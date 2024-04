Este miércoles el elenco mirasol enfrenta al equipo de Caracas en el Campeón del Siglo y será el debut como local de los carboneros en el grupo G. El partido comenzará a las 21.00 por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores después de haber perdido la semana pasada de visitante ante Rosario Central.

Quedan pocas entradas a las que se puede acceder por Tickantel. Quedan algunas para la tribuna Cataldi a $ 450, también hay Damiani a $ 650, Güelfi a $ 370 y la Henderson a $ 1.100. Los seguidores de Caracas irán a un sector de la Güelfi a un costo de $ 800. El equipo dirigido por Diego Aguirre derrotó a su par fernandino el fin de semana por la séptima fecha del uruguayo.

Para el partido frente a los caraqueños, Aguirre mantiene la duda sobre la recuperación total de Maxi Olivera, lastimado en los conocidos episodios en Rosario, y Leonardo Sequeira, que continúa en recuperación. El argentino, que venía siendo figura, haciendo valer la apuesta por traerlo, arrastra un desgarro que lo dejó afuera de los últimos dos encuentros de Peñarol. Washington Aguerre y Byron Castillo también están en sanidad, pero tienen más créditos para llegar a la competencia.

En el lateral izquierdo entonces estaría Lucas Hernández, por lo que el equipo podría perfilarse de la siguiente manera: Guillermo de Amores, Camilo Mayada, Javier Méndez, Guzmán Rodríguez, Lucas Hernández, Damián García, Gastón Ramírez, Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Eduardo Darias y Maximiliano Silvera.

Caracas viene de una muy mala campaña en el Apertura venezolano, donde va undécimo y hace nueve partidos que no gana, y arrancó el grupo G de la Libertadores con una muy fea derrota como local 4-1 ante Atlético Mineiro.

El jugador más reconocido de los venezolanos es el arquero internacional Wilker Fariñez, que comandará el equipo dirigido por Henry Meléndez, que alineará a Fariñez, Renné Rivas, Rubert Quijada, Francisco La Mantía, Luis Casiani, Danny Pérez, Vicente Rodríguez, Anderson Contreras, Bryant Ortega, Ender Echenique y Edwuin Pernía.

En otro plano, Mathías de Ritis, campeón del mundo sub 20, viajó a Argentina para incorporarse al plantel principal de Banfield. El futbolista aún no debutó en la primera división de Peñarol.

Jueves copero

Nacional y Liverpool jugarán el jueves a las 21.00. Nacional visitará a River Plate de Argentina en el estadio Monumental por la segunda fecha del grupo H de la Copa Libertadores. Los hinchas de Nacional tienen 3.500 localidades en el impresionante Monumental de Núñez y el club difundió medidas de prevención. El punto de encuentro para la hinchada tricolor es a las 14.00 en Avenida de los Italianos y Grierson, en la zona de Puerto Madero, donde será el primer chequeo de ticket de ingreso.

Además, se anunció que no están permitidos banderazos ni pirotecnia en el punto de encuentro, en lugares icónicos de la ciudad ni en el hotel del plantel; tampoco se puede portar banderas de gran tamaño. Sobre las 23.00 terminará el partido y la hinchada visitante deberá esperar una hora hasta que se evacúe la hinchada locataria. Los ómnibus devolverán a la gente al punto de encuentro inicial.

En las últimas horas renovó su contrato Mateo Antoni, el zaguero tricolor de gran rendimiento en lo que va de 2024. Su vínculo con el club se extendía hasta 2025, pero los buenos rendimientos impulsaron al club a adelantarse. Nacional viene de ganar por Copa Libertadores y por el torneo local. El Chino Álvaro Recoba parece haber encontrado el funcionamiento con las rotaciones y tendrá un escollo más que difícil en tierras porteñas frente al millonario.

Liverpool, por su parte, encontró la victoria por el torneo local tras haber debutado por Copa Libertadores frente a Independiente del Valle. El elenco dirigido por Emiliano Alfaro consiguió la victoria en Capurro frente a Fénix y se posicionó de cara a su segundo partido por la Libertadores con otro empuje, ya que la victoria le era esquiva. La novedad corre por una cuestión de escritorios. Resulta que Alexander Bolaños, futbolista de Independiente del Valle que ingresó en el debut de los negriazules por la copa en el segundo tiempo, no parece ser quien dijo.

Liverpool recabará información para presentar ante Conmebol ya que hasta ahora es un trascendido de alguien que, además, no brindó su nombre. De todas formas, los reclamos se deben hacer 24 horas pasado el partido, de acuerdo al artículo 51 del código disciplinario, aunque la Conmebol podría actuar de oficio por alineación indebida. No obstante, en este caso no se trata de un futbolista sin documentación, suspendido o que estaba inhabilitado, sino de una subrogación de identidad por parte de alguien que hace años juega con otro nombre y otra edad.

Los negriazules tienen la salida más complicada de todas ya que juegan en el Alianza Arena de San Pablo para enfrentar al Palmeiras, que en el partido inicial del grupo F empató en Buenos Aires con San Lorenzo 1-1, con un gol anotado por el uruguayo Joaquín Piquerez.