, Progreso, River Plate, Artigas SAD, Bella Vista, Canadian y Rocha FC. La denuncia es contra los integrantes del Consejo Ejecutivo que estuvo entre 2019 y 2023: Ignacio Alonso, Jorge Casales, Gastón Tealdi, Matías Pérez, Fernando Sosa, Andrea Lanfranco y Eduardo Ache.

¿Qué sustento tiene esta denuncia presentada?

No tiene ningún asidero. La denuncia no la presentan clubes, sino determinados dirigentes que representan a los clubes. A los clubes hay que cuidarlos. Me sorprende en lo que se basaron para decir que hay balances fraudulentos, desvíos de fondos y faltante de dinero. Con cifras muy importantes. Primero hablaron de 30 millones y luego de 25 millones. Salieron titulares en todos lados. Había salido a la prensa y nosotros que somos los imputados no teníamos ni idea. Luego de tener los documentos los analizamos y en lo que se basan es en un informe hecho por una empresa auditora, que tiene muchos errores. Errores de concepto. Fui profesora durante 30 años en la universidad dando Contabilidad 1. Si un alumno me traía esto, le decía que volviera el año que viene porque tiene que repasar todo. Es tan burdo lo que hacen. Suman cuentas de activas del estado patrimonial de Conmebol. Desde 2019 hasta 2023 dan 26 millones. Son cuentas que representan un derecho. Es una fotografía que vas sumando y es un error muy grave.

“No tengo nada contra Tenfield. Que se presente. El que pague más que se lleve la licitación”.

De ese informe surgen interpretaciones que son subjetivas, pero eso es un informe. No es un informe de auditoría. Es un informe que interpreta balances. Se afirma que lo que estuviera en Conmebol debe estar en AUF con el signo contrario. Es otro error. Eso depende de qué tipo de concepto estemos hablando.

En balance

De los ingresos que tiene AUF a través de Conmebol, una parte se destina como adelanto, solicitado por los clubes que participan en copas, que ya tienen un caché asegurado. El dinero ingresa a la AUF, porque la Conmebol no tiene relación con los clubes. “Así como ingresó el dinero, salió para los clubes. Decir que desapareció es poco creíble. El otro ingreso es para la selección para la preparación para la Copa América. También se incluye en 2023 el fondo de fortalecimiento para asistir a los clubes. Todo esto ingresó a la AUF y salió adonde tenía que ir. Yo no puedo cometer el error de sumar esto. Tengo que ver año a año y ver lo que se hizo”, asegura Lanfranco.

Por ejemplo, en 2022 ingresaron unos 5.500.000 dólares, de los cuales el 70% fue para los clubes que lo pidieron, y el otro 30% a la AUF por gastos de la selección. En 2023 ingresaron casi 16 millones, siendo un 81% para clubes y el 19% para la preparación de la selección.

Lanfranco explicó que toda esta información está disponible, con trazabilidad y con documentos que muestran ese ingreso a los clubes. Esa información fue pedida por Fiscalía y ya fue enviada al fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Gilberto Rodríguez. “Son los saldos de Conmebol, pero no los debe tener la AUF en su balance. El fiscal aún no pidió levantar el secreto bancario. Nosotros eso hoy no lo tenemos. Pero ahí está todo”, dice.

¿Cómo llega ese dinero a los clubes? Conmebol da una serie de pasos y al finalizar envía un mail con copia al club y la Asociación. Luego de hacer la transferencia, cuando la AUF la tiene en su estado de cuenta, se emite el cheque correspondiente al club. “Una persona queda de guardia para eso. Porque sabemos que los clubes lo necesitan. Ha pasado en algún caso que la solicitud llegó tarde y quizá se pagó en enero. Los clubes están al pendiente”, dice Lanfranco.

¿Tenés la certeza de que no hay hechos de apariencia delictiva?

Absoluta. Uno ha tomado sus recaudos. La AUF ha presentado todo y todos los documentos fueron certificados por escribano. Estoy entregando a Fiscalía todos los comprobantes con trazabilidad.

¿Qué pasó con el BROU?

Tenemos una excelente relación con el BROU, además son sponsor nuestro. Aquí hubo dos integrantes del directorio del BROU que entendieron que debían sumar una supuesta doble garantía y lo pusieron en Fiscalía. Pero es absolutamente tranquilizador el tema. ¿Por qué lo hicieron? Sería una buena pregunta. Uno empieza a atar cabos; todo se empieza a tejer de una forma tal que siempre llegás a los mismos destinatarios

¿A Tenfield?

Algo así. El que hizo este informe es la empresa auditora de Tenfield. No es que esté inventando. Tenfield cierra balances el 31 de octubre. La propia empresa envía los saldos a la AUF y viene en nombre de esa empresa. La AUF contesta. Cuando nosotros enviamos a Tenfield nunca nos contestan.

Esto se va a aclarar en Fiscalía. Espero que lo antes posible. Es feo que se haya instalado ese relato. Cuando aparece el tema uno quiere ser cauto con la Justicia. Tenías que estudiar para ver qué había pasado. Luego que todo está claro, un día me cansé y sabía que no podía seguir callándome la boca. Yo sé de números y estuve en esto porque estoy involucrada. Por eso me permití salir a hablar. Da la casualidad que cuando comencé a hablar nadie me contradijo. Decidí romper el silencio porque uno se cansa. Mi familia y mis amigos no necesitan explicaciones. Pero los que no me conocen no tienen por qué saber. La AUF ha trabajado seriamente. Podés criticar, pero decir que hay fraude. La empresa que hizo ese informe no está siendo muy leal con sus propios compañeros de trabajo.

El futuro cercano

El 31 de diciembre de 2025 vencen los derechos que la empresa Tenfield tiene con el fútbol uruguayo. Siempre se negociaron cinco años antes, pero esta vez no. La AUF planea una nueva licitación, moderna, y que no haya renovación. “Tenemos que sacar lo más posible. Queremos que se presenten todos los que quieran, pero con otros términos. No tengo nada contra Tenfield. Que se presente. El que pague más que se lleve la licitación. Nosotros estamos en un período de negociación de buena fe. Aunque me hablás de una denuncia penal y no sé qué buena fe hay”, sentenció Lanfranco.

Si bien la AUF no recibió ofertas, varios clubes ya plantean que les han ofrecido tres veces más de lo pagado actualmente. En la AUF estudiaron el tema y creen que el producto vale más.