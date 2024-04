El momento de Nacional con el Chino Recoba al frente del equipo es un buen momento a pesar de la derrota. El equipo le jugó el partido a River Plate y pudo haber quebrado el score en algunas oportunidades, pero el conjunto Millonario aplicó su jerarquía y con un gol del Diablito Echeverri que es una nueva joya mundial, terminó con las aspiraciones del tricolor. Facundo Colidio se encargó de sellar definitivamente el encuentro.

Es un buen momento porque Nacional compite por tres tablas. La tabla del Apertura del Campeonato Uruguayo donde está cuarto, y en el que enfrenta a Miramar Misiones el lunes esperando quedar tercero si Boston River cae frente al difícil Progreso. La Copa Libertadores, por otra parte, encontró al Bolso aceitado y lejos de las críticas del año pasado cuando Recoba aún no había armado su Nacional. El Nacional de Recoba, donde juega su hijo, donde tres de los mejores de Liverpool Campeón Uruguayo son fundamentales, donde los extranjeros que siempre son mirados con lupa, lucen su contratación; ese Nacional le ganó a Libertad de Paraguay en el debut y compitió para verse superado por River Plate en Buenos Aires. Al mismo tiempo, la derrota no consiguió alejar a Nacional de una nueva presa que es el Mundial de Clubes.

Álvaro Recoba en conferencia de prensa dijo: “No se murió nadie, esto es fútbol y no vas a ganar siempre. Lo hicimos el primer partido en casa y no valía de nada si no ganábamos después en lo local, que lo conseguimos. Este sabíamos que era un partido donde íbamos a intentar triunfar, pero no pasó y ahora hay que pensar en el lunes por el Apertura”. El entrenador, además, se refirió al partido frente a Táchira en el Parque Central por la próxima fecha de Copa Libertadores: “Hay que ir por otros tres puntos en casa. Ese cotejo hay que ganarlo, sabiendo también que depende mucho la clasificación de esa victoria. Hay que ganar de todas maneras”.

En otro orden, Nacional se había visto molesto por una mano no sancionada por los árbitros en el partido. Lo que hubiera dispuesto una oportunidad inmejorable de acercarse a la complejidad de River Plate. Lo curioso es que no hubo una, sino dos manos en la misma jugada. Todo esto pasó después de un fuera de juego muy fino que también desestimaron. Los audios que publicó la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) del VAR dicen que “las manos se encuentran en posición natural, no alejadas del cuerpo y no ampliando su volumen. Mano no sancionable”. “Es un rebote”, consideró el árbitro central, el chileno Cristian Garay. Nacional jugó un buen partido en el difícil estadio millonario.

El tema del Mundial de Clubes

El Mundial de Clubes aparece como una atracción subyacente en Nacional. Tendrá 32 participantes y se disputará en Estados Unidos, el nuevo parque de diversiones del fútbol, del 15 de junio al 13 de julio del año próximo. Del continente africano hasta ahora hay dos clasificados de cuatro, son Al-Ahly de Egipto y el Wydad AC de Marruecos. De Asia también faltan clasificar dos que se sumarán al Urawa Red Diamonds de Japón y al Al-Hilal de Arabia Saudita, el equipo que vende camisetas de Neymar aunque no juega.

De América Central y del Norte falta uno que acompañe a Monterrey, Seattle Sounders y el León de Jorge Bava. Los más cercanos son Palmeiras, Flamengo y Fluminense, de Sudamérica, donde aún quedan tres lugares entre los que podría estar el de Nacional.

De Nueva Zelanda está el Auckland City y de Europa tienen su lugar asegurado hasta ahora Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Bayern Múnich, París Saint-Germain, Inter de Milán, Porto, Benfica, Borussia Dortmund y Juventus. Quedan dos lugares en el ascensor.

Debido a que solamente pueden ir dos por país, salvo que sean campeones de la Copa, Nacional podría trepar más lugares de los que podría alcanzar tan sólo con puntos. Para superar a Olimpia de Paraguay que está por encima pero no clasificó a la Copa Libertadores, el equipo de La Blanqueada debe hacer 12 puntos más, a los 6 que se anotó sumando los de la clasificación. Le quedarían arriba Porto Alegre, Vélez Sarsfield y Racing que no podrían clasificar porque ya están clas ificados Palmeiras, Flamengo y Fluminense, y River y Boca se posicionan hasta ahora en quinto y sexto lugar respectivamente, lo que dejaría a Racing y a Vélez sin chance.

Se otorgan además 3 puntos extras cada vez que se supera una ronda, por ejemplo, octavos de final. Y además puede pasar que alguno de los equipos brasileños ganen ésta edición de la Copa Libertadores y así se libere un cupo, o que la gane Nacional directamente.