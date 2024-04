El miércoles la Segunda División Profesional quedó al día con dos partidos que debía de la primera fecha. Fueron los encuentros que disputaron Colón y Cooper en el Palermo con victoria de Colón por 1-0, con gol de Diego Viruta Vera; y el partido que Oriental de La Paz le ganó 2-0 a Albion que, a pesar de la derrota, sigue primero en su serie.

Colón quedó a cinco puntos de Torque, que lidera en el grupo B y dejó afuera a Peñarol por Copa Uruguay, obteniendo así el pasaje a la final con Defensor Sporting. Tuvo en Lucas Rodríguez Trezza, el nuevo delantero que explota cada tanto, como lo supo hacer Gustavo del Prete o Thiago Palacios, que terminaron por emigrar, ambos en diferentes momentos, a Estudiantes de La Plata. El floridense ya había destacado en el equipo celeste y emigrado al futbol mexicano al Atlas, de donde volvió para volver a vestir la celeste de los ciudadanos. El grupo B, entonces, tiene a los de Torque como líderes absolutos seguidos de Rentistas y Colón, que arrimó el bochín después de trastabillar.

En el grupo A Albion continúa primero a pesar de la derrota frente a Oriental de La Paz en el partido atrasado. Tacuarembó quedó cerquita con 9 puntos y le siguen Juventud y Uruguay Montevideo, que parece querer prenderse en la pelea de la mano del Pato Carlos Sánchez.

La sexta del Competencia

La Segunda División Profesional jugará este fin de semana la sexta etapa del Torneo Competencia. La fecha se abre el viernes cuando el Plaza Colonia de Sebastián Díaz, que lucha por despertar de una noche larga, enfrente a Rentistas que no afloja en su afán de ser protagonista.

El sábado no juega la B que retoma en la jornada dominical con partidos que podrán verse por televisión como el de Juventud, que recibe a Sud América desde las 10.00 en el Parque Artigas de Las Piedras. El elenco buzón está colista en el grupo A y no ha cosechado siquiera un empate. Esto le valió el despido a Darlyn Gayol que dejó de ser el técnico de la institución. En su lugar, el equipo de Villa Muñoz, que hace algún tiempo celebró un acuerdo con Argentinos Juniors, oficializó la llegada del técnico argentino Gabriel Di Noia. El entrenador surgido en las inferiores del bicho colorado viene de dirigir a Tristán Suárez, y tuvo experiencia previa en formativas de Defensa y Justicia, así como en la Selección de Armenia sub 17. En mayores también dirigió como interino a Liga de Quito en Ecuador, luego de ser el técnico de la reserva.

Cerrito enfrentará a Colón una hora más tarde en el Parque Palermo. El elenco dirigido por Damián Santín viene de ganar su partido pendiente frente a Cooper y terminó por entonarse frente a la tabla del mostrador. Cerrito, el equipo que dirige Alberto Quintela, deberá reponerse a la derrota clásica frente a Rentistas que, como todo clásico, cuenta aparte en el sentimiento. Atenas, por su parte, recibirá al temible Montevideo City Torque, que es el mejor equipo de la categoría de la mano nuevamente de un hombre de la casa como es Pablo Marini. El equipo de San Carlos no ha conocido la victoria en lo que va del Competencia.

A las 17.50 el otro televisado lo disputan Oriental de La Paz, el equipo que dirige el Chiche Mathías Corujo, y el celeste de Pueblo Victoria que, de la mano del Pato Carlos Sánchez, quiere ser protagonista. Al cierre del fin de semana, Albion y Tacuarembó se disputarán por la televisión el primer puesto del grupo A que hasta la fecha mantiene Albion un punto por encima del equipo del norte del país.