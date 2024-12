El 31 de diciembre es la fecha límite para renovar los vínculos de varios jugadores importantes.

Con el Campeonato Uruguayo 2024 ya cerrado, todo apunta a la temporada siguiente. Peñarol, como campeón, está tranquilo mientras trabaja el tema de los contratos que se terminan a fin de año. Es una verdad reafirmada: cuando se gana se trabaja mejor. Con la calma que ello implica, las renovaciones y los jugadores que se marcharán están sobre la mesa de acá al 31 de diciembre.

Lo de Nacional es distinto. El elenco tricolor está inmerso en la campaña electoral para la elección de la nueva directiva que se hará el próximo sábado 14, y ese hecho atraviesa cualquier tipo de decisión al respecto. La continuidad del entrenador y de varios de los jugadores dependerá de quién gane las elecciones.

Peñarol paso a paso

Lo primero que pretendía la dirigencia carbonera era la continuidad del entrenador, Diego Aguirre. El hecho ya se consumó y el DT seguirá al mando de los mirasoles hasta el 2026. “La historia continúa”, fue el mensaje del club en sus redes sociales.

Con Aguirre detrás de la línea de cal el camino de las renovaciones será bajo su tutela. Hay nombres pesados que finalizan su vínculo el 31 de diciembre: Washington Aguerre, Javier Méndez, Leonardo Fernández, Gastón Ramírez y Leonardo Sequeira; tanto el DT como la directiva desean renovarles a todos, pero del deseo al hecho no todo está tan fácil.

El arquero, de gran campaña, con solo 18 goles recibidos -conservó 22 veces su arco en cero-, está muy cerca de renovar contrato. Él lo quiere y eso parece ser la llave, porque ofertas desde el exterior le han llegado y seguirán llegando. Javier Méndez y Gastón Ramírez también manifestaron sus intenciones de seguir en Peñarol, por lo que no debería de existir mayores inconvenientes para que eso suceda.

El caso de Leo Fernández es el más complicado. Su ficha pertenece al Toluca de México y debe volver ahí para la próxima temporada. Un dato a tener en cuenta es que los diablos rojos tendrán nuevo técnico, el argentino Antonio Mohamed, y habrá que ver cuáles son sus intenciones. Peñarol hará todo lo posible para retenerlo, pero la gran campaña del 10 parece marcarle su futuro.

El Chicle Sequeira pertenece al Everton de Chile, equipo que integra la lista del Grupo Pachuca. Su renovación parece complicada, por un lado porque el grupo que lo representa pretende que Peñarol pague la cláusula de fichaje para quedárselo, pero desde los carboneros prefieren hacer otro préstamo; pero, además, los carboneros dudan de su recontratación debido a las varias lesiones que tuvo Sequeira a lo largo del año -y que le cortaron continuidad, porque en el Apertura voló y fue el goleador del equipo, pero después no repitió en el Clausura, donde le costó hacer pie y perdió la titularidad-.

En cuanto a las bajas, el argentino Diego Sosa y el brasileño Matheus Babi no seguirán en el club. Ambos dejarán libres sus cupos como extranjeros, situación no menor dado que ni uno ni otro cumplió con buenos rendimientos como para que el club los elija nuevamente -en lugar de probar con otro extranjero-.

Nacional en vueltas

En la vereda de enfrente, son varios los contratos que vencen en Nacional: Diego Polenta, Fredy Martínez, Emiliano Velázquez, Christian Oliva, Felipe Cairús, Alexis Castro, Diego Zabala, Ruben Bentancourt, Gastón González y Federico Santander, son los que tuvieron participación en buena parte de la temporada. El DT, Martín Lasarte, es otro de los que tiene vínculo hasta el 31 de diciembre, pero su continuidad parece estar atada al acto eleccionario del sábado.

En la larga lista de contratos por renovar o no estaba Luis Mejía. El panameño, de 33 años, ya fue oficializado en Nacional hasta 2026 con opción a un año más de contrato -atado a resultados-.

La campaña electoral pareció quedar en stand by ante la renovación de Mejía. Fue un caso aislado. Ahora, con la elección tan cerca, no parece haber clima de renovaciones hasta tanto no se sepa quiénes presidirán el club en el próximo período 2024-2027.

Lasarte, según lo que han declarado los cabezas de lista, no parece estar en carpeta de ninguno: José Decournex dijo de contratar a Juan Ramón Carrasco; Ricardo Vairo -y Flavio Perchman- pretenden que su entrenador sea Jorge Bava; mientras que Javier Gomensoro no habló de nuevo técnico, pero sí dijo que volvería Daniel Enríquez a la gerencia, y sería con él con quien elegirían cuerpo técnico.

El capitán Polenta dijo que pensará su futuro y habló de retiro, una sensación que tiene desde que falleció Juan Izquierdo. “Hoy te digo que no voy a seguir, fue un año muy complicado, lleno de emociones muy adversas. Me tomo muy a pecho la responsabilidad de ser capitán de Nacional y creo que me estoy generando un daño. Era para retirarme el día que pasó lo de Juan, pero mi familia me dio el empujón de seguir”, comentó Polenta una vez finalizada la Copa AUF Uruguay.

El resto, donde se destacan Oliva, Zabala, el argentino Castro y Bentancourt, todos de buena temporada, serán uno de los primeros temas que agarre la directiva entrante: tendrá prácticamente 15 días para renovar o no los contratos.