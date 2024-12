Entre los Sudamericanos, Palmeiras y River Plate fueron los que corrieron con mayor fortuna en cuanto a los rivales a enfrentar.

Se hizo el sorteo del Mundial de Clubes, que en 2025 se jugará en Estados Unidos, por primera vez con 32 participantes, con el mismo formato de los torneos de selecciones entre Francia 1998 y Qatar 2022. Con la clasificación de Botafogo tras ganar la Copa Libertadores, quedaron definidos los clasificados.

El torneo comenzará el 15 de junio y terminará el 13 de julio, exactamente un año antes de la final de la Copa del Mundo 2026, que también se disputará en Estados Unidos, aunque en ese caso tendrá como coorganizadores a México y Canadá.

Luis Nazario Ronaldo y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, comenzaron la ceremonia descubriendo el trofeo que se le otorgará al ganador de la competencia.

Salieron las bolillas

Se llevó a cabo el sorteo con muchas figuras históricas del fútbol sacando bolillas y presentando los grupos, estuvieron presentes, entre otros, Alessandro del Piero, Teófilo Cubillas, el ex Peñarol Maximiliano Rodríguez, Youri Djorkaeff y Arsène Wenger.

Había varias restricciones a la hora de conformar los grupos; no se podía enfrentar equipos del mismo país y tampoco de la misma confederación, a excepción de la UEFA, por la cantidad de participantes en el certamen. Además, la organización estableció que los cuatro mejores rankeados de Europa fueran por caminos distintos para no chocar hasta semifinales.

Grupo A: Palmeiras, Porto, Al Ahly FC, Inter Miami.

Grupo B: París Saint Germain, Atlético de Madrid, Botafogo, Seattle Sounders.

Grupo C: Bayern Múnich, Auckland City, Boca Juniors, Benfica.

Grupo D: Flamengo, Espérance de Tunis, Chelsea, León.

Grupo E: River Plate, Urawa Red Diamonds, Monterrey, Inter de Milán.

Grupo F: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan Hyundai, Mamelodi Sundowns.

Grupo G: Manchester City, Wydad Casablanca, Al Ain FC, Juventus.

Grupo H: Real Madrid, Al Hilal, Pachuca, Red Bull Salzburgo.

En los próximos días se darán a conocer fechas y horarios de los partidos de la fase de grupos. Se organizará buscando la mejor comodidad en los husos horarios de los equipos que representan a cada país.

Sedes del Mundial de Clubes

Los escenarios para recibir los encuentros son el Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), Bank of America Stadium (Charlotte), TQL Stadium (Cincinnati), Rose Bowl (Pasadena), Hard Rock Stadium (Miami), Geodis Park (Nashville), Camping World Stadium (Orlando), Inter & Co Stadium (Orlando), Lincoln Financial Field (Philadelphia), Lumen Field (Seattle), Audi Field (Washington) y Metlife Stadium (Nueva Jersey). En este último se disputará la final el 13 de julio.