Peñarol ganó 1-0 de visita en Venezuela ante el Caracas con un solitario gol de cabeza de Guzmán Rodríguez tras un córner a los 26 minutos de juego, y de esa manera trepó al segundo lugar de la tabla de posiciones del grupo G con 6 puntos, 6 menos que el Atlético Mineiro, que al ganar en Rosario ya clasificó, y dos más que los rosarinos, con quienes seguramente definirán su continuidad en la Libertadores.

Es cierto que fue desconcertante la presentación de los aurinegros en la capital venezolana, carente de juego y de desequilibrio y cerrando el partido casi sin poder atacar, pero también es cierto que consiguió lo que debía, los 3 puntos -amén de los 330.000 dólares por la victoria- que lo dejan en la segunda colocación y con muy buena expectativa de pelear por seguir en la copa. ¿Que no puede jugar así? Bueno, esa ya es otra historia que se escribirá más adelante, pero lo bueno es que sumó y quedó bien posicionado.

Pedro Milans, de Peñarol, y Danny Pérez, de Caracas, este martes, en el estadio Olímpico de Caracas. Foto: Federico Parra, AFP

El partido que no fue

La presumible o esperable mayor capacidad colectiva e individual de Peñarol no se pudo apreciar en el primer cuarto de hora, cuando el equipo uruguayo se mostró errático y discontinuo en su generación de fútbol en Caracas.

Los 15 minutos de tolerancia para esperar que apareciera el juego del equipo de Diego Aguirre se excedieron en varios más, sin que Peñarol pudiera conseguir imponerse en el campo de juego.

Las variables que seguramente incidieron en esa ausencia de protagonismo de los carboneros pueden haber sido el mal estado del campo de juego del estadio Olímpico de Caracas, con el césped alto y desparejo, la velocidad de los venezolanos saliendo de contragolpe, y la ausencia de acierto en la construcción futbolística de los uruguayos.

Todo hasta que llegó un córner ejecutado de manera perfecta por Leo Fernández para que apareciera con muchísima autoridad en el área Guzmán Rodríguez y conectara un imponente cabezazo que venció irremediablemente la defensa caraqueña.

Iban 26 minutos cuando parecía que se le abriría el partido a Peñarol. Sin embargo, la respuesta de Caracas fue perturbadora para la última línea aurinegra, que quedó al borde del empate que finalmente no llegó por posición adelantada, o por fallas en el penúltimo pase.

El aurinegro siguió en ese tono de fútbol discontinuo y sin aciertos, pero aún así reafirmando aquella posible y real circunstancia de ser un equipo con mayores posibilidades que los venezolanos.

Guzmán Rodríguez convierte el gol de Peñarol a Caracas, este martes, en el estadio Olímpico de Caracas. Foto: Federico Parra, AFP

Ganar es lo que vale

Lo perturbador no era que los de amarillo no tomaran mayor ventaja o no fuesen un vendaval sobre el arco venezolano como pudieron serlo en Montevideo, por tomar un ejemplo, sino que era un equipo que se reconocía superior pero no podía marcar esa diferencia en el campo ante el joven equipo venezolano.

Fue bastante llamativo que durante el primer cuarto de hora del complemento Caracas sitiara a Peñarol y generara varios tiros de esquina en los cuales se vio la potencialidad de los envíos aéreos de los venezolanos. Pudo haber llegado el empate de los locales pero Javier Méndez barrió de manera excelente cuando Guillermo de amores había quedado superado.

Con todos los prejuicios y algunos juicios, no dejó de llamar la atención que promediando el segundo tiempo sólo se jugaba en campo aurinegro y Peñarol no había podido establecer ni siquiera una opción neta de ataque.

Aguirre realizó un par de cambios para tratar de dinamizar su juego y neutralizar las intenciones atacantes de Caracas, pero tampoco pudo variar lo que estaba haciendo el juego. Reforzó más cambios aún, y nunca pudo cambiar la cosa. Los venezolanos tampoco.

Al fin, más allá de detalles y evaluaciones conceptuales, de prejuicios y de juicios, Peñarol ganó y está en carrera.

Posiciones