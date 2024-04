Peñarol y Montevideo City Torque disputaron la semifinal correspondiente a la Copa Uruguay de 2023, una especie de sueño atrasado, una forma de volver al pasado o estar jugando en un futuro al que volvimos de repente. Un problema sin resolver, una agonía cuyo único premio es la Copa. Peñarol, en medio de sostener su primer puesto en el Apertura, al mismo tiempo que se codea con los objetivos de la Copa Libertadores de América, perdió su chance en manos del equipo ciudadano, que dominó el partido. Y terminó ganando con amplitud por 3-1 con goles de Esteban Obregón, Franco Pizzichillo y Lucas Rodríguez Trezza. El gol mirasol fue de Pedro Milans.

Por segunda edición consecutiva de la Copa Uruguay Peñarol se queda en semifinales frente a un equipo de la B. En 2022 fue La Luz, en este 2024 pero jugando la de 2023 fue Torque el equipo de la Segunda División Profesional el que saca de la troya a los aurinegros para meterse en la final con Defensor Sporting.

Desde abajo

Montevideo City Torque fue trepando en la Copa Uruguay al mismo tiempo que demuestra en la Segunda División que está para candidato. Cuenta con la vuelta entre los suyos de Pablo Marini, alguien que no lo conoce tan sólo de sus tiempos mozos. Supo pelear con Peñarol cuando necesitó hacerlo y, en gran parte del partido, fue más equipo. Es que Peñarol tenía hasta el debutante Santiago Benítez, que casi convierte en una media vuelta en el área, pero pateó alto el sueño. También tuvo algunos titulares que no lo son generalmente y eso se notó, al mismo tiempo que se notó que Torque es un equipo sólido y convencido. A los diez minutos el argentino Esteban Obregón pidió el centro en el primer palo, y cuando todos, hasta el debutante Randall Rodríguez, esperaban el centro, el argentino anticipó y puso el primero.

Peñarol entonces se fue arriba con cierta desprolijidad. Una mezcla entre jerarquía y desprolijidad. Empujado por Lucas Hernández, que generó una jugada en la que el Cepillo Franco González tuvo el empate. Pero Francisco Tinaglini empezaba a disfrazarse de héroe y se quedó en dos tiempos con la jugada. Randall tuvo que salir como un zaguero porque todo Peñarol se había ido al ataque. El Cepillo volvió a quedarse corto por el segundo palo. City Torque también supo defenderse y entonces de contragolpe casi encontró el segundo. Fue una corrida furtiva de Esteban Obregón, que fue figura, que buscó a Lucas Villalba por el medio, pero no logró conectar. A los 31 el mismo Cepillo se iría lesionado siendo sustituido por José Neris. Casi enseguida Lucas Acosta daría una en el palo como marcando el tenor de las cosas. El debutante Randall Rodríguez cometió un penal antes de terminar el primer tiempo que Franco Pizzichillo convirtió en gol.

Peñarol descontó en los descuentos, valga la redundancia. Aquello le permitió un respiro en el descanso. Fue un gol de Pedro Milans que apenas festejó. Pero apenas diez minutos del segundo tiempo, le alcanzaron a los ciudadanos para confirmar que fueron más. Lucas Rodríguez Trezza, de gran partido, aseguró el tercero tras jugada individual con caño incluido, que inició una vez que le robó la pelota a Leonardo Coelho, mucho más lento que él para resolver.

Diez minutos después, los mismos protagonistas, Rodríguez Trezza corriendo en profundidad camino al arco, el zaguero, resignado, cometiendo falta antes de que entre al área. Tras revisión de VAR, Coelho terminó expulsado. Torque con la superioridad numérica se terminó de afianzar en el terreno de juego. Peñarol, sin embargo, a lo Peñarol, fue por el orgullo. José Neris pudo acortar distancias con un fuerte remate.

Matheus Babi casi no apareció en el texto. Recién con el ingreso de Nahuel Acosta hizo migas. Empezó la jugada que el ex Rentistas estrelló contra el palo. Peñarol quiso, es Peñarol. Sabía que contaba con la herramienta -a esa altura- de los penales. El aurinegro fue por el empate, aunque estaba lejos. Marini renovó la cocina del fondo. El argentino tuvo una polea constante con Franco Catarozzi en el medio del campo. Aguirre suplantó al brasileño y probó con la velocidad de Ángel González. Pero Torque no dejó de controlar el juego y el juego le ganó a la fuerza. Montevideo City Torque jugará la final de la Copa Uruguay frente a Defensor Sporting.

Semifinal Copa Uruguay

Estadio Centenario

Árbitros: Leandro Lasso, Marcelo Alonso, Nicolás Piaggio.

Peñarol (1): Randall Rodríguez, Pedro Milans, Martín Gianoli, Leonardo Coelho, Lucas Hernández, Diego Sosa, Franco González, Ignacio Sosa, Santiago Benítez, Eduardo Darias y Matheus Babi. DT: Diego Aguirre.

Montevideo City Torque (3): Francisco Tinaglini, Franco Pizzichillo, Joaquín Pereyra, Maximiliano Villa, Andrew Teuten, Esteban Obregón, Santiago Costa, Lucas Villalba, Franco Catarozzi, Lucas Rodríguez Trezza y Lucas Acosta. DT: Pablo Marini.

Goles: 10' Esteban Obregón (MCT); 41' Franco Pizzichillo (MCT); 45' Pedro Milans (P); 58' Lucas Rodríguez Trezza (MCT).

Cambios: 32' José Neris por Franco González (P); 45' Nahuel Acosta por Eduardo Darias (P); 45' Santiago Milano por Santiago Costa (MCT); 56' Byron Castillo y Damián García por Lucas Hernández y Santiago Benítez (P); 71´ Lucas Pino por Lucas Acosta (MCT); 78' Julian Pou por Lucas Villalba (MCT); 81´ Ángel González por Matheus Babi (P); 87´ Joaquín Zeballos y Lautaro López por Lucas Rodríguez Trezza y Francisco Catarozzi (MCT).

Expulsado: Leonardo Coelho (P) a los 70'.