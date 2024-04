La Segunda División tiene atractivo propio, no se mide en comparaciones ni con otros países, ni con otros jugadores. Lo único que puede medirse es si el campeonato es más atractivo que el anterior o no. En este caso es cierto que no hay algunos de los equipos que intensifican tanto el movimiento de gente como los partidos tradicionales, por ejemplo, Cerro y Rampla, aunque justamente estos en primera división jugaron su clásico sin gente.

El Torneo Competencia divide los equipos participantes en dos grupos. En el grupo B, Montevideo City Torque consiguió con un empate a uno frente a Atenas con goles de Gerónimo Plada y Joaquín Zeballos, respectivamente, su pasaje a la final. En el grupo A, Albion está primero con 11 puntos en la tabla pero justo tiene fecha libre. Detrás suyo se ubican Juventud y Tacuarembó con 10 puntos y Oriental con 9. La igualdad de Los Pioneros ante Tacuarembó en la sexta fecha lo dejó sin poder clasificar de antemano y al borde de perder su lugar de privilegio. El equipo de Tacuarembó, por su parte, se aseguró pelear en la Competencia hasta el final.

Vale recordar que el Torneo Competencia, que otorga a su ganador un pasaje directo a los playoffs, se define entre los mejores de ambos grupos. Sin embargo, todos los puntos obtenidos por los 14 clubes en esta primera parte del campeonato -a excepción de los de la final que no se toman en cuenta- se suman para la tabla anual, que es la que define las posiciones finales.

Uruguay Montevideo y Juventud de Las Piedras abren la última etapa de la primera parte el sábado desde las 10.00. El partido será transmitido por televisión y se jugará en el Parque Capurro, siempre y cuando el clima lo permita. Juventud deberá ganar si quiere asegurarse un lugar en la final. A partir de las 15.00, Colón recibirá a Plaza Colonia. Ninguno de los dos equipos tiene chance de acceder a la final, ya que sus campañas al momento han sido sinuosas, pero sí sumar para la tabla anual. Algo parecido pasa con Sud América y La Luz, que se enfrentan en el Obdulio Varela desde las 17.30.

A la misma hora debutará Martín Liguera como entrenador del Club Atlético Rentistas, devenido por supuesto en Sociedad Anónima. El exentrenador de Nacional suplantará a Julio Fuentes en el Bicho Colorado. El principio de realidad dice que Liguera recibe al equipo con siete puntos logrados en cinco partidos jugados y se ubica tercero en la serie B del Competencia. Ligüera debutó como entrenador de Primera División de Nacional y consiguió salir campeón del Uruguayo 2020. Rentistas enfrentará a Cooper en el Complejo, en otro de los televisados del fin de semana.

Finalmente, Montevideo City Torque con otra comodidad y mirando de costado el calendario, a la espera de la definición por Copa Uruguay ante Defensor Sporting, cerrará la jornada sabatina cuando enfrente a Cerrito en el Centenario también por las pantallas de televisión. Sin embargo, todas las miradas estarán en el duelo entre Tacuarembó y Oriental de La Paz, que se disputará el domingo desde las 15.30 horas en el difícil Estadio Raúl Goyenola. Tendrán fecha libre Atenas de San Carlos, fuera de la pelea por el primer chico del año; y Albion, que podría ver cómo las chances se le van con el agua del fin de semana.