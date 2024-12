Las celestes lograron el bronce al vencer a Chile 27-18 en el torneo centro-sur de Brasil.

Uruguay clasificó al Mundial 2025 de hándbol femenino luego de 14 años de ausencia. El logro quedó sellado tras el triunfo 27-18 ante Chile, que les permitió a las uruguayas quedarse con la medalla de bronce en el torneo centro-sur que se disputó en Brasil.

Las celestes sólo perdieron con Argentina y Brasil, finalistas del torneo y potencias continentales, pero lograron victorias ante Paraguay, El Salvador y Chile, que terminaron otorgando la clasificación.

Uruguay fue dirigido por Leonardo Puñales y tuvo en su plantel a Agustina Modernell (Layva), Viviana Hergatakorzian (Goes), Camila Barreiro (Goes), Magdalena Guichón (Scuola Italiana), Sabrina Golda (Náutico), Paula Eastman (Layva), Martina Barreiro (Salerno, Italia), Sabrina Grieco (Goes), Camila Bianco (Layva), Lara Castro (Scuola Italiana), Viviana Ferrari (Goes), Catalina Tournier (Alemán), Leticia Schinca (Náutico), Rosina González (Layva), Julieta Pessina (Layva) y Emiliana Heilmann (Madeira, Portugal).

La celeste participará por sexta vez en un campeonato del mundo. Los anteriores fueron: Alemania 1997, Italia 2001, Croacia 2003, Rusia 2005 y Brasil 2011. Justamente, en el último consiguió la mejor participación al culminar en el vigésimo lugar.

El Mundial 2025 se disputará en Alemania y Países Bajos entre el 27 de noviembre y el 15 de diciembre, y tendrá lugar para 32 selecciones. Por el momento, tienen boleto asegurado los dos anfitriones, Francia como campeón del Mundial 2023 y Estados Unidos por invitación. Argentina, Brasil y Uruguay fueron los primeros clasificados deportivamente.

Otros 11 países -cuatro de África, cuatro de Asia y tres de Europa- obtendrán su lugar en los próximos días, mientras que en 2025 se completarán los participantes con el torneo norteamericano y del caribe y el proceso europeo de clasificación.

Las cinco sedes serán las ciudades alemanas de Dortmund, Stuttgart y Tréveris, y las holandesas Rotterdam y Bolduque. La capacidad de los estadios va de 3.500 a 16.500 espectadores.