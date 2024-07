El conjunto violeta emitió un comunicado por el gol anulado en el partido con Peñarol, donde sostienen que los árbitros del encuentro “no cuentan con la capacidad mínima requerida para dirigir una contienda deportiva con ecuanimidad y profesionalismo”.

Defensor Sporting emitió un comunicado dirigido a las autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol y al Colegio de Árbitros en el que reclaman la polémica decisión de Matías de Armas en el partido ante Peñarol.

En una misiva firmada por la Comisión Directiva de Defensor Sporting, expusieron que “en el día de ayer nuestra institución fue notoriamente perjudicada como consecuencia de las decisiones de los árbitros Mathías de Armas y Daniel Rodríguez”.

“Entre varios desaciertos, existió la anulación de un gol absolutamente lícito que, con las herramientas que cuenta hoy el arbitraje, permiten afirmar que no se puede cometer un error de interpretación de esa magnitud”, prosiguieron.

En ese sentido, indicaron que “de lo que antecede se desprende que los árbitros mencionados no cuentan con la capacidad mínima requerida para dirigir una contienda deportiva con ecuanimidad y profesionalismo”, afirmaron e indicaron que el Colegio de Árbitros “deberá actuar en consecuencia”, finalizaron.

Con firmeza

El presidente de Defensor Sporting, Alberto Ward, se refirió al hecho tras el encuentro, en conversación con la televisión: “Nos anuló un gol insólito, en complacencia con el VAR. Creo que era un tal [Daniel] Rodríguez. Después, hubo un penal que tampoco cobró; ni lo llamaron. Lo llamaron cuando nos perjudicaban a nosotros, pero no cuando nos podían favorecer... Previo al gol, es un foul inventado por él [Mathías de Armas], en el que la pelota llega al área nuestra; si no, era imposible que llegara”, expresó.

A su vez, se refirió a algunas situaciones particulares del partido: “Diego Aguirre, hábilmente, sacó al capitán de Peñarol [Gastón Ramírez], porque lo tendrían que haber echado porque era la segunda amarilla en la jugada del primer tiempo”, alegó.

Y continuó: “Y bueno, vos trabajás, te rompés, los jugadores se matan, los botijas hicieron un partidazo, pero todo queda en que perdimos. Se ve que a los cuadros que no son los grandes nos tienen para rellenar el calendario”, expresó luego el máximo mandatario violeta.

Por otra parte, el mandatario violeta se refirió a la fecha anterior del Torneo Intermedio: “Ya veníamos de un arbitraje totalmente tendencioso contra River. Yo nunca vi que, en un partido en el que un cuadro está haciendo tiempo, un juez se abroche el cordón dos veces. Nunca vi que un juez se abrochara el cordón, y este hombre [Gustavo Tejera] el otro día hasta eso hizo”, sostuvo.

Por último, y dejando en claro que no tiene problema de afrontar las consecuencias por sus declaraciones, dijo: “Vinimos acá, con un árbitro nuevo que se supone que no está enviciado, y hace este arbitraje. Un desastre. No me importa que me llame el Comité de Ética. Fuimos totalmente despojados. Hace 15 días que están hablando de Nacional y Peñarol, y lo llevaron de la mano a que jugaran la final, lamentablemente. Lo único que se hablaba era de eso, sin importar las chances de Wanderers, sin importar nada. Todo armadito, y no hablo de la dirigencia de Peñarol. Y bueno, todos felices”, finalizó.