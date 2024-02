El futbolista uruguayo Martín Cauteruccio, que firmó hace algunas semanas con Sporting Cristal, será demandado por su exequipo, Independiente de Argentina, luego de un reclamo que el club consideró fuera de lugar.

El conflicto se desató cuando el futbolista intimó al club a pagarle una deuda por premios y sueldos a fines de 2023, manifestando que al no recibir respuesta en las 48 horas siguientes a su reclamo tenía el derecho de declararse jugador libre, con base en el convenio colectivo de trabajo.

Cauteruccio se declaró jugador libre el 14 de diciembre del año pasado. En ese momento, Carlos Tévez, el entrenador del rojo de Avellaneda, había notificado al delantero que no iba a ser prioridad en el equipo, pese a que tenía contrato hasta diciembre de 2024. El paraguayo Gabriel Ávalos se sumó al conjunto argentino para ocupar su lugar.

“Independiente tiene una deuda conmigo. De acuerdo con lo que manda el convenio colectivo de trabajo, el día 14 de diciembre me di como jugador libre por falta de pago. Hice la intimación y después de 48 horas no recibí nada, por lo que me di como libre”, publicó Cauteruccio.

Desde el club aseguran que cuando el jugador hizo el reclamo el monto fue remitido a Futbolistas Argentinos Agremiados en dos cheques, por lo que desestiman sus argumentos. Y van más lejos al reclamar el monto equivalente a la cláusula de rescisión de su contrato: cinco millones de dólares.

“El jugador se fue declarándose despedido por falta de pago, cosa que no pasó, Independiente cumplió. Entonces, iniciaremos acciones legales. El jugador tiene una cláusula de rescisión de cinco millones de dólares y el club le va a reclamar eso”, confirmó el secretario general del club, Daniel Seoane, a Infobae.

El uruguayo de 36 años –que en Argentina también jugó en Quilmes, San Lorenzo, Estudiantes de La Plata y Aldosivi– se fue al fútbol peruano, donde pasó a jugar en Sporting Cristal y en su debut convirtió un hat trick frente a Deportivo Tarma. En el último partido, ante Sport Boys, volvió a marcar, esta vez un doblete.

Con estos últimos tres puntos conseguidos, Sporting Cristal continúa en la punta de la tabla con puntaje perfecto y comparte la primera posición con otros tres equipos: Universitario, Alianza Lima y Sport Huancayo.